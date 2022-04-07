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serg kost:

Говорят, в Германии с мукой такая фигня: первая пачка 49 центов, вторая по 2 евро, третья и дальше по 5 евро. налетай!

serg kost:

И постное масло цена 5 евро за литр!

Цитата:Не знаю есть ли в наличие, постараюсь уточнить (если время будет), но бред это, если ест то есть по цене фиксированной. Если нет то нет. Максимум, что возможно ограничение в "одни руки". Цена не меняется.Цитата:С маслом да дефицит, но тоже можно приобрести, возможно и за 5-ть евро. Не исключаю. Просто не знаю кому оно нужно по такой цене. Когда я на сливочном или жире пожарю прекрасно. А Оливковое, как и другие в наличие.