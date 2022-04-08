Друзья мои! Оказутеся вкралась ужасная недоразумения. Маленькая техническая накладка. Мы все сейчас ждём, пока 111 сейчас скажет, но дело в чем!? Просто пользователей под ником 111, на форуме развелось, как... ну в смысле очень много! И они между собой путаются, вот в чем дело! К кому из них, обращаются, они не всегда разумиют! Цитата:
111: Идем дальше..
Дааайте преследует за оратором, что не превратить дискуссию в перепалку!
Вот! Началось! Я например, не понимаю! Но это ничего не означает, я могу, как грится, не догонять! Но вероятно тут есть некий глубинный смысл! То что мне не доступно, но оно есть! Скрытая от посторонних информация! Секретный кот! Вековая мудрость, сермяжная правда!
alex_60: а если что случись, и надо срочно, вдруг, где суслика искать будете. колбасы на него хоть купить можно?
Биржа, холодный кошелёк. Это же обычный актив с высокой волатильностью. Зачем его держать. Купил продал. Усреднился Точки входа выхода. Сейчас правда процент конский если с карты пополнять . Со счета дешевле выходило.
Слушайте, но я реально не воспринимаю этой высшей мудрости! Тем более, что если малоинформативные запрещены Правилами, я и мысли такой не могу допустить, а раз так, то! А этих буквах запечетлена какая-то в высшей степени ценная информация! И она мне недоступна, вот что самое обидное! Хоть плачь от бессилия!
если что случиться то деньги вообще не нужны будут. Только бартер. А так и колбасу можно купить. Недавно iptv оплачивал криптой. Я вот смотрю на границе людей с кэшем задерживают. Алле есть другие легальные способы.
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