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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10556
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 11:53
#4241
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Кстати, ущемляют права не только мои, но и тех, кто выступает против всего того, во что превратилась "НГ".Но в

Кстати, немного конкретики.
Кто это?
Чтобы не быть голословным?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10556
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 19:13
#4242
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Еще вопрос, пока 7е..
Да..
- Хохлятский борщ, это будет оскорблением для форума, или же нет, который варит моя кухарка?
Просто в последний раз мне на форуме вменили то, что назвать блюдо, которое варишь, равно обозвать кого то Хохлом..
Потому интересно, так как мы часто такой борщ варим..
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1173
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 22:05
#4243
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Цитата:
111:
- Хохлятский борщ, это будет оскорблением для форума, или же нет, который варит моя кухарка?

Насчет форума сказать не могу. Нарушения правил здесь нет. Но лучше называть любое блюдо так, как в оно значится в оригинальном рецепте. И я сомневаюсь, что есть рецепт с таким названием. Но здесь уже дело вкуса и такта.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1173
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 22:09
#4244
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Итак, подвожу итоги:
Завтра в начале рабочего дня в соглашения будут внесены следующие дополнения

- Запрещается искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств), а также ников (псевдонимов) пользователей сайта.
- Не разрешена отправка сообщений, которые содержат: - информацию, бездоказательно порочащую деловую репутацию субъектов бизнеса.

И по поводу стоп-листа - ни одного предложению по его наполнения я не получил. Поэтому пока и вносить изменения не могу. Но редакция готова принимать ваши варианты ещё неделю.

Остальные предложения пользователей будем учитывать при реконструкции сайта.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10556
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 22:15
#4245
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Насчет форума сказать не могу. Нарушения правил здесь нет. Но

Спасибо.
Я раз только сказал при новых правилах, но раньше до 2018го года никто на это не обращал внимания..
Конечно буду сам стараться воздерживаться.
Времена меняются..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10556
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 22:17
#4246
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Цитата:
Тимур Гафуров:
по поводу стоп-листа -

Наверно я отстал от жизни, что это - Стоп лист?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24616
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 22:50
#4247
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Цитата:
Тимур Гафуров:
И по поводу стоп-листа - ни одного предложению по его наполнения я не получил. Поэтому пока и вносить изменения не могу. Но редакция готова принимать ваши варианты ещё неделю.

Что то, про стоп лист, я пропустил... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9148
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 22:55
#4248
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Цитата:
111:
Наверно я отстал от жизни, что это - Стоп лист?

Цитата:
drakon:
Что то, про стоп лист, я пропустил...

Ну вот вас уже двое. :lol: Это слова, на которые реагирует фильтр и ставит сообщения в промодерацию, не зависимо от того ПП или УП. :-P

[Исправлено: elektron, 07.04.2022 - 17:56]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10556
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.04.22 - 23:19
#4249
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Цитата:
elektron:
Это слова, на которые реагирует фильтр и ставит сообщения в промодерацию, не зависимо от того ПП или УП.

Мда уж..
Спасибо..
Вот этого то я и не знал..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
957
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.22 - 01:17
#4250
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Итак, подвожу итоги: Завтра в начале рабочего дня в соглашения будут внесены следующие дополнения

Итак, думаю, уже новые правила обязаны действовать.
Наконец то о чем мечтали обычные рядовые пользователи, полноценные, а также уважаемые уважаемой редакцией, свершилось!
Всё что мешало форуму дискутировать, всё правила сдерживавшие, наконец- не сдерживают.
Наступил новый этап, и не побоюсь этого слова, новая эра развития форума, развития Газеты.
Мы-дождались, мы являемся свидетелями и участниками сего исторического момента!
И вот он наступил!
Виват! Ура!
Я уже ощутил, я живу в ином времени!
А вы!?

:lol:
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