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≡ Как кредитная история поможет защититься от мошенников
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43963
Как кредитная история поможет защититься от мошенников
Отправлено: 08.04.22 - 10:53
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В Казахстане растет число кибер-преступлений. По данным ranking.kz, в 2021 году в нашей стране зарегистрировано более 32 тыс. мошеннических правонарушений. Большую часть - 52% или 16,6 тыс. из них составили интернет-мошенничества.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10978
Re: Как кредитная история поможет защититься от мошенников
Отправлено: 08.04.22 - 10:53
#1
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Много об этом слышал но не видел) походу это только мне не везёт столкнутся с телефоными мошеникаии.
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