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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 800 из 801«1...798799800801»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 22:00
#11986
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Университет..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16805
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 22:00
#11987
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Цитата:
YESNO:
как суслик


а если что случись, и надо срочно, вдруг, где суслика искать будете.
колбасы на него хоть купить можно?

[Исправлено: alex_60, 08.04.2022 - 22:01]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 22:03
#11988
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Собираем сыски...

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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
974
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 22:05
#11989
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Цитата:
111:
Кто то ко мне обращался?

Друзья мои!
Оказутеся вкралась ужасная недоразумения.
Маленькая техническая накладка.
Мы все сейчас ждём, пока 111 сейчас скажет, но дело в чем!?
Просто пользователей под ником 111, на форуме развелось, как... ну в смысле очень много!
И они между собой путаются, вот в чем дело!
К кому из них, обращаются, они не всегда разумиют!
Цитата:
111:
Идем дальше..

Дааайте преследует за оратором, что не превратить дискуссию в перепалку!
:oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 22:06
#11990
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Сколько сысек насобирали..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16805
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 22:08
#11991
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суслики вот в Китае вне закона.
да и в России вроде.
польза то от них какая.
сегодня 40,завтра 10.
вон Виталик Бутерин стал миллиардером на
день, на следующее утро половину потерял.

[Исправлено: alex_60, 08.04.2022 - 22:09]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 22:10
#11992
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Додо..
В нашем дворе..

Ведь кто то же додумался до такого...
Пока мы тут 20 лет палками, ой, перепалками занимались..



[Исправлено: 111, 08.04.2022 - 22:12]
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
974
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 22:11
#11993
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Цитата:
111:
Собираем сыски...

Вот!
Началось!
Я например, не понимаю!
Но это ничего не означает, я могу, как грится, не догонять!
Но вероятно тут есть некий глубинный смысл! То что мне не доступно, но оно есть!
Скрытая от посторонних информация!
Секретный кот!
Вековая мудрость, сермяжная правда!
:-o
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
357
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 22:11
#11994
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Цитата:
alex_60:
а если что случись, и надо срочно, вдруг, где суслика искать будете. колбасы на него хоть купить можно?

Биржа, холодный кошелёк. Это же обычный актив с высокой волатильностью. Зачем его держать. Купил продал. Усреднился Точки входа выхода. Сейчас правда процент конский если с карты пополнять . Со счета дешевле выходило.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 22:15
#11995
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Наш то туда настроился, попытаемся его потихому увести..
Получится ли..




Пицерия переполнена, люди едят и поглощают, и кучи курьеров..

[Исправлено: 111, 08.04.2022 - 22:17]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
357
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 22:16
#11996
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Цитата:
alex_60:
польза то от них какая. сегодня 40,завтра 10.

А после завтра 5. Ну это смотря кто как. Я на споте. Не лезу во фьючи. Иногда на заборе сижу. Ордера ставлю. По всякому
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
974
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 22:26
#11997
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Цитата:
111:
Сколько сысек насобирали..

Слушайте, но я реально не воспринимаю этой высшей мудрости!
Тем более, что если малоинформативные запрещены Правилами, я и мысли такой не могу допустить, а раз так, то!
А этих буквах запечетлена какая-то в высшей степени ценная информация!
И она мне недоступна, вот что самое обидное!
Хоть плачь от бессилия!
:oops:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
357
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 22:28
#11998
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Цитата:
YESNO:
колбасы на него хоть купить можно
если что случиться то деньги вообще не нужны будут. Только бартер. А так и колбасу можно купить. Недавно iptv оплачивал криптой. Я вот смотрю на границе людей с кэшем задерживают. Алле есть другие легальные способы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 22:38
#11999
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Все таки затащил блин сюда.
3300 средняя пицца 30 см, какой то хит..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 22:43
#12000
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Немного общего плана..

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