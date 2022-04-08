Отправлено: - 14:11

111: поэтому я и предлагал тут в ветках предложений и жалоб сделать 60 комментариев для получения статуса Полноправного.

111: Сегодня почти 200 комментов наверно наделал. Не, трудно это..

[Исправлено: alex_60, 08.04.2022 - 14:13]

шутка юмора.особенно обратите внимание на слово "наделал"Цитата:Цитата: