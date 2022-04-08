Отправлено: - 20:54

111:

Хм.. Спрашиваю в личке, спокойно и без оскорблений, почему жалуемся и выдумываем, не могут ответить.. Огрызаются..

Цитата:Да, друзья, кстати, очень важная и актуальная тема, поднимает пользователь.Если есть желающие высказаться, давайте её спокойно, без всяких перепалок, обсудим.