Прогноз на 5 дней
переменная облачность+10°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 34% влажность
  • З-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 795 из 795«1...793794795
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10584
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 14:09
#11911
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я же русским языком сказал - не шкодничать на уроке!
Дайте пожалуйста дневник!
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16782
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 14:11
#11912
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
шутка юмора.
особенно обратите внимание на слово "наделал"

Цитата:
111: поэтому я и предлагал тут в ветках предложений и жалоб сделать 60 комментариев для получения статуса Полноправного.


Цитата:
111: Сегодня почти 200 комментов наверно наделал. Не, трудно это..


[Исправлено: alex_60, 08.04.2022 - 14:13]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10584
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 14:20
#11913
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сегодня почти 200 комментов наверно наделал. Не, трудно это..

В последней дискуссии 265.
И все были одобрены.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16782
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 14:26
#11914
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
В последней дискуссии 265. И все были одобрены.


я бы штук пять может пропустил бы,остальные в мусорку .
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10584
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 14:33
#11915
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
бы штук пять может пропустил

А я с тобой и не дискутировал..
Ты вообще о чем?
А, ты все мои комментарии пытаешься жадно прочесть, как этот с Австрии либо Германии, или как другой с нежилой девятиэтажки российской?
И что ты там нашел, интересно..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10584
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 14:37
#11916
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а то что он боится не набрать 30, так трое суток и одна ночь до понедельника.
Простая арифметика, надо писать 8.6 комментариев в среднем за трое суток плюс ночь, целая ночь и утро, до подтверждения статуса в 10 утра..
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2931
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 14:41
#11917
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пятница,УРА!
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2882
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 14:49
#11918
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Украина станет большим Израилем со своим собственным лицом. Страна намерена подражать израильскому государству в безопасности после спецоперации России. Солдаты будут в кинотеатрах, супермаркетах и люди с оружием – это будущее Украины... Абсолютно либеральной, европейской Украина не будет. Это определенно будет исходить из силы каждого дома, каждого здания, каждого человека», – прогнозирует Зеленский.

В 2015 году один из пользователей отмечал, что украинцы молодцы, держатся. Все таки 40 млн -это далеко не маленький народ который можно подвинуть, стереть или забрать их мечту.

В свою очередь, тогда отметил, Кайрат стайер: Действительно 40 миллионов человек на колени никто не поставит. В ближайшем будущем Украина будет свободной и демократической страной. Германия готова немедленно выделить 500 миллионов евро, которые в перспективе будут направлены на восстановление инфраструктуры Донбасса.

Подробнее здесь:
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2882
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 14:50
#11919
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Германия готова немедленно выделить 500 миллионов евро, которые в перспективе будут направлены на восстановление инфраструктуры Донбасса.

Подробнее здесь:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10584
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 14:52
#11920
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
особенно обратите

Ладно там, в Ойропах, это принято.
Демократия, социальная ответственность, мать доносит на сына за правонарушение, сын на мать.
Друг с друга качают бабло как говорится..
Но ты то, обычный русский парень и туда же?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16782
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 14:54
#11921
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В свою очередь, тогда отметил, Кайрат стайер:


гы-гы


Цитата:
Kairat stayer:
Германия готова немедленно выделить 500 миллионов евро, которые в перспективе будут направлены на восстановление инфраструктуры Донбасса.


что ты несешь.
они за восемь лет ни одного гуманитарного груза на Донбасс не отправили.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2882
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 15:02
#11922
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
они за восемь лет ни одного гуманитарного груза на Донбасс не отправили.


Донбасс часть Украины, Германия тогда планировала помочь Украине восстановить разрушенную инфраструктуру.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2882
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 15:17
#11923
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
гы-гы


А чё гы-гы, можно и украинца процитировать: Да кому какое дело, что я делаю в своём дворе и на своём огороде. Мало того что сосед пьяница и драчун отобрал у меня пол огорода, так ещё и подглядывает за мной в щелочку в заборе , крича при этом "ценные" рекомендации.

Подробнее здесь:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10584
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 15:20
#11924
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, субботник намечается 14го
Обязательно пойдем..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10584
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.04.22 - 15:30
#11925
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заметил что там новости быстрее освещаются.
Не знаю почему, может там аудитория больше..
Профайл
Страница 795 из 795«1...793794795
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS