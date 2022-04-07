Отправлено: - 21:33

serg kost:

Ну и кто первый начал? и когда там ббс и радио свободы закрыли? В марте этого года?

serg kost:

Может, кое-кто продолжает считать читателей форума за идиотов с памятью как у рыбки? Это не здесь такие забывчивые, а намного западнее

Добринцофф:

Разве в США, Германии ,или где то ещё в европе режим ЧП,почему они блокируют Российские СМИ,где эта хвалённая демократия?

Цитата:Да только и РТ в 17 году не закрыли а поставили на маркировку как иноагентов за вмешательство в выборы президента США (жидко согласен могли бы как соловей придумать по мудрее предлог)Закрыли помойку РТ 3 мартаТолько вот ещё 1 марта начала наезд на эхо Москвы (Газпром вообщето)А ббс и все западные СМИ окончательно заблокировали 4 марта))) НО чтобы ты не радовался раньше времени на основании требования генпрокуратуры от 24 февраля тоесть с начала операции решили блокнуть все СМИ почему подскажи пожалуйста?Как там говорят у Симонян? Если бы мы первыми не напали то через месяц напали бы на нас?/Цитата:Для меня вы все западнееИ да я считаю тут большинство рыбками и не потомучто вы забывчивы нетПросто Пропаганда России может влиять только на рыбокЭто мое научное наблюдение Цитата:Ну так потомучто они натовские лживые ПРОПАГаНДИСТы которые постоянно рассылают фейки о российской агрессии и вообще гейропейцыА Россия то страна скреп и святости ЗА ПРАВДУ! И почемуто решила банить всех независимых...почему? Боятся какой-то не такой правды? Или кривды?