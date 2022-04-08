Re: Почему штрафуют таксистов за внешний вид автомобиля?...

Отправлено: - 15:11

состоящий из черных и (или) желтых квадратов, расположенных в шахматном порядке.[/b]

А чего у бордюрщиков не требуют?

Ах, да я же забыл, там говорят у них есть бригадир который регулярно собирает у коллектива и относит куда надо.

Кто-то рассказывал-подобрал попутчика у дубка(это в Рудном) и не доезжая Кустанай его догнал чувак и строго настрого предупредил чтоб так не делал