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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 18:51
мне зять по вацапу пересылает видосики, ну автоматом наверное, кто в контактах, сейчас все на тему..
вот последний, тележка стоит перед входом в с/м, написано"для украины", пустая, голос за кадром-
вот я презервативов купил, и бросает их в тележку.
продолжение следует.
[Исправлено: alex_60, 07.04.2022 - 18:52]
вот последний, тележка стоит перед входом в с/м, написано"для украины", пустая, голос за кадром-
вот я презервативов купил, и бросает их в тележку.
продолжение следует.
[Исправлено: alex_60, 07.04.2022 - 18:52]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 19:51
ну что, продолжение надо, или и так понятно?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 20:03
Цитата:
Давай, рассказывай - дальше...
alex_60:
ну что, продолжение надо, или и так понятно?
ну что, продолжение надо, или и так понятно?
Давай, рассказывай - дальше...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 20:07
Цитата:
говорит, что бы больше они...
продолжение следует.
drakon:
рассказывай - дальше..
рассказывай - дальше..
говорит, что бы больше они...
продолжение следует.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 20:33
Цитата:
Понял. ...Не плодились...
alex_60:
говорит, что бы больше они...
говорит, что бы больше они...
Понял. ...Не плодились...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 20:38
Цитата:
так и было сказано.
drakon:
так и было сказано.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 00:40
Говорят, в Германии с мукой такая фигня: первая пачка 49 центов, вторая по 2 евро, третья и дальше по 5 евро. налетай!
И постное масло цена 5 евро за литр!
И постное масло цена 5 евро за литр!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8582
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 00:52
Цитата:
Очень интересная схема,но у нас работать не будет.
Я бы например всегда брал только первую первую пачку и так 56 раз.
serg kost:
Говорят, в Германии с мукой такая фигня: первая пачка 49 центов, вторая по 2 евро, третья и дальше по 5 евро. налетай!
Говорят, в Германии с мукой такая фигня: первая пачка 49 центов, вторая по 2 евро, третья и дальше по 5 евро. налетай!
Очень интересная схема,но у нас работать не будет.
Я бы например всегда брал только первую первую пачку и так 56 раз.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 00:53
Цитата:
Не знаю есть ли в наличие, постараюсь уточнить (если время будет), но бред это, если ест то есть по цене фиксированной. Если нет то нет. Максимум, что возможно ограничение в "одни руки". Цена не меняется.Цитата:
С маслом да дефицит, но тоже можно приобрести, возможно и за 5-ть евро. Не исключаю. Просто не знаю кому оно нужно по такой цене. Когда я на сливочном или жире пожарю прекрасно. А Оливковое, как и другие в наличие.
serg kost:
Говорят, в Германии с мукой такая фигня: первая пачка 49 центов, вторая по 2 евро, третья и дальше по 5 евро. налетай!
Говорят, в Германии с мукой такая фигня: первая пачка 49 центов, вторая по 2 евро, третья и дальше по 5 евро. налетай!
Не знаю есть ли в наличие, постараюсь уточнить (если время будет), но бред это, если ест то есть по цене фиксированной. Если нет то нет. Максимум, что возможно ограничение в "одни руки". Цена не меняется.Цитата:
serg kost:
И постное масло цена 5 евро за литр!
И постное масло цена 5 евро за литр!
С маслом да дефицит, но тоже можно приобрести, возможно и за 5-ть евро. Не исключаю. Просто не знаю кому оно нужно по такой цене. Когда я на сливочном или жире пожарю прекрасно. А Оливковое, как и другие в наличие.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 01:00
Говорят, что в России схему с сахаром условно, первый кг за 60, второй и далее по 100 рублей за кг, подсмотрели в Германии.
Со скидкой только по карте магазина 1 кг в руки (это про Россию).
Со скидкой только по карте магазина 1 кг в руки (это про Россию).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 01:04
Цитата:
Не знаю где подсмотрели, но точно не в Германии
serg kost:
Говорят, что в России схему с сахаром условно, первый кг за 60, второй и далее по 100 рублей за кг, подсмотрели в Германии.
Говорят, что в России схему с сахаром условно, первый кг за 60, второй и далее по 100 рублей за кг, подсмотрели в Германии.
Не знаю где подсмотрели, но точно не в Германии
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 11:36
Картинка из ЕС. Вероятно, из Латвии, но могу ошибаться.
[Исправлено: serg kost, 08.04.2022 - 11:37]
[Исправлено: serg kost, 08.04.2022 - 11:37]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 12:09
Цитата:
А мы, с Барбарой, взяли бы - 112 раз. Вдвоём по 56 раз...
Добринцофф:
Я бы например всегда брал только первую первую пачку и так 56 раз.
Я бы например всегда брал только первую первую пачку и так 56 раз.
А мы, с Барбарой, взяли бы - 112 раз. Вдвоём по 56 раз...
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