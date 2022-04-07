Отправлено: - 11:53

Уже не ваш земляк:

Кстати, ущемляют права не только мои, но и тех, кто выступает против всего того, во что превратилась "НГ".Но в

Цитата:Кстати, немного конкретики.Кто это?Чтобы не быть голословным?