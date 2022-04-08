Отправлено: - 22:11

alex_60:

а если что случись, и надо срочно, вдруг, где суслика искать будете. колбасы на него хоть купить можно?

Цитата:Биржа, холодный кошелёк. Это же обычный актив с высокой волатильностью. Зачем его держать. Купил продал. Усреднился Точки входа выхода. Сейчас правда процент конский если с карты пополнять . Со счета дешевле выходило.