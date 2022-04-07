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«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43958
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 01:49
Кто-то назовет это текучкой, кто-то - кузницей кадров, но факт есть факт: за 20 лет через редакцию «НГ» прошли десятки журналистов. Уходили от нас в другие СМИ или даже в другие профессии, но работали на совесть, оставили о себе добрую память, да и сами вспоминают те времена по-доброму: до сих пор общаются друг с другом и с редакцией в WhatsApp-чате, название которого мы использовали в заголовке этой статьи - «НГ» (как это было). В нем и предложили идею - принять участие в юбилейном номере, а гонорары передать в фонд проекта «Нужные деньги». Мы эту идею с радостью поддержали, сформулировав три прямых вопроса.
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«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:17
Цитата:
То есть спасибо тем, кто за войну с украинским народом..
Очень мило..
Потому то Азаттык таких и не пропускает..
[Исправлено: 111, 08.04.2022 - 00:18]
Нурбанчик:
И Serg kost респект за комментарии, и Алексу, Янгу, Юджину,Марксу, Таноми, Максафу, и
И Serg kost респект за комментарии, и Алексу, Янгу, Юджину,Марксу, Таноми, Максафу, и
То есть спасибо тем, кто за войну с украинским народом..
Очень мило..
Потому то Азаттык таких и не пропускает..
[Исправлено: 111, 08.04.2022 - 00:18]
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:20
Цитата:
Надо в поздравлениях к Нашей Газете конечно же подкинуть ложку дёгтя..
Молодец..
А просто так от души, нельзя поздравить?
Надо тему назвать, поздравлю, но за это выражу свое мнение насчет своих сугубо личных интересов..
[Исправлено: 111, 08.04.2022 - 00:24]
Нурбанчик:
счёт "демократичности" некоторых изданий, хочу сказать на примере Радио Азатык, в статьях которого я оставлял комментарии, о экономической
счёт "демократичности" некоторых изданий, хочу сказать на примере Радио Азатык, в статьях которого я оставлял комментарии, о экономической
Надо в поздравлениях к Нашей Газете конечно же подкинуть ложку дёгтя..
Молодец..
А просто так от души, нельзя поздравить?
Надо тему назвать, поздравлю, но за это выражу свое мнение насчет своих сугубо личных интересов..
[Исправлено: 111, 08.04.2022 - 00:24]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 957
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:22
Цитата:
Я таки извиняюсь, но оно гордость как оно было, обязано завершаться, как оно есть.
А есть, то что на текущий момент, слово фашизм, употребляется некоторыми на форуме чаще чем слово культура.
И всё что было раньше, те, не побоюсь этого слова, свершения, было сделано теми кто, увы(!) ушёл.
И что в сухом остатке?
А теперь, кто остались, они что, не могут обойтись, без троллей!?
Или те кто раньше, они не понимали, что без оных, они мало создали?
Или создавали плохо?
И да, поздравить нынешних, увы, ни рука не поднимается ни язык не опускается.
Если учитывая постоянную занятость главного редактора (предположу подрабатывает разгрузкой вагонов на складской) на ответ, а тем более на адекватную реакцию не надеюсь.
Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Я таки извиняюсь, но оно гордость как оно было, обязано завершаться, как оно есть.
А есть, то что на текущий момент, слово фашизм, употребляется некоторыми на форуме чаще чем слово культура.
И всё что было раньше, те, не побоюсь этого слова, свершения, было сделано теми кто, увы(!) ушёл.
И что в сухом остатке?
А теперь, кто остались, они что, не могут обойтись, без троллей!?
Или те кто раньше, они не понимали, что без оных, они мало создали?
Или создавали плохо?
И да, поздравить нынешних, увы, ни рука не поднимается ни язык не опускается.
Если учитывая постоянную занятость главного редактора (предположу подрабатывает разгрузкой вагонов на складской) на ответ, а тем более на адекватную реакцию не надеюсь.
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:27
Цитата:
Как я и говорил, вместо поздравлений начинается мелкий шантаж и какие то обвинения..
Ну уж..
Тут нечего и сказать..
Don Julio:
Если учитывая постоянную занятость главного редактора (предположу подрабатывает разгрузкой вагонов на складской) на ответ, а тем более на адекватную реакцию не надеюсь.
Если учитывая постоянную занятость главного редактора (предположу подрабатывает разгрузкой вагонов на складской) на ответ, а тем более на адекватную реакцию не надеюсь.
Как я и говорил, вместо поздравлений начинается мелкий шантаж и какие то обвинения..
Ну уж..
Тут нечего и сказать..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9148
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:30
Цитата:
Не, это цэ европа.
abaika95:
Германия это весь запад а весь запад Германия?
Германия это весь запад а весь запад Германия?
Не, это цэ европа.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 957
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:39
Цитата:
Думаешь уже пора переходить ккрупному?
Уже пробил час икс, когда выпита (какая по счету выпита бутылка пива?) последняя лошка боярышника, думаешь пора?
Цитата:
Цитата:
Да уш.
Ну уш!
111:
вместо поздравлений начинается мелкий шантаж
вместо поздравлений начинается мелкий шантаж
Думаешь уже пора переходить ккрупному?
Уже пробил час икс, когда выпита (какая по счету выпита бутылка пива?) последняя лошка боярышника, думаешь пора?
Цитата:
111:
Как я и говорил,
Как я и говорил,
Цитата:
111:
Тут нечего и сказать..
Тут нечего и сказать..
Да уш.
Ну уш!
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:41
Цитата:
Способны ли вы?
Это же смешно..
Don Julio:
Думаешь уже пора переходить ккрупному?
Думаешь уже пора переходить ккрупному?
Способны ли вы?
Это же смешно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 957
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:47
Цитата:
Как тебе попроще объяснить...
Видишь ли, моё личное мнение, что журналистика, она такая же работа как и прочие, где могут быть профессионалы, А могут и ремесленники.
И да, я думаю что ты тут ссвоими каждодневными излияниями, не тянешь ни на тех, ни на других.
Ну извини, обвинять, так уш хотябы предметно и внятно.
РС Чот ты вчера переживал, что в тематических ветках отходя от темы получишь вжбан.
А сегодня, откуда столько смелости?
111:
какие то обвинения..
какие то обвинения..
Как тебе попроще объяснить...
Видишь ли, моё личное мнение, что журналистика, она такая же работа как и прочие, где могут быть профессионалы, А могут и ремесленники.
И да, я думаю что ты тут ссвоими каждодневными излияниями, не тянешь ни на тех, ни на других.
Ну извини, обвинять, так уш хотябы предметно и внятно.
РС Чот ты вчера переживал, что в тематических ветках отходя от темы получишь вжбан.
А сегодня, откуда столько смелости?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 957
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:50
Цитата:
Каждый человек способен на многое. Но и не каждый знает, на что он способен.
Цитата:
Ты напряги моск, сформулируй, что ты считаешь смешным. Это называется дискуссия. В отличии от голословных воплей, которые ты называешь своими мыслями.
111:
Способны ли вы?
Способны ли вы?
Каждый человек способен на многое. Но и не каждый знает, на что он способен.
Цитата:
111:
Это же смешно..
Это же смешно..
Ты напряги моск, сформулируй, что ты считаешь смешным. Это называется дискуссия. В отличии от голословных воплей, которые ты называешь своими мыслями.
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 00:55
Цитата:
Хех..
С кем?
Ты же знаешь что тебе никто не ответит..
Где же ты увидел дискуссию?
Именно вот это и смешно..
Иначе бы ты говорил о сугубо личных проблеммах в другой для этого ветке..
Но тут поздравлениия, юбилей, и если ты попортишь чего то, то тебе просто мило улыбнутся..
А ты то думал что?
[Исправлено: 111, 08.04.2022 - 00:57]
Don Julio:
Это называется дискуссия. В
Это называется дискуссия. В
Хех..
С кем?
Ты же знаешь что тебе никто не ответит..
Где же ты увидел дискуссию?
Именно вот это и смешно..
Иначе бы ты говорил о сугубо личных проблеммах в другой для этого ветке..
Но тут поздравлениия, юбилей, и если ты попортишь чего то, то тебе просто мило улыбнутся..
А ты то думал что?
[Исправлено: 111, 08.04.2022 - 00:57]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 957
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 01:07
Цитата:
Как ни странно, раз в год и палка стреляет, а ты здесь, прям в точку зришь в корень.
А и то что я сказал выше, ты пересказал своими словами.
Цитата:
Не переживай, всё уже попорчено без меня, кстати не бес твоего участия. Но лучше пусть мне улыбнётся твоя кухарка. А твою милую улыбку оставь для своего отражения в зеркале!
111:
Хех.. С кем? Ты же знаешь что тебе никто не ответит.. Где же ты увидел дискуссию?
Хех.. С кем? Ты же знаешь что тебе никто не ответит.. Где же ты увидел дискуссию?
Как ни странно, раз в год и палка стреляет, а ты здесь, прям в точку зришь в корень.
А и то что я сказал выше, ты пересказал своими словами.
Цитата:
111:
и если ты попортишь чего то, то тебе просто мило улыбнутся..
и если ты попортишь чего то, то тебе просто мило улыбнутся..
Не переживай, всё уже попорчено без меня, кстати не бес твоего участия. Но лучше пусть мне улыбнётся твоя кухарка. А твою милую улыбку оставь для своего отражения в зеркале!
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 01:10
Цитата:
Хм..
Ну вот я оказался еще и бесом..
Так и сразу скажи, на юбилей Нашей Газеты тебе плевать.
Тебе важнее выяснить личные отношения..
Don Julio:
бес
бес
Хм..
Ну вот я оказался еще и бесом..
Так и сразу скажи, на юбилей Нашей Газеты тебе плевать.
Тебе важнее выяснить личные отношения..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 957
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 08.04.22 - 01:38
Цитата:
Хм...
Вишь ли, Марик!
Когда я был, когда то молод и наивен, я почему то искренне считал, что:
если персонаж тупо не догоняет, то он, в силу своей порядочности, просто промолчит. А иногда, возможно, начнёт набираться этого самого, как его?
А, интелека!
Но жизнь меня таки всячески обучила, что тупость, она не является препятствием, чтобы тупо-молчать.
А и совсем наоборот, иногда лучше самому промолчать, чтоб не перечить тупости тупого.
Ну как то так...
111:
Хм.. Ну вот я оказался еще и бесом.. Так и сразу скажи, на юбилей Нашей Газеты тебе плевать. Тебе важнее выяснить личные отношения..
Хм.. Ну вот я оказался еще и бесом.. Так и сразу скажи, на юбилей Нашей Газеты тебе плевать. Тебе важнее выяснить личные отношения..
Хм...
Вишь ли, Марик!
Когда я был, когда то молод и наивен, я почему то искренне считал, что:
если персонаж тупо не догоняет, то он, в силу своей порядочности, просто промолчит. А иногда, возможно, начнёт набираться этого самого, как его?
А, интелека!
Но жизнь меня таки всячески обучила, что тупость, она не является препятствием, чтобы тупо-молчать.
А и совсем наоборот, иногда лучше самому промолчать, чтоб не перечить тупости тупого.
Ну как то так...
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