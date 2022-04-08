Прогноз на 5 дней
ясно+10°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 40% влажность
  • З, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 476 из 476«1...474475476
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1156
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 12:38
#7126
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: А мы, с Барбарой, взяли бы - 112 раз. Вдвоём по 56 раз.
Я выше написал. Это типа акции наоборот. И только по скидочной карте магазина. Один килограмм или одна упаковка в сутки. Пока сутки не пройдут, карта магазина будет пропускать следующие килограммы по завышенной цене.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24622
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 14:36
#7127
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
будет пропускать следующие килограммы по завышенной цене.

У нас, мука - свободно.
Сахар - свободно... :lol: ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9150
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 17:53
#7128
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот заехал после работы специально. Масла подсолнечного нет, но есть льняное, оливковое, рапсовое и другие.

Муку дешёвую разобрали, осталась, что подороже, но есть ;-)

Сахар любых ценовых категорий в достатке.

Молоко по "акции" тоже в наличие.
about me icon png
Ну и туалетная бумага с кухонными салфетками, тоже по "акции" и без

Единственное, всё в - " Abgabe in haushaltsüblichen Mengen - Отпуск товара в обычных бытовых количествах, то есть одна упаковка в одни руки".
Профайл
Страница 476 из 476«1...474475476
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: serg kost, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS