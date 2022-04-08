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≡ Дневную группу для детей из малоимущих семей открыли в Костанае. Но родители не обращаются за помощью
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43969
Дневную группу для детей из малоимущих семей открыли в Костанае. Но родители не обращаются за помощью
Отправлено: 08.04.22 - 14:08
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Группу для детей, чьи семьи находятся в трудной финансовой ситуации, открыли на базе дома ребенка "Дельфин" в начале марта 2022 года. Сначала хотели набрать 12 малышей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Но к середине апреля записали только двоих.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10987
Re: Дневную группу для детей из малоимущих семей открыли в...
Отправлено: 08.04.22 - 14:08
#1
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Старшему 400 000 надо на за оплату в год . если я умру помогут это заведение?
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
78
Re: Дневную группу для детей из малоимущих семей открыли в...
Отправлено: 08.04.22 - 17:31
#2
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Цитата:
Vit:
если я умру помогут это заведение?

Это для детей от 1,5 до 3 лет. Если органы опеки подтвердят, что ребенок этого возраста нуждается в помощи, то помогут.
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
177
Re: Дневную группу для детей из малоимущих семей открыли в...
Отправлено: 09.04.22 - 00:41
#3
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Нет, ну нормальные люди? Организовали они ДНЕВНУЮ группу для детей чьи родители вынуждены работать сутками? И что родители должны бросать свою работу и бежать за детьми? Многие по сменам работают.
Эти группы снова рассчитаны на чистеньких и правильных госслужащих с их щадящим графиком работы. Всем остальным проще оставлять детей с родственниками, соседями или одних.
Да, забыла ещё справки попробуй собери - потрать на это рабочее время.
Если они организуют круглосуточную группу, думаю желающих будет намного больше.
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