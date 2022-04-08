А я с тобой и не дискутировал.. Ты вообще о чем? А, ты все мои комментарии пытаешься жадно прочесть, как этот с Австрии либо Германии, или как другой с нежилой девятиэтажки российской? И что ты там нашел, интересно..
Ну а то что он боится не набрать 30, так трое суток и одна ночь до понедельника. Простая арифметика, надо писать 8.6 комментариев в среднем за трое суток плюс ночь, целая ночь и утро, до подтверждения статуса в 10 утра..
«Украина станет большим Израилем со своим собственным лицом. Страна намерена подражать израильскому государству в безопасности после спецоперации России. Солдаты будут в кинотеатрах, супермаркетах и люди с оружием – это будущее Украины... Абсолютно либеральной, европейской Украина не будет. Это определенно будет исходить из силы каждого дома, каждого здания, каждого человека», – прогнозирует Зеленский.
В 2015 году один из пользователей отмечал, что украинцы молодцы, держатся. Все таки 40 млн -это далеко не маленький народ который можно подвинуть, стереть или забрать их мечту.
В свою очередь, тогда отметил, Кайрат стайер: Действительно 40 миллионов человек на колени никто не поставит. В ближайшем будущем Украина будет свободной и демократической страной. Германия готова немедленно выделить 500 миллионов евро, которые в перспективе будут направлены на восстановление инфраструктуры Донбасса.
Ладно там, в Ойропах, это принято. Демократия, социальная ответственность, мать доносит на сына за правонарушение, сын на мать. Друг с друга качают бабло как говорится.. Но ты то, обычный русский парень и туда же?
А чё гы-гы, можно и украинца процитировать: Да кому какое дело, что я делаю в своём дворе и на своём огороде. Мало того что сосед пьяница и драчун отобрал у меня пол огорода, так ещё и подглядывает за мной в щелочку в заборе , крича при этом "ценные" рекомендации.
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