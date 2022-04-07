Прогноз на 5 дней
ясно+6°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 42% влажность
  • С-СЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 475 из 475«1...473474475
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 18:51
#7111
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне зять по вацапу пересылает видосики, ну автоматом наверное, кто в контактах, сейчас все на тему..
вот последний, тележка стоит перед входом в с/м, написано"для украины", пустая, голос за кадром-
вот я презервативов купил, и бросает их в тележку.
продолжение следует.

[Исправлено: alex_60, 07.04.2022 - 18:52]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 19:51
#7112
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну что, продолжение надо, или и так понятно?
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24617
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 20:03
#7113
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну что, продолжение надо, или и так понятно?

Давай, рассказывай - дальше... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 20:07
#7114
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
рассказывай - дальше..


говорит, что бы больше они...
продолжение следует.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24617
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 20:33
#7115
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
говорит, что бы больше они...

Понял. ...Не плодились... :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 20:38
#7116
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


так и было сказано.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1154
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 00:40
#7117
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят, в Германии с мукой такая фигня: первая пачка 49 центов, вторая по 2 евро, третья и дальше по 5 евро. налетай!
И постное масло цена 5 евро за литр!
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8582
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 00:52
#7118
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Говорят, в Германии с мукой такая фигня: первая пачка 49 центов, вторая по 2 евро, третья и дальше по 5 евро. налетай!

Очень интересная схема,но у нас работать не будет.
Я бы например всегда брал только первую первую пачку и так 56 раз.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 00:53
#7119
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Говорят, в Германии с мукой такая фигня: первая пачка 49 центов, вторая по 2 евро, третья и дальше по 5 евро. налетай!

Не знаю есть ли в наличие, постараюсь уточнить (если время будет), но бред это, если ест то есть по цене фиксированной. Если нет то нет. Максимум, что возможно ограничение в "одни руки". Цена не меняется.Цитата:
serg kost:
И постное масло цена 5 евро за литр!

С маслом да дефицит, но тоже можно приобрести, возможно и за 5-ть евро. Не исключаю. Просто не знаю кому оно нужно по такой цене. Когда я на сливочном или жире пожарю прекрасно. А Оливковое, как и другие в наличие.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1154
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 01:00
#7120
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят, что в России схему с сахаром условно, первый кг за 60, второй и далее по 100 рублей за кг, подсмотрели в Германии.
Со скидкой только по карте магазина 1 кг в руки (это про Россию).
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 01:04
#7121
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Говорят, что в России схему с сахаром условно, первый кг за 60, второй и далее по 100 рублей за кг, подсмотрели в Германии.

Не знаю где подсмотрели, но точно не в Германии ;-)
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1154
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 11:36
#7122
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Картинка из ЕС. Вероятно, из Латвии, но могу ошибаться.



[Исправлено: serg kost, 08.04.2022 - 11:37]
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24617
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.22 - 12:09
#7123
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я бы например всегда брал только первую первую пачку и так 56 раз.

А мы, с Барбарой, взяли бы - 112 раз. Вдвоём по 56 раз... :lol: ;-)
Профайл
Страница 475 из 475«1...473474475
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Уже не ваш земляк, Iney

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS