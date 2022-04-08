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Дневную группу для детей из малоимущих семей открыли в Костанае. Но родители не обращаются за помощью
Дневную группу для детей из малоимущих семей открыли в Костанае. Но родители не обращаются за помощью
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