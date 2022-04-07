Кто-то назовет это текучкой, кто-то - кузницей кадров, но факт есть факт: за 20 лет через редакцию «НГ» прошли десятки журналистов. Уходили от нас в другие СМИ или даже в другие профессии, но работали на совесть, оставили о себе добрую память, да и сами вспоминают те времена по-доброму: до сих пор общаются друг с другом и с редакцией в WhatsApp-чате, название которого мы использовали в заголовке этой статьи - «НГ» (как это было). В нем и предложили идею - принять участие в юбилейном номере, а гонорары передать в фонд проекта «Нужные деньги». Мы эту идею с радостью поддержали, сформулировав три прямых вопроса. Читать статью
serg kost: Ну и кто первый начал? и когда там ббс и радио свободы закрыли? В марте этого года?
Да только и РТ в 17 году не закрыли а поставили на маркировку как иноагентов за вмешательство в выборы президента США (жидко согласен могли бы как соловей придумать по мудрее предлог) Закрыли помойку РТ 3 марта Только вот ещё 1 марта начала наезд на эхо Москвы (Газпром вообщето) А ббс и все западные СМИ окончательно заблокировали 4 марта))) НО чтобы ты не радовался раньше времени на основании требования генпрокуратуры от 24 февраля тоесть с начала операции решили блокнуть все СМИ почему подскажи пожалуйста? Как там говорят у Симонян? Если бы мы первыми не напали то через месяц напали бы на нас?/Цитата:
serg kost: Может, кое-кто продолжает считать читателей форума за идиотов с памятью как у рыбки? Это не здесь такие забывчивые, а намного западнее
Для меня вы все западнее И да я считаю тут большинство рыбками и не потомучто вы забывчивы нет Просто Пропаганда России может влиять только на рыбок Это мое научное наблюдение Цитата:
Добринцофф: Разве в США, Германии ,или где то ещё в европе режим ЧП,почему они блокируют Российские СМИ,где эта хвалённая демократия?
Ну так потомучто они натовские лживые ПРОПАГаНДИСТы которые постоянно рассылают фейки о российской агрессии и вообще гейропейцы А Россия то страна скреп и святости ЗА ПРАВДУ! И почемуто решила банить всех независимых...почему? Боятся какой-то не такой правды? Или кривды?
И что мы видим? 2016 год. 2019 год. 2 февраля этого года. И это только в Британии, Германии и фейсбуке. Я ещё по другим странам и СМИ не смотрел. Провокаторам это объяснять бесполезно. Но провокаторы пытаются ввести в заблуждение и нормальных людей. У которых нет времени следить за новостями.
serg kost: И что мы видим? 2016 год. 2019 год. 2 февраля этого года. И это только в Британии, Германии и фейсбуке. Я ещё по другим странам и СМИ не смотрел.
Вы смотрели просто не нашли) Германия,Британия и Фейсбук это для вас олицетворение запада ? Ладно не спорю Для меня США,Испания и тик ток тогда) Только вот почему в России все западные СМИ решили блокнуть 24 февраля а рашу (надеюсь не попаду под новые санкции по названиям стран) Тудей блокнули в мире только 3 марта? И скажите мне причем тут веник из эха?) Он же вообще на гос бабках сидел) Что Россия не выдержала потока правды?
Желаю Нашей Газете оставаться какими вы есть, творческих успехов вам, филигранно обсуждать сегодняшнее сложное политическое время, и объективных материалов вам, чтобы у вас мы, читатели, были всегда с вами!
А на счёт "демократичности" некоторых изданий, хочу сказать на примере Радио Азатык, в статьях которого я оставлял комментарии, о экономической нецелесообразности некоторых решений касаемо новых путей транзита товаров из Китая в Европу, и мои комментарии они не пропускали. При этом это были мои субъективные оценки в понимании экономической нецелесообразности, но Азатык комментарии не пропускал, хотя другие комментарии с критикой нашей власти они пропускали без задержек и удалений
abaika95: Только вот почему в России все западные СМИ решили блокнуть 24 февраля а рашу (надеюсь не попаду под новые санкции по названиям стран) Тудей блокнули в мире только 3 марта?
Вы опять спрашиваете или утверждаете? Дата 16.12.2021 - YouTube вновь заблокировал немецкоязычный канал RT - тут 2 февраля 2022 года - Германия запретила вещание канала RT на немецком языке - тут Вы бы как бы если не по годам, то хотя бы в месяцах года не путались, я уж про числа не говорю. ПС - переключил на кабель, раньше РТР Планета работал, тоже отключили.
Нурбанчик: Желаю Нашей Газете оставаться какими вы есть, творческих успехов вам, филигранно обсуждать сегодняшнее сложное политическое время, и объективных материалов вам, чтобы у вас мы, читатели, были всегда с вами!
Полностью присоединяюсь. Как то упустил из виду в виду политизации... Долгих и успешных лет работы!
elektron: Вы опять спрашиваете или утверждаете? Дата 16.12.2021 - YouTube вновь заблокировал немецкоязычный канал RT - тут 2 февраля 2022 года - Германия запретила вещание канала RT на немецком языке - тут Вы бы как бы если не по годам, то хотя бы в месяцах года не путались, я уж про числа не говорю. ПС - переключил на кабель, раньше РТР Планета работал, тоже отключили.
Германия это весь запад а весь запад Германия? Че там в Греции? Цитата:
serg kost: Он не спрашивает. Видно же, что ему правда не нужна.
Мне не нужна ваша кривая правда которую вы вешаете своему народу Россия забанила все свои оппозиционные Каналы и СМИ чтобы народ не знал правду Даже те кто был на довольстве у россии Запад же забанил только помойку РТ и то в связи с войной Война это весомая причина? Для запада да а вот в России войны нет так что странно почему забанили? Войнв то нет ))
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