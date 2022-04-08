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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 20:28
Хроники пикирующего бомбардировщика
Цитата:
Цитата:
Европа создает запасы йода на случай ядерной угрозы
540 млн евро будет выделено на закупки йодида калия, а также лекарств, медоборудования и средств обеззараживания территории.
540 млн евро будет выделено на закупки йодида калия, а также лекарств, медоборудования и средств обеззараживания территории.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 20:29
Хроники пикирующего бомбардировщика
Цитата:
Цитата:
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%
Россияне вернули в банки 2,2 триллиона рублей из снятых 2,8 триллиона после резко повышения ставок по депозитам. Поэтому держать ключесую ставку на 20% потеряло смысл.
Россияне вернули в банки 2,2 триллиона рублей из снятых 2,8 триллиона после резко повышения ставок по депозитам. Поэтому держать ключесую ставку на 20% потеряло смысл.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 20:29
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 20:30
Хроники пикирующего бомбардировщика
Цитата:
Цитата:
«Разорвет бюджет»: ЦБ сказал «хватит»
укреплению рубля
Банк России резко снизил ключевую ставку, но тщетно: зомби-рубль обновил максимумы с ноября. Доллар упал ниже 73 рублей, евро - ниже 78.
укреплению рубля
Банк России резко снизил ключевую ставку, но тщетно: зомби-рубль обновил максимумы с ноября. Доллар упал ниже 73 рублей, евро - ниже 78.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 20:31
Хроники пикирующего бомбардировщика
Цитата:
Цитата:
ЕС заморозил российские активы на $32 млрд
И транзакции на $196 млрд. Арестованы яхты, вертолеты, недвижимость и произведения искусства на 6,7 млрд евро.
И транзакции на $196 млрд. Арестованы яхты, вертолеты, недвижимость и произведения искусства на 6,7 млрд евро.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 20:45
Цитата:
Фотку, стриженного,давай...
111:
дождались записи в парикмахерскую..
дождались записи в парикмахерскую..
Фотку, стриженного,давай...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 965
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 20:54
Цитата:
Да, друзья, кстати, очень важная и актуальная тема, поднимает пользователь.
Если есть желающие высказаться, давайте её спокойно, без всяких перепалок, обсудим.
111:
Хм.. Спрашиваю в личке, спокойно и без оскорблений, почему жалуемся и выдумываем, не могут ответить.. Огрызаются..
Хм.. Спрашиваю в личке, спокойно и без оскорблений, почему жалуемся и выдумываем, не могут ответить.. Огрызаются..
Да, друзья, кстати, очень важная и актуальная тема, поднимает пользователь.
Если есть желающие высказаться, давайте её спокойно, без всяких перепалок, обсудим.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:00
Цитата:
Ну..
Просто ты со мной что то разговариваешь, и тут же за глаза начинаешь врать зачем то Тимуру, что я жалуюсь..
Зачем тогда лезешь ко мне, не понять.
Чтобы потом ныть и плакать?
Не надо.
Игнор так игнор..
И на этом закончим.
Мне еще не хватало обвинений в жалобах на тебя.
Высокого о себе мнения!
[Исправлено: 111, 08.04.2022 - 21:01]
Don Julio:
Да, друзья,
Да, друзья,
Ну..
Просто ты со мной что то разговариваешь, и тут же за глаза начинаешь врать зачем то Тимуру, что я жалуюсь..
Зачем тогда лезешь ко мне, не понять.
Чтобы потом ныть и плакать?
Не надо.
Игнор так игнор..
И на этом закончим.
Мне еще не хватало обвинений в жалобах на тебя.
Высокого о себе мнения!
[Исправлено: 111, 08.04.2022 - 21:01]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:01
Цитата:
а это зачем сюда накладывать.?
тебе сколько лет, малыш?
111:
О, наконец то дождались записи в парикмахерскую..
О, наконец то дождались записи в парикмахерскую..
а это зачем сюда накладывать.?
тебе сколько лет, малыш?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:02
ну все, нытик шоу блаблабла началось.
о, о, о, о.
о, о, о, о.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:04
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:04
перепалка.
палками тут не отделаешься,
тут розги в самое то.
тем более пространство позволят.
палками тут не отделаешься,
тут розги в самое то.
тем более пространство позволят.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:05
накладывание идет..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 965
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:08
Цитата:
Итак данный пользователь поднял тему, кулюторности, в общении.
Я щетаю это очень актуальный ныне вопрос, ибо культура, она основа для обсуждения разных жизненных вопросов, кои мы здесь всё поднимаем.
Как вы считаете?
111:
Ну..
Ну..
Итак данный пользователь поднял тему, кулюторности, в общении.
Я щетаю это очень актуальный ныне вопрос, ибо культура, она основа для обсуждения разных жизненных вопросов, кои мы здесь всё поднимаем.
Как вы считаете?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:10
Цитата:
Нет, тут другое, я привык когда на меня жалуются, но когда я якобы жалуюсь, это нонсенс..
Мне этого еще не хватало, я же не ребенок и ты не мой старший брат..
Don Julio:
Итак данный пользователь поднял тему, кулюторности, в общении.
Итак данный пользователь поднял тему, кулюторности, в общении.
Нет, тут другое, я привык когда на меня жалуются, но когда я якобы жалуюсь, это нонсенс..
Мне этого еще не хватало, я же не ребенок и ты не мой старший брат..
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