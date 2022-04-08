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≡ Почему штрафуют таксистов за внешний вид автомобиля? Комментарий ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43968
Почему штрафуют таксистов за внешний вид автомобиля? Комментарий ДП Костанайской области
Отправлено: 08.04.22 - 14:42
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В Костанае водители авто, перевозящих пассажиров, отмечают пристальное внимание к себе дорожных полицейских. В «НГ» на днях прислали протокол о правонарушении, причина составления которого — внешний вид такси не соответствует требованиям.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16783
Re: Почему штрафуют таксистов за внешний вид автомобиля?...
Отправлено: 08.04.22 - 14:42
#1
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///- А именно - опознавательный знак такси на крыше//

вообще то это не опознавательный знак.
а информационный.
и к маркировке машины отношения не имеет.
световой сигнал на крыше: если он горит - машина свободна,
если нет - такси либо занято, либо не в работе.
так во всем мире принято.
только у нас об этом мало кто знает.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5188
Re: Почему штрафуют таксистов за внешний вид автомобиля?...
Отправлено: 08.04.22 - 15:11
#2
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состоящий из черных и (или) желтых квадратов, расположенных в шахматном порядке.[/b]
А чего у бордюрщиков не требуют?
Ах, да я же забыл, там говорят у них есть бригадир который регулярно собирает у коллектива и относит куда надо.
Кто-то рассказывал-подобрал попутчика у дубка(это в Рудном) и не доезжая Кустанай его догнал чувак и строго настрого предупредил чтоб так не делал
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24622
Почему штрафуют таксистов за внешний вид автомобиля? Комментарий ДП Костанайской области
Отправлено: 08.04.22 - 15:22
#3
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Цитата:
NG.kz:
Почему штрафуют таксистов за внешний вид автомобиля?

Потому,что у них наличка, есть всегда... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10592
Почему штрафуют таксистов за внешний вид автомобиля? Комментарий ДП Костанайской области
Отправлено: 08.04.22 - 15:27
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
да я же забыл, там говорят у них есть бригадир который регулярно собирает у коллектива и относит куда надо

Нет там такого.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
962
Re: Почему штрафуют таксистов за внешний вид автомобиля?...
Отправлено: 08.04.22 - 17:59
#5
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Цитата:
Почему штрафуют таксистов за внешний вид автомобиля?

Хм!
Странный вопрос!
Почему? По закону!
;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9150
Почему штрафуют таксистов за внешний вид автомобиля? Комментарий ДП Костанайской области
Отправлено: 08.04.22 - 18:01
#6
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Цитата:
drakon:
Потому,что у них наличка, есть всегда...

А немецких не штрафуют, наверное потому, что у них нет налички? :lol:
Я лично карточкой расплачиваюсь. ;-)
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