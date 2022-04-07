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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 11:53
Цитата:
Кстати, немного конкретики.
Кто это?
Чтобы не быть голословным?
Уже не ваш земляк:
Кстати, ущемляют права не только мои, но и тех, кто выступает против всего того, во что превратилась "НГ".Но в
Кстати, ущемляют права не только мои, но и тех, кто выступает против всего того, во что превратилась "НГ".Но в
Кстати, немного конкретики.
Кто это?
Чтобы не быть голословным?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 19:13
Еще вопрос, пока 7е..
Да..
- Хохлятский борщ, это будет оскорблением для форума, или же нет, который варит моя кухарка?
Просто в последний раз мне на форуме вменили то, что назвать блюдо, которое варишь, равно обозвать кого то Хохлом..
Потому интересно, так как мы часто такой борщ варим..
Да..
- Хохлятский борщ, это будет оскорблением для форума, или же нет, который варит моя кухарка?
Просто в последний раз мне на форуме вменили то, что назвать блюдо, которое варишь, равно обозвать кого то Хохлом..
Потому интересно, так как мы часто такой борщ варим..
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1173
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 22:05
Цитата:
Насчет форума сказать не могу. Нарушения правил здесь нет. Но лучше называть любое блюдо так, как в оно значится в оригинальном рецепте. И я сомневаюсь, что есть рецепт с таким названием. Но здесь уже дело вкуса и такта.
111:
- Хохлятский борщ, это будет оскорблением для форума, или же нет, который варит моя кухарка?
- Хохлятский борщ, это будет оскорблением для форума, или же нет, который варит моя кухарка?
Насчет форума сказать не могу. Нарушения правил здесь нет. Но лучше называть любое блюдо так, как в оно значится в оригинальном рецепте. И я сомневаюсь, что есть рецепт с таким названием. Но здесь уже дело вкуса и такта.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1173
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 22:09
Итак, подвожу итоги:
Завтра в начале рабочего дня в соглашения будут внесены следующие дополнения
- Запрещается искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств), а также ников (псевдонимов) пользователей сайта.
- Не разрешена отправка сообщений, которые содержат: - информацию, бездоказательно порочащую деловую репутацию субъектов бизнеса.
И по поводу стоп-листа - ни одного предложению по его наполнения я не получил. Поэтому пока и вносить изменения не могу. Но редакция готова принимать ваши варианты ещё неделю.
Остальные предложения пользователей будем учитывать при реконструкции сайта.
Завтра в начале рабочего дня в соглашения будут внесены следующие дополнения
- Запрещается искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств), а также ников (псевдонимов) пользователей сайта.
- Не разрешена отправка сообщений, которые содержат: - информацию, бездоказательно порочащую деловую репутацию субъектов бизнеса.
И по поводу стоп-листа - ни одного предложению по его наполнения я не получил. Поэтому пока и вносить изменения не могу. Но редакция готова принимать ваши варианты ещё неделю.
Остальные предложения пользователей будем учитывать при реконструкции сайта.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 22:15
Цитата:
Спасибо.
Я раз только сказал при новых правилах, но раньше до 2018го года никто на это не обращал внимания..
Конечно буду сам стараться воздерживаться.
Времена меняются..
Тимур Гафуров:
Насчет форума сказать не могу. Нарушения правил здесь нет. Но
Насчет форума сказать не могу. Нарушения правил здесь нет. Но
Спасибо.
Я раз только сказал при новых правилах, но раньше до 2018го года никто на это не обращал внимания..
Конечно буду сам стараться воздерживаться.
Времена меняются..
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 22:17
Цитата:
Наверно я отстал от жизни, что это - Стоп лист?
Тимур Гафуров:
по поводу стоп-листа -
по поводу стоп-листа -
Наверно я отстал от жизни, что это - Стоп лист?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24616
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 22:50
Цитата:
Что то, про стоп лист, я пропустил...
Тимур Гафуров:
И по поводу стоп-листа - ни одного предложению по его наполнения я не получил. Поэтому пока и вносить изменения не могу. Но редакция готова принимать ваши варианты ещё неделю.
И по поводу стоп-листа - ни одного предложению по его наполнения я не получил. Поэтому пока и вносить изменения не могу. Но редакция готова принимать ваши варианты ещё неделю.
Что то, про стоп лист, я пропустил...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9148
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 22:55
Цитата:
Цитата:
Ну вот вас уже двое. Это слова, на которые реагирует фильтр и ставит сообщения в промодерацию, не зависимо от того ПП или УП.
[Исправлено: elektron, 07.04.2022 - 17:56]
111:
Наверно я отстал от жизни, что это - Стоп лист?
Наверно я отстал от жизни, что это - Стоп лист?
Цитата:
drakon:
Что то, про стоп лист, я пропустил...
Что то, про стоп лист, я пропустил...
Ну вот вас уже двое. Это слова, на которые реагирует фильтр и ставит сообщения в промодерацию, не зависимо от того ПП или УП.
[Исправлено: elektron, 07.04.2022 - 17:56]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 23:19
Цитата:
Мда уж..
Спасибо..
Вот этого то я и не знал..
elektron:
Это слова, на которые реагирует фильтр и ставит сообщения в промодерацию, не зависимо от того ПП или УП.
Это слова, на которые реагирует фильтр и ставит сообщения в промодерацию, не зависимо от того ПП или УП.
Мда уж..
Спасибо..
Вот этого то я и не знал..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 957
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 01:17
Цитата:
Итак, думаю, уже новые правила обязаны действовать.
Наконец то о чем мечтали обычные рядовые пользователи, полноценные, а также уважаемые уважаемой редакцией, свершилось!
Всё что мешало форуму дискутировать, всё правила сдерживавшие, наконец- не сдерживают.
Наступил новый этап, и не побоюсь этого слова, новая эра развития форума, развития Газеты.
Мы-дождались, мы являемся свидетелями и участниками сего исторического момента!
И вот он наступил!
Виват! Ура!
Я уже ощутил, я живу в ином времени!
А вы!?
Тимур Гафуров:
Итак, подвожу итоги: Завтра в начале рабочего дня в соглашения будут внесены следующие дополнения
Итак, подвожу итоги: Завтра в начале рабочего дня в соглашения будут внесены следующие дополнения
Итак, думаю, уже новые правила обязаны действовать.
Наконец то о чем мечтали обычные рядовые пользователи, полноценные, а также уважаемые уважаемой редакцией, свершилось!
Всё что мешало форуму дискутировать, всё правила сдерживавшие, наконец- не сдерживают.
Наступил новый этап, и не побоюсь этого слова, новая эра развития форума, развития Газеты.
Мы-дождались, мы являемся свидетелями и участниками сего исторического момента!
И вот он наступил!
Виват! Ура!
Я уже ощутил, я живу в ином времени!
А вы!?
-
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