Отправлено: - 12:02

Тимур Гафуров:



Цитата:А что же вы удалили мои слова о той лжи и клевете?! Ибо многие здесь присутствующие не вполне понимают, отчего так. И после этого вы что-то там лепечете о беспристрастности?! Ну давайте уже называть вещи своими именами! Я не привык так, меня научили называть лжеца лжецом, человека, который не отвечает за свои слова - п...болом, а того, кто говорит одним одно, а другим другое - лицемером. Может быть, моё воспитание идёт вразрез с вашим, но я такой. Я чувствую себя этаким Дон Кихотом, который борется с ветряными мельницами в лице лживых и лицемерных людей, для которых "НГ" выступает в роли адвокатов.Может быть, вы всё-таки вспомните об журналистской этике?! Начнёте, ну или хотя бы попытаетесь стать теми, кем вы были раньше - объективной газетой, на страницах которой можно было прочитать различные мнения, газетой, которая давала высказываться всем, которая не скатывалась в то, во что она превратилась сегодня?! Мне просто становится стыдно из-за того, что сейчас появляется на Форуме, что вы выдаёте за "выражение мнений"! Этакий испанский стыд.Но вам, я вижу, это чувство незнакомо.Кстати, а давайте поинтересуемся у пользователей, нравится ли им сегодняшняя "НГ"?! Я бы с удовольствием создал такую голосовалку, но вы очень предусмотрительны. Вы даже правила создали, в которых себя окружили таким железобетонным забором, который невозможно преодолеть. Невозможно критиковать редакцию, невозможно критиковать работу модераторов. Тогда возникает вполне закономерный вопрос - а что тогда позволено пользователям?! Быть терпилами?! это не для меня!