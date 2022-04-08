Отправлено: - 12:38

drakon: А мы, с Барбарой, взяли бы - 112 раз. Вдвоём по 56 раз.

Цитата:Я выше написал. Это типа акции наоборот. И только по скидочной карте магазина. Один килограмм или одна упаковка в сутки. Пока сутки не пройдут, карта магазина будет пропускать следующие килограммы по завышенной цене.