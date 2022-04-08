Re: Дневную группу для детей из малоимущих семей открыли в...

Отправлено: - 00:41

Нет, ну нормальные люди? Организовали они ДНЕВНУЮ группу для детей чьи родители вынуждены работать сутками? И что родители должны бросать свою работу и бежать за детьми? Многие по сменам работают.

Эти группы снова рассчитаны на чистеньких и правильных госслужащих с их щадящим графиком работы. Всем остальным проще оставлять детей с родственниками, соседями или одних.

Да, забыла ещё справки попробуй собери - потрать на это рабочее время.

Если они организуют круглосуточную группу, думаю желающих будет намного больше.