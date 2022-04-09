Отправлено: - 09:11

Don Julio:

Но, в чем разница, она могла, просто сказать-ша! Угомонитесь! И это имело результат!

Цитата:Да, между Ольгой Германовной и мной есть разница, на что здесь неоднократно указывают.Но вот что интересно - я в редакции в 2003 года. И большую часть этого времени был заместителем главреда. И все вопросы о сайте мы решали вместе. Но сейчас вдруг оказалось, что редакция не та и идём мы не туда. Странно как-то.А если вы так соскучились по ша, то вот вам моё ша. В последнее время на сайте активно обсуждают две темы: Украину и работу редакции. Так вот - вторую тему я временно закрываю. До очередного обострения. На все вопросы я ответил.Если ещё что-то интересует - пишите в личку. Но в общем чате - хватит.И да - вот ссылка на правила:1.9. Не злоупотребляйте системой жалоб. Эта система не предназначена для вопросов или претензий по поводу редакционной политики "Нашей Газеты", указаний на городские проблемы, сообщений об опечатках и так далее. По всем этим и другим волнующим Вас вопросам обращайтесь напрямую в редакцию газеты любым удобным для вас способом.Подтверждать каждое решение правилами как раз и требуют некоторые пользователи.