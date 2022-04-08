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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 17:03
Цитата:
Считаю если я в пп а Маркс в не милости. То зн
ачит я плохой читатель и коментатор. Меняйте местами. Это будет справидливо.
Тимур Гафуров:
А в остальном - будем смотреть по конкретной ситуации. Чтобы другие пользователи не терялись в догадках - на что это вы отвечаете.
А в остальном - будем смотреть по конкретной ситуации. Чтобы другие пользователи не терялись в догадках - на что это вы отвечаете.
Считаю если я в пп а Маркс в не милости. То зн
ачит я плохой читатель и коментатор. Меняйте местами. Это будет справидливо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 974
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 17:44
Цитата:
Точно, была!
А я мозг ломаю, думаю, как назвать сие на хфоруме!?
Разжигание? Нет!
Спор? Нет!
Дискуссия? Хм.. Тоже нет!
А вот оно!
Перепалка!
Цитата:
Вероятно есть смысл указать в техзадание, чтоб все комменты автоматически проверялось на соответсвии правилам форума? Или а может пойти ещё дальше?
Создавать автоматических ботов, которые будут отправлять комменты, и с друг другом общаться, не нарушая правил?
Думаю они будут интересными, познавательными, и несомненно без перепалок!
Ну а читатели, будут просто читать их комментарии?
[Исправлено: Don Julio, 08.04.2022 - 17:46]
Тимур Гафуров:
перепалка между вами и пользователем 111
перепалка между вами и пользователем 111
Точно, была!
А я мозг ломаю, думаю, как назвать сие на хфоруме!?
Разжигание? Нет!
Спор? Нет!
Дискуссия? Хм.. Тоже нет!
А вот оно!
Перепалка!
Цитата:
Тимур Гафуров:
В техзадании на реконструкцию сайта укажем задачу на автоматический перевод пользователей в премодерацию после трех нарушений.
В техзадании на реконструкцию сайта укажем задачу на автоматический перевод пользователей в премодерацию после трех нарушений.
Вероятно есть смысл указать в техзадание, чтоб все комменты автоматически проверялось на соответсвии правилам форума? Или а может пойти ещё дальше?
Создавать автоматических ботов, которые будут отправлять комменты, и с друг другом общаться, не нарушая правил?
Думаю они будут интересными, познавательными, и несомненно без перепалок!
Ну а читатели, будут просто читать их комментарии?
[Исправлено: Don Julio, 08.04.2022 - 17:46]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 974
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 19:02
Цитата:
Пользуясь случаем, хотел уточнить несколько назревших вопросов, касательно правил форума и предотвращения их нарушений.
Например, мне интересно формулировка что запрещено разжигание межнациональной и иной розни. Как это понимать?
Можете пояснить, если не заняты?
Тимур Гафуров:
Пользуясь случаем, хотел уточнить несколько назревших вопросов, касательно правил форума и предотвращения их нарушений.
Например, мне интересно формулировка что запрещено разжигание межнациональной и иной розни. Как это понимать?
Можете пояснить, если не заняты?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 19:11
Комментарий удален модератором.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1188
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 21:47
Цитата:
Вопросы риторические, я думаю?
Я вот что хочу сказать: сейчас действительно наступил момент, когда каждый пользователь может решить - оставаться ему в форуме или нет. Потому что после внесения изменений в соглашение *по вашим же предложениям) продолжать обсуждение политики газеты мы не будем. Просто потому, что смысла переливать из пустого в порожнее нет никакого.
Редакция прислушалась к вашим пожеланиям. Прислушайтесь и вы к нам.
Мы по-прежнему предоставляем возможность обсуждения публикаций на сайте. Которой сейчас нет у многих наших коллег. Но есть правила сайта и их нужно соблюдать. Если вам такой формат не подходит - примите решение.
Don Julio:
Вероятно есть смысл указать в техзадание, чтоб все комменты автоматически проверялось на соответсвии правилам форума?
Вероятно есть смысл указать в техзадание, чтоб все комменты автоматически проверялось на соответсвии правилам форума?
Вопросы риторические, я думаю?
Я вот что хочу сказать: сейчас действительно наступил момент, когда каждый пользователь может решить - оставаться ему в форуме или нет. Потому что после внесения изменений в соглашение *по вашим же предложениям) продолжать обсуждение политики газеты мы не будем. Просто потому, что смысла переливать из пустого в порожнее нет никакого.
Редакция прислушалась к вашим пожеланиям. Прислушайтесь и вы к нам.
Мы по-прежнему предоставляем возможность обсуждения публикаций на сайте. Которой сейчас нет у многих наших коллег. Но есть правила сайта и их нужно соблюдать. Если вам такой формат не подходит - примите решение.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1188
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 21:55
Цитата:
Точнее в соглашении - разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни
Википедия:
Разжига́ние межнациона́льной ро́зни — действия, направленные на возбуждение межнациональной или межрасовой вражды.
Межконфессиональной - направленные на возбуждение вражды между приверженцами разных религиозных течений.
Социальной - вражды между разными социальными группами.
Ещё цитата из соглашения:
модераторы трактуют Правила, исходя из собственного здравого смысла. В том случае, если Вас не устраивает трактовка Правил конкретным модератором, Вы можете обжаловать его действия, написав письмо администраторам.
Больше разъяснять не буду. Гугл в помощь.
Но комментарий Вита я сейчас удалил как раз по признакам из первого пункта.
Don Julio:
Например, мне интересно формулировка что запрещено разжигание межнациональной и иной розни. Как это понимать?
Например, мне интересно формулировка что запрещено разжигание межнациональной и иной розни. Как это понимать?
Точнее в соглашении - разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни
Википедия:
Разжига́ние межнациона́льной ро́зни — действия, направленные на возбуждение межнациональной или межрасовой вражды.
Межконфессиональной - направленные на возбуждение вражды между приверженцами разных религиозных течений.
Социальной - вражды между разными социальными группами.
Ещё цитата из соглашения:
модераторы трактуют Правила, исходя из собственного здравого смысла. В том случае, если Вас не устраивает трактовка Правил конкретным модератором, Вы можете обжаловать его действия, написав письмо администраторам.
Больше разъяснять не буду. Гугл в помощь.
Но комментарий Вита я сейчас удалил как раз по признакам из первого пункта.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 974
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 22:54
Хм, да, господин Главный Редактор!
Всяко ожидал, но ваши ответы превзошли всякие ожидания. Самые смелые фантазии.
Конечно, всяк имеет своё мнение, но я выскажу своё. Конечно, ОК, не была ангелом, и имела свои недостатки, не всегда была права, светлая ей память!
Но она таки имела своё мнение, что характерно, она его могла его выразить не ссылаясь на правила.
Но, в чем разница, она могла, просто сказать-ша! Угомонитесь!
И это имело результат!
Форум жил, и он для неё был интересен! В отличии от текущего момента.
Таки да, не всегда человек занимающий должность, он ей соответствует. И почему он туда попал скорее чудо, чем характеристика его способностей, оставляющей желать лучшего, но с этим либо нужно смирится, либо, как вы изволили толерантно выразиться:
Цитата:
Всяко ожидал, но ваши ответы превзошли всякие ожидания. Самые смелые фантазии.
Конечно, всяк имеет своё мнение, но я выскажу своё. Конечно, ОК, не была ангелом, и имела свои недостатки, не всегда была права, светлая ей память!
Но она таки имела своё мнение, что характерно, она его могла его выразить не ссылаясь на правила.
Но, в чем разница, она могла, просто сказать-ша! Угомонитесь!
И это имело результат!
Форум жил, и он для неё был интересен! В отличии от текущего момента.
Таки да, не всегда человек занимающий должность, он ей соответствует. И почему он туда попал скорее чудо, чем характеристика его способностей, оставляющей желать лучшего, но с этим либо нужно смирится, либо, как вы изволили толерантно выразиться:
Цитата:
Тимур Гафуров:
Если вам такой формат не подходит -
Если вам такой формат не подходит -
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 974
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 23:05
Цитата:
Наоборот!
Самые что ни на есть, практические. Но это это если подходить с душой, а не механически исполняя некие инструкции. В виде правил.
Здесь у меня скорее сарказм, в надежде чтоб вам было понятно мнение моё. Хотя и не только.
Его здесь, не мне решать, каким быть форуму, а вам!
Цитата:
Ибо не всё и не всегда можно запихнуть в правила, но форумчане, и форум, они-то живые, в отличии от правил.
И если по правилам, нужно завинтить гвоздь и забить шуруп, но мы то должны понимать что иногда нужно поступать вопреки инструкциям!
Цитата:
Цитата:
Как по мне, всё понятно!
И только зря эта ваша позиция не была озвучена ранее!
Она бы сэкономила мне (не знаю как другим) немножко времени!
Тимур Гафуров:
Вопросы риторические, я думаю?
Вопросы риторические, я думаю?
Наоборот!
Самые что ни на есть, практические. Но это это если подходить с душой, а не механически исполняя некие инструкции. В виде правил.
Здесь у меня скорее сарказм, в надежде чтоб вам было понятно мнение моё. Хотя и не только.
Его здесь, не мне решать, каким быть форуму, а вам!
Цитата:
Тимур Гафуров:
Ещё цитата из соглашения: модераторы трактуют Правила,
Ещё цитата из соглашения: модераторы трактуют Правила,
Ибо не всё и не всегда можно запихнуть в правила, но форумчане, и форум, они-то живые, в отличии от правил.
И если по правилам, нужно завинтить гвоздь и забить шуруп, но мы то должны понимать что иногда нужно поступать вопреки инструкциям!
Цитата:
Тимур Гафуров:
Больше разъяснять не буду.
Больше разъяснять не буду.
Цитата:
Тимур Гафуров:
если Вас не устраивает
если Вас не устраивает
Как по мне, всё понятно!
И только зря эта ваша позиция не была озвучена ранее!
Она бы сэкономила мне (не знаю как другим) немножко времени!
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