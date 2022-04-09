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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 2122
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 00:17
Цитата:
Хотелось бы знать, какой он, здравый смысл у модераторов. Ведь можно этот здравый смысл использовать по разному. Ведь сколько раз уже было, что удалённый комментарий восстанавливался после обращения к администрации(хотя в моём случае обязательно найдётся какой-нибудь пункт правил, который я обязательно нарушил). Вы так упорно игнорируете мой вопрос об уровне образования модераторов! И хотелось бы знать, какой конкретно модератор удалил комментарий. Я думаю, никто из пользователей не будет против такого знания.Вы же ведь пишете, кто именно исправил! Почему же тогда и не начать писать, кто удалил?!
Тимур Гафуров:
Ещё цитата из соглашения: модераторы трактуют Правила, исходя из собственного здравого смысла
Ещё цитата из соглашения: модераторы трактуют Правила, исходя из собственного здравого смысла
Хотелось бы знать, какой он, здравый смысл у модераторов. Ведь можно этот здравый смысл использовать по разному. Ведь сколько раз уже было, что удалённый комментарий восстанавливался после обращения к администрации(хотя в моём случае обязательно найдётся какой-нибудь пункт правил, который я обязательно нарушил). Вы так упорно игнорируете мой вопрос об уровне образования модераторов! И хотелось бы знать, какой конкретно модератор удалил комментарий. Я думаю, никто из пользователей не будет против такого знания.Вы же ведь пишете, кто именно исправил! Почему же тогда и не начать писать, кто удалил?!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 09:11
Цитата:
Да, между Ольгой Германовной и мной есть разница, на что здесь неоднократно указывают.
Но вот что интересно - я в редакции в 2003 года. И большую часть этого времени был заместителем главреда. И все вопросы о сайте мы решали вместе. Но сейчас вдруг оказалось, что редакция не та и идём мы не туда. Странно как-то.
А если вы так соскучились по ша, то вот вам моё ша. В последнее время на сайте активно обсуждают две темы: Украину и работу редакции. Так вот - вторую тему я временно закрываю. До очередного обострения. На все вопросы я ответил.
Если ещё что-то интересует - пишите в личку. Но в общем чате - хватит.
И да - вот ссылка на правила:
1.9. Не злоупотребляйте системой жалоб. Эта система не предназначена для вопросов или претензий по поводу редакционной политики "Нашей Газеты", указаний на городские проблемы, сообщений об опечатках и так далее. По всем этим и другим волнующим Вас вопросам обращайтесь напрямую в редакцию газеты любым удобным для вас способом.
Подтверждать каждое решение правилами как раз и требуют некоторые пользователи.
Don Julio:
Но, в чем разница, она могла, просто сказать-ша! Угомонитесь! И это имело результат!
Но, в чем разница, она могла, просто сказать-ша! Угомонитесь! И это имело результат!
Да, между Ольгой Германовной и мной есть разница, на что здесь неоднократно указывают.
Но вот что интересно - я в редакции в 2003 года. И большую часть этого времени был заместителем главреда. И все вопросы о сайте мы решали вместе. Но сейчас вдруг оказалось, что редакция не та и идём мы не туда. Странно как-то.
А если вы так соскучились по ша, то вот вам моё ша. В последнее время на сайте активно обсуждают две темы: Украину и работу редакции. Так вот - вторую тему я временно закрываю. До очередного обострения. На все вопросы я ответил.
Если ещё что-то интересует - пишите в личку. Но в общем чате - хватит.
И да - вот ссылка на правила:
1.9. Не злоупотребляйте системой жалоб. Эта система не предназначена для вопросов или претензий по поводу редакционной политики "Нашей Газеты", указаний на городские проблемы, сообщений об опечатках и так далее. По всем этим и другим волнующим Вас вопросам обращайтесь напрямую в редакцию газеты любым удобным для вас способом.
Подтверждать каждое решение правилами как раз и требуют некоторые пользователи.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 09:14
Цитата:
Я говорил об этом неоднократно.
Естественно, модерация - это живая работа. Поэтому и жалобы на модерацию рассматриваются. Конечно, правила не могут охватить все возможные ситуации.
Но если от меня требуют объяснений, то я могу ссылаться только на правила. И пояснять, как мы в редакции их понимаем.
Don Julio:
И только зря эта ваша позиция не была озвучена ранее!
И только зря эта ваша позиция не была озвучена ранее!
Я говорил об этом неоднократно.
Естественно, модерация - это живая работа. Поэтому и жалобы на модерацию рассматриваются. Конечно, правила не могут охватить все возможные ситуации.
Но если от меня требуют объяснений, то я могу ссылаться только на правила. И пояснять, как мы в редакции их понимаем.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 09:16
Цитата:
Нет, не плевать. Я неоднократно об этом говорил. Но я объяснил, как работает редакция. А решение нужно принимать пользователям.
По остальным вашим вопросам неоднократно отвечал. Повторять не буду.
Уже не ваш земляк:
То есть, иными словами, вам плевать на своих пользователей?!
То есть, иными словами, вам плевать на своих пользователей?!
Нет, не плевать. Я неоднократно об этом говорил. Но я объяснил, как работает редакция. А решение нужно принимать пользователям.
По остальным вашим вопросам неоднократно отвечал. Повторять не буду.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 09:22
Цитата:
Писал выше - на сайте будет автоматический перевод пользователей в премодерацию. И, конечно, модераторы будут смотреть также и на пункты:
2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки и не относящуюся к теме дискуссии.
и
2.2.15. Состоящие из всего одного слова или знака. Наподобие "+1", "+100500", "согласен", "плюсую" и прочих таких фраз.
Но должен отметить, что к Флуду первый из этих пунктов мы применить не можем - просто потому, что темы дискуссии там нет по определению. Можно подумать о том, чтобы исключить комментарии во Флуде из общего количества. При составлении ТЗ обсудим.
Уже не ваш земляк:
У меня вопрос - а если я начну вот такое писать
У меня вопрос - а если я начну вот такое писать
Писал выше - на сайте будет автоматический перевод пользователей в премодерацию. И, конечно, модераторы будут смотреть также и на пункты:
2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки и не относящуюся к теме дискуссии.
и
2.2.15. Состоящие из всего одного слова или знака. Наподобие "+1", "+100500", "согласен", "плюсую" и прочих таких фраз.
Но должен отметить, что к Флуду первый из этих пунктов мы применить не можем - просто потому, что темы дискуссии там нет по определению. Можно подумать о том, чтобы исключить комментарии во Флуде из общего количества. При составлении ТЗ обсудим.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 09:28
Цитата:
Если разработаем систему пояснений к удалениям, о которой писал Маркс, то обсудим и этот вопрос.
Уже не ваш земляк:
И хотелось бы знать, какой конкретно модератор удалил комментарий.
И хотелось бы знать, какой конкретно модератор удалил комментарий.
Если разработаем систему пояснений к удалениям, о которой писал Маркс, то обсудим и этот вопрос.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 09:31
Обсуждение работы редакции на этом заканчиваем. Изменения в соглашения внесены. Все остальные вопросы по этой теме - в личку.
Если есть предложения, которые нужно обсудить на Форуме - пишите здесь. Но все претензии будем удалять.
1.9. Не злоупотребляйте системой жалоб. Эта система не предназначена для вопросов или претензий по поводу редакционной политики "Нашей Газеты", указаний на городские проблемы, сообщений об опечатках и так далее. По всем этим и другим волнующим Вас вопросам обращайтесь напрямую в редакцию газеты любым удобным для вас способом.
Если есть предложения, которые нужно обсудить на Форуме - пишите здесь. Но все претензии будем удалять.
1.9. Не злоупотребляйте системой жалоб. Эта система не предназначена для вопросов или претензий по поводу редакционной политики "Нашей Газеты", указаний на городские проблемы, сообщений об опечатках и так далее. По всем этим и другим волнующим Вас вопросам обращайтесь напрямую в редакцию газеты любым удобным для вас способом.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10643
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 10:57
Цитата:
Здравствуйте, а вот это я тоже хотел предложить, но думал тоже ужесточение.
Флуд надо отделить от количества так называемых 30ти и дело с концом.
Исчезнут сразу претензии о малоинформативности и о моих ежесуточных 42.5 комментариях в сутки, кстати я эту утку закинул специальным образом, думаю, как отреагируют то..
Отреагировали бурно надо сказать..
И второй или третий положительный плюс, что хоть таким образом тематические ветки начнут обсуждаться, а не будут многие по очереди бегать за мной во флуде, жадно выискивая какие то мои комментарии только для того, чтобы найти там что то для претензий..
Тут да, обязательно надо подумать.
Согласен.
И да, в свободных темах тоже надо подумать, это может пойти с одной стороны на пользу, больше начнут создавать или во вред, так же больше будут там писать для 30ти..
Но это любителям нарушать.
Тот, кто следит за собой, без разницы.
Кстати, удаления во флуде тоже надо просчитать, куда они пойдут, если комментарии без счетчика так сказать.
Может сделать там не 3, а 5 нарушений и потом на лишение?
[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 11:15]
Тимур Гафуров:
Можно подумать о том, чтобы исключить комментарии во Флуде из общего количества
Можно подумать о том, чтобы исключить комментарии во Флуде из общего количества
Здравствуйте, а вот это я тоже хотел предложить, но думал тоже ужесточение.
Флуд надо отделить от количества так называемых 30ти и дело с концом.
Исчезнут сразу претензии о малоинформативности и о моих ежесуточных 42.5 комментариях в сутки, кстати я эту утку закинул специальным образом, думаю, как отреагируют то..
Отреагировали бурно надо сказать..
И второй или третий положительный плюс, что хоть таким образом тематические ветки начнут обсуждаться, а не будут многие по очереди бегать за мной во флуде, жадно выискивая какие то мои комментарии только для того, чтобы найти там что то для претензий..
Тут да, обязательно надо подумать.
Согласен.
И да, в свободных темах тоже надо подумать, это может пойти с одной стороны на пользу, больше начнут создавать или во вред, так же больше будут там писать для 30ти..
Но это любителям нарушать.
Тот, кто следит за собой, без разницы.
Кстати, удаления во флуде тоже надо просчитать, куда они пойдут, если комментарии без счетчика так сказать.
Может сделать там не 3, а 5 нарушений и потом на лишение?
[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 11:15]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 12:30
Цитата:
Счетчик удалений будет единым. Конечно, если мы вообще сможем отделить Флуд от остального форума при подсчетах
111:
Кстати, удаления во флуде тоже надо просчитать, куда они пойдут, если комментарии без счетчика так сказать.
Кстати, удаления во флуде тоже надо просчитать, куда они пойдут, если комментарии без счетчика так сказать.
Счетчик удалений будет единым. Конечно, если мы вообще сможем отделить Флуд от остального форума при подсчетах
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9154
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 12:41
Цитата:
Для удалений он (счётчик) и должен быть единым, согласен. А вот для возвращения ПП лучше флуд всё же исключить. Если возможно. А то ведь иной раз и открывать (флуд) не очень хочется, после ночных излияний.
ПС - Кстати можно было бы тоже как то ограничить "пропаганду" личной жизни во флуде? Хотя бы как минимум по просьбам "желающих" это может сделать? Так сказать по заявкам
[Исправлено: elektron, 09.04.2022 - 07:45]
[Исправлено: elektron, 09.04.2022 - 07:57]
Тимур Гафуров:
Счетчик удалений будет единым. Конечно, если мы вообще сможем отделить Флуд от остального форума при подсчетах
Счетчик удалений будет единым. Конечно, если мы вообще сможем отделить Флуд от остального форума при подсчетах
Для удалений он (счётчик) и должен быть единым, согласен. А вот для возвращения ПП лучше флуд всё же исключить. Если возможно. А то ведь иной раз и открывать (флуд) не очень хочется, после ночных излияний.
ПС - Кстати можно было бы тоже как то ограничить "пропаганду" личной жизни во флуде? Хотя бы как минимум по просьбам "желающих" это может сделать? Так сказать по заявкам
[Исправлено: elektron, 09.04.2022 - 07:45]
[Исправлено: elektron, 09.04.2022 - 07:57]
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