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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 20:28
#11956
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Хроники пикирующего бомбардировщика

Цитата:
Европа создает запасы йода на случай ядерной угрозы
540 млн евро будет выделено на закупки йодида калия, а также лекарств, медоборудования и средств обеззараживания территории.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 20:29
#11957
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Хроники пикирующего бомбардировщика

Цитата:
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%
Россияне вернули в банки 2,2 триллиона рублей из снятых 2,8 триллиона после резко повышения ставок по депозитам. Поэтому держать ключесую ставку на 20% потеряло смысл.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 20:29
#11958
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О, наконец то дождались записи в парикмахерскую..

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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 20:30
#11959
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Хроники пикирующего бомбардировщика

Цитата:
«Разорвет бюджет»: ЦБ сказал «хватит»
укреплению рубля
Банк России резко снизил ключевую ставку, но тщетно: зомби-рубль обновил максимумы с ноября. Доллар упал ниже 73 рублей, евро - ниже 78.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 20:31
#11960
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Хроники пикирующего бомбардировщика
Цитата:
ЕС заморозил российские активы на $32 млрд
И транзакции на $196 млрд. Арестованы яхты, вертолеты, недвижимость и произведения искусства на 6,7 млрд евро.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 20:45
#11961
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Цитата:
111:
дождались записи в парикмахерскую..

Фотку, стриженного,давай... :lol: ;-)
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
965
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 20:54
#11962
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Цитата:
111:
Хм.. Спрашиваю в личке, спокойно и без оскорблений, почему жалуемся и выдумываем, не могут ответить.. Огрызаются..

Да, друзья, кстати, очень важная и актуальная тема, поднимает пользователь.
Если есть желающие высказаться, давайте её спокойно, без всяких перепалок, обсудим.
:-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:00
#11963
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Цитата:
Don Julio:
Да, друзья,

Ну..
Просто ты со мной что то разговариваешь, и тут же за глаза начинаешь врать зачем то Тимуру, что я жалуюсь..
Зачем тогда лезешь ко мне, не понять.
Чтобы потом ныть и плакать?
Не надо.
Игнор так игнор..
И на этом закончим.
Мне еще не хватало обвинений в жалобах на тебя.
Высокого о себе мнения!

[Исправлено: 111, 08.04.2022 - 21:01]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16794
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:01
#11964
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Цитата:
111:
О, наконец то дождались записи в парикмахерскую..


а это зачем сюда накладывать.?
тебе сколько лет, малыш?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16794
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:02
#11965
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ну все, нытик шоу блаблабла началось.
о, о, о, о.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:04
#11966
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О, прагулка..
Кто то вечером прогуливается?
Все на диванах застряли!

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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16794
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:04
#11967
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перепалка.
палками тут не отделаешься,
тут розги в самое то.
тем более пространство позволят.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16794
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:05
#11968
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накладывание идет..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
965
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:08
#11969
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Цитата:
111:
Ну..

Итак данный пользователь поднял тему, кулюторности, в общении.
Я щетаю это очень актуальный ныне вопрос, ибо культура, она основа для обсуждения разных жизненных вопросов, кои мы здесь всё поднимаем.
Как вы считаете?

:oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 21:10
#11970
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Цитата:
Don Julio:
Итак данный пользователь поднял тему, кулюторности, в общении.

Нет, тут другое, я привык когда на меня жалуются, но когда я якобы жалуюсь, это нонсенс..
Мне этого еще не хватало, я же не ребенок и ты не мой старший брат..
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