Отправлено: - 01:07

111:

Хех.. С кем? Ты же знаешь что тебе никто не ответит.. Где же ты увидел дискуссию?

111:

и если ты попортишь чего то, то тебе просто мило улыбнутся..

Цитата:Как ни странно, раз в год и палка стреляет, а ты здесь, прям в точку зришь в корень.А и то что я сказал выше, ты пересказал своими словами.Цитата:Не переживай, всё уже попорчено без меня, кстати не бес твоего участия. Но лучше пусть мне улыбнётся твоя кухарка. А твою милую улыбку оставь для своего отражения в зеркале!