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≡ «Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
 
 
Страница 5 из 5«1...345
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43958
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 01:49
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Кто-то назовет это текучкой, кто-то - кузницей кадров, но факт есть факт: за 20 лет через редакцию «НГ» прошли десятки журналистов. Уходили от нас в другие СМИ или даже в другие профессии, но работали на совесть, оставили о себе добрую память, да и сами вспоминают те времена по-доброму: до сих пор общаются друг с другом и с редакцией в WhatsApp-чате, название которого мы использовали в заголовке этой статьи - «НГ» (как это было). В нем и предложили идею - принять участие в юбилейном номере, а гонорары передать в фонд проекта «Нужные деньги». Мы эту идею с радостью поддержали, сформулировав три прямых вопроса.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10556
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:17
#60
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Цитата:
Нурбанчик:
И Serg kost респект за комментарии, и Алексу, Янгу, Юджину,Марксу, Таноми, Максафу, и

То есть спасибо тем, кто за войну с украинским народом..
Очень мило..
Потому то Азаттык таких и не пропускает..

[Исправлено: 111, 08.04.2022 - 00:18]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10556
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:20
#61
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Цитата:
Нурбанчик:
счёт "демократичности" некоторых изданий, хочу сказать на примере Радио Азатык, в статьях которого я оставлял комментарии, о экономической

Надо в поздравлениях к Нашей Газете конечно же подкинуть ложку дёгтя..
Молодец..
А просто так от души, нельзя поздравить?

Надо тему назвать, поздравлю, но за это выражу свое мнение насчет своих сугубо личных интересов..

[Исправлено: 111, 08.04.2022 - 00:24]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
957
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:22
#62
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Цитата:
Нашей Газете» - 20 лет. Как это было

Я таки извиняюсь, но оно гордость как оно было, обязано завершаться, как оно есть.
А есть, то что на текущий момент, слово фашизм, употребляется некоторыми на форуме чаще чем слово культура.
И всё что было раньше, те, не побоюсь этого слова, свершения, было сделано теми кто, увы(!) ушёл.
И что в сухом остатке?
А теперь, кто остались, они что, не могут обойтись, без троллей!?
Или те кто раньше, они не понимали, что без оных, они мало создали?
Или создавали плохо?
И да, поздравить нынешних, увы, ни рука не поднимается ни язык не опускается.
Если учитывая постоянную занятость главного редактора (предположу подрабатывает разгрузкой вагонов на складской) на ответ, а тем более на адекватную реакцию не надеюсь.


:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10556
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:27
#63
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Цитата:
Don Julio:
Если учитывая постоянную занятость главного редактора (предположу подрабатывает разгрузкой вагонов на складской) на ответ, а тем более на адекватную реакцию не надеюсь.

Как я и говорил, вместо поздравлений начинается мелкий шантаж и какие то обвинения..
Ну уж..
Тут нечего и сказать..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9148
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:30
#64
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Цитата:
abaika95:
Германия это весь запад а весь запад Германия?

Не, это цэ европа. :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
957
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:39
#65
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Цитата:
111:
вместо поздравлений начинается мелкий шантаж

Думаешь уже пора переходить ккрупному?
Уже пробил час икс, когда выпита (какая по счету выпита бутылка пива?) последняя лошка боярышника, думаешь пора?
Цитата:
111:
Как я и говорил,

Цитата:
111:
Тут нечего и сказать..

Да уш.
Ну уш!
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10556
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:41
#66
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Цитата:
Don Julio:
Думаешь уже пора переходить ккрупному?

Способны ли вы?
Это же смешно..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
957
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:47
#67
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Цитата:
111:
какие то обвинения..

Как тебе попроще объяснить...
Видишь ли, моё личное мнение, что журналистика, она такая же работа как и прочие, где могут быть профессионалы, А могут и ремесленники.
И да, я думаю что ты тут ссвоими каждодневными излияниями, не тянешь ни на тех, ни на других.
Ну извини, обвинять, так уш хотябы предметно и внятно.
РС Чот ты вчера переживал, что в тематических ветках отходя от темы получишь вжбан.
А сегодня, откуда столько смелости?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
957
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:50
#68
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Цитата:
111:
Способны ли вы?

Каждый человек способен на многое. Но и не каждый знает, на что он способен.
:lol:
Цитата:
111:
Это же смешно..

Ты напряги моск, сформулируй, что ты считаешь смешным. Это называется дискуссия. В отличии от голословных воплей, которые ты называешь своими мыслями.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10556
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:55
#69
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Цитата:
Don Julio:
Это называется дискуссия. В

Хех..
С кем?
Ты же знаешь что тебе никто не ответит..
Где же ты увидел дискуссию?
Именно вот это и смешно..
Иначе бы ты говорил о сугубо личных проблеммах в другой для этого ветке..
Но тут поздравлениия, юбилей, и если ты попортишь чего то, то тебе просто мило улыбнутся..
А ты то думал что?

[Исправлено: 111, 08.04.2022 - 00:57]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
957
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 01:07
#70
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Цитата:
111:
Хех.. С кем? Ты же знаешь что тебе никто не ответит.. Где же ты увидел дискуссию?

Как ни странно, раз в год и палка стреляет, а ты здесь, прям в точку зришь в корень.
А и то что я сказал выше, ты пересказал своими словами.
:lol:
Цитата:
111:
и если ты попортишь чего то, то тебе просто мило улыбнутся..

Не переживай, всё уже попорчено без меня, кстати не бес твоего участия. Но лучше пусть мне улыбнётся твоя кухарка. А твою милую улыбку оставь для своего отражения в зеркале!
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10556
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 01:10
#71
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Цитата:
Don Julio:
бес

Хм..
Ну вот я оказался еще и бесом..
Так и сразу скажи, на юбилей Нашей Газеты тебе плевать.
Тебе важнее выяснить личные отношения..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
957
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 01:38
#72
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Цитата:
111:
Хм.. Ну вот я оказался еще и бесом.. Так и сразу скажи, на юбилей Нашей Газеты тебе плевать. Тебе важнее выяснить личные отношения..

Хм...
Вишь ли, Марик!
Когда я был, когда то молод и наивен, я почему то искренне считал, что:
если персонаж тупо не догоняет, то он, в силу своей порядочности, просто промолчит. А иногда, возможно, начнёт набираться этого самого, как его?
А, интелека!
Но жизнь меня таки всячески обучила, что тупость, она не является препятствием, чтобы тупо-молчать.
А и совсем наоборот, иногда лучше самому промолчать, чтоб не перечить тупости тупого.
Ну как то так...

:lol:
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