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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 04:15
Цитата:
А сообщения бездоказательные о призывах убивать казахов, о сданных в детдом детях продолжите публиковать?
Тимур Гафуров:
Не разрешена отправка сообщений, которые содержат: - информацию, бездоказательно порочащую деловую репутацию субъектов бизнеса.
Не разрешена отправка сообщений, которые содержат: - информацию, бездоказательно порочащую деловую репутацию субъектов бизнеса.
А сообщения бездоказательные о призывах убивать казахов, о сданных в детдом детях продолжите публиковать?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 10:28
Цитата:
"НГ" не публикует комментарии пользователей, редакция их только модерирует. Если будут комментарии с обвинениями в адрес конкретных пользователей в общем чате - конечно, удалим. Если такие письма поступают в личку - присылайте их нам, примем меры.
Уже не ваш земляк:
продолжите публиковать?
продолжите публиковать?
"НГ" не публикует комментарии пользователей, редакция их только модерирует. Если будут комментарии с обвинениями в адрес конкретных пользователей в общем чате - конечно, удалим. Если такие письма поступают в личку - присылайте их нам, примем меры.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10563
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 10:34
Комментарий удален модератором.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 11:34
И будут ли какие-нибудь санкции к таким вот "писателям"?! И предложение - в случае, если ложь и клевета будут доказаны, то банить такого пользователя навсегда. Подобные пользователи должны нести наказание. Таким нечего делать на форуме! Кто за?!
[Исправлено: Тимур Гафуров, 08.04.2022 - 11:39]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 08.04.2022 - 11:39]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 11:42
Пользователи 111 и Уже не ваш земляк, выясняйте отношения не в общем чате.
Был задан вопрос о том, как будет поступать редакция. Я на него ответил. Дальнейшее обсуждение этой темы будем пресекать.
Был задан вопрос о том, как будет поступать редакция. Я на него ответил. Дальнейшее обсуждение этой темы будем пресекать.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 11:51
Цитата:
Ложь и клевету нужно доказывать в суде. И претензии предъявлять там же.
В особых случаях режим "Только чтение" может быть установлен на неопределенно долгий срок. Как правило, мы удаляем аккаунт после оскорблений в личной переписке пользователей.
Уже не ваш земляк:
И предложение - в случае, если ложь и клевета будут доказаны, то банить такого пользователя навсегда.
И предложение - в случае, если ложь и клевета будут доказаны, то банить такого пользователя навсегда.
Ложь и клевету нужно доказывать в суде. И претензии предъявлять там же.
В особых случаях режим "Только чтение" может быть установлен на неопределенно долгий срок. Как правило, мы удаляем аккаунт после оскорблений в личной переписке пользователей.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10978
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 11:52
Пользоватили и админы выясняйте отношение в личке с не земляком. Или уже решите всякие моменты в правилах сайта а то это уже смешно))Цитата:
Тимур Гафуров:
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 12:02
Цитата:
А что же вы удалили мои слова о той лжи и клевете?! Ибо многие здесь присутствующие не вполне понимают, отчего так. И после этого вы что-то там лепечете о беспристрастности?! Ну давайте уже называть вещи своими именами! Я не привык так, меня научили называть лжеца лжецом, человека, который не отвечает за свои слова - п...болом, а того, кто говорит одним одно, а другим другое - лицемером. Может быть, моё воспитание идёт вразрез с вашим, но я такой. Я чувствую себя этаким Дон Кихотом, который борется с ветряными мельницами в лице лживых и лицемерных людей, для которых "НГ" выступает в роли адвокатов.Может быть, вы всё-таки вспомните об журналистской этике?! Начнёте, ну или хотя бы попытаетесь стать теми, кем вы были раньше - объективной газетой, на страницах которой можно было прочитать различные мнения, газетой, которая давала высказываться всем, которая не скатывалась в то, во что она превратилась сегодня?! Мне просто становится стыдно из-за того, что сейчас появляется на Форуме, что вы выдаёте за "выражение мнений"! Этакий испанский стыд.Но вам, я вижу, это чувство незнакомо.
Кстати, а давайте поинтересуемся у пользователей, нравится ли им сегодняшняя "НГ"?! Я бы с удовольствием создал такую голосовалку, но вы очень предусмотрительны. Вы даже правила создали, в которых себя окружили таким железобетонным забором, который невозможно преодолеть. Невозможно критиковать редакцию, невозможно критиковать работу модераторов. Тогда возникает вполне закономерный вопрос - а что тогда позволено пользователям?! Быть терпилами?! это не для меня!
Тимур Гафуров:
А что же вы удалили мои слова о той лжи и клевете?! Ибо многие здесь присутствующие не вполне понимают, отчего так. И после этого вы что-то там лепечете о беспристрастности?! Ну давайте уже называть вещи своими именами! Я не привык так, меня научили называть лжеца лжецом, человека, который не отвечает за свои слова - п...болом, а того, кто говорит одним одно, а другим другое - лицемером. Может быть, моё воспитание идёт вразрез с вашим, но я такой. Я чувствую себя этаким Дон Кихотом, который борется с ветряными мельницами в лице лживых и лицемерных людей, для которых "НГ" выступает в роли адвокатов.Может быть, вы всё-таки вспомните об журналистской этике?! Начнёте, ну или хотя бы попытаетесь стать теми, кем вы были раньше - объективной газетой, на страницах которой можно было прочитать различные мнения, газетой, которая давала высказываться всем, которая не скатывалась в то, во что она превратилась сегодня?! Мне просто становится стыдно из-за того, что сейчас появляется на Форуме, что вы выдаёте за "выражение мнений"! Этакий испанский стыд.Но вам, я вижу, это чувство незнакомо.
Кстати, а давайте поинтересуемся у пользователей, нравится ли им сегодняшняя "НГ"?! Я бы с удовольствием создал такую голосовалку, но вы очень предусмотрительны. Вы даже правила создали, в которых себя окружили таким железобетонным забором, который невозможно преодолеть. Невозможно критиковать редакцию, невозможно критиковать работу модераторов. Тогда возникает вполне закономерный вопрос - а что тогда позволено пользователям?! Быть терпилами?! это не для меня!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 12:04
Если вы удалите мой предыдущий коммент, то я вообще не удивлюсь. Просто увижу подтверждение своим убеждениям.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 12:04
Цитата:
Администрация отвечает пользователю Уже не ваш земляк и на личные сообщения. Много раз в день.
Но в данном случае был задан вопрос редакции в соответствующей ветке. Насколько я понял, вопрос пользователь задал в интересах всего форума. Поэтому я на него ответил.
Администрация сайта не выясняет отношения с пользователями. Ничего личного - только ответы на вопросы.
Vit:
Пользоватили и админы выясняйте отношение в личке с не земляком
Пользоватили и админы выясняйте отношение в личке с не земляком
Администрация отвечает пользователю Уже не ваш земляк и на личные сообщения. Много раз в день.
Но в данном случае был задан вопрос редакции в соответствующей ветке. Насколько я понял, вопрос пользователь задал в интересах всего форума. Поэтому я на него ответил.
Администрация сайта не выясняет отношения с пользователями. Ничего личного - только ответы на вопросы.
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