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≡ "Суд приговорил - оправдать" - Процесс по делу бывшего замначальника следственного управления ДП завершился в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43967
"Суд приговорил - оправдать" - Процесс по делу бывшего замначальника следственного управления ДП завершился в Костанае
Отправлено: 08.04.22 - 15:01
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Айгуль Маманову освободили из-под стражи. Женщина плакала, у нее подкашивались ноги, она села на скамейку возле своего адвоката. Вопросов по приговору у сторон не было. Судья пояснил, почему вынес такое решение.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5188
Re: "Суд приговорил - оправдать" - Процесс по делу...
Отправлено: 08.04.22 - 15:01
#1
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Мне кажется у суда нет оснований ее судить, адвокат правильно всё сказал, а прокурор голословно обвиняет
Браво! Да здравствует самый гуманный и справедливый суд в городе Костанай
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24621
"Суд приговорил - оправдать" - Процесс по делу бывшего замначальника следственного управления ДП завершился в Костанае
Отправлено: 08.04.22 - 15:17
#2
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Я же - говорил, нет тут состава преступления... :-o
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