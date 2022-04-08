Отправлено: - 17:03

Тимур Гафуров:

А в остальном - будем смотреть по конкретной ситуации. Чтобы другие пользователи не терялись в догадках - на что это вы отвечаете.

Цитата:Считаю если я в пп а Маркс в не милости. То значит я плохой читатель и коментатор. Меняйте местами. Это будет справидливо.