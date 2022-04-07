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≡ «Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43958
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 01:49
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Кто-то назовет это текучкой, кто-то - кузницей кадров, но факт есть факт: за 20 лет через редакцию «НГ» прошли десятки журналистов. Уходили от нас в другие СМИ или даже в другие профессии, но работали на совесть, оставили о себе добрую память, да и сами вспоминают те времена по-доброму: до сих пор общаются друг с другом и с редакцией в WhatsApp-чате, название которого мы использовали в заголовке этой статьи - «НГ» (как это было). В нем и предложили идею - принять участие в юбилейном номере, а гонорары передать в фонд проекта «Нужные деньги». Мы эту идею с радостью поддержали, сформулировав три прямых вопроса.
Читать статью

Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1960
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 20:46
#45
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Цитата:
abaika95:
По этой логике в Китае и северной Корее антифашизм

Не надо никакой логики, там - коммунизм.
Цитата:
abaika95:
Да только вы упорно забываете следствие и причину Рт заблокировали после объявления иноагентов в России

Там уже выше serg kost опроверг эту ложь.
Цитата:
abaika95:
За то что он призывал свергать законно избранную власть

Лихо вы на Байдена перескочили, даже не ожидалось такого откровения.
Цитата:
abaika95:
да и НГ с вами поспорят насчёт пару десятков читателей

НГ в острых политических вопросах балансирует за счёт форума, где комментирующее большинство сглаживают острые углы западно-раскольнической антироссийской пропаганды.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12204
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 21:33
#46
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Цитата:
serg kost:
Ну и кто первый начал? и когда там ббс и радио свободы закрыли? В марте этого года?

Да только и РТ в 17 году не закрыли а поставили на маркировку как иноагентов за вмешательство в выборы президента США (жидко согласен могли бы как соловей придумать по мудрее предлог)
Закрыли помойку РТ 3 марта
Только вот ещё 1 марта начала наезд на эхо Москвы (Газпром вообщето)
А ббс и все западные СМИ окончательно заблокировали 4 марта))) НО чтобы ты не радовался раньше времени на основании требования генпрокуратуры от 24 февраля тоесть с начала операции решили блокнуть все СМИ почему подскажи пожалуйста?
Как там говорят у Симонян? Если бы мы первыми не напали то через месяц напали бы на нас?/Цитата:
serg kost:
Может, кое-кто продолжает считать читателей форума за идиотов с памятью как у рыбки? Это не здесь такие забывчивые, а намного западнее

Для меня вы все западнее
И да я считаю тут большинство рыбками и не потомучто вы забывчивы нет
Просто Пропаганда России может влиять только на рыбок
Это мое научное наблюдение Цитата:
Добринцофф:
Разве в США, Германии ,или где то ещё в европе режим ЧП,почему они блокируют Российские СМИ,где эта хвалённая демократия?

Ну так потомучто они натовские лживые ПРОПАГаНДИСТы которые постоянно рассылают фейки о российской агрессии и вообще гейропейцы
А Россия то страна скреп и святости ЗА ПРАВДУ! И почемуто решила банить всех независимых...почему? Боятся какой-то не такой правды? Или кривды?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12204
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 21:37
#47
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Цитата:
Маркс:
Не надо никакой логики

Спасибо я так и думал что у вас так
Цитата:
Маркс:
Там уже выше serg kost опроверг эту ложь.

Так я не утверждал а спрашивал и ниже можете почитать что я всё-таки спрашивал так как нужно
Цитата:
Маркс:
Лихо вы на Байдена перескочили, даже не ожидалось такого откровения.

Байдена не избирали?Цитата:
Маркс:
НГ в острых политических вопросах балансирует за счёт форума

Форум это последнее за что будет цеплятся нг
Вы в инсту к нг заходили? Все Костанайцы сейчас там в соц сетях а не тут на форуме где сидят старые россияне и обсуждают чужие новости
Цитата:
Маркс:
сглаживают острые углы западно-раскольнической антироссийской пропаганды.

Странно а почему вы выбрали себе ник Маркс?
Вы же от него настолько далеки насколько далеки от качественного знания Искусств логики и риторики
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1151
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 22:29
#48
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Цитата:
abaika95:
а только и РТ в 17 году не закрыли а поставили на маркировку как иноагентов за вмешательство в выборы президента США


И на кого рассчитан этот наброс?


Великобритания заблокировала все счета российского телеканала Russia Today 17 октября, 2016
Решение о блокировке счетов пересмотру не подлежит, сообщила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Германия заблокировала вещание пропагандистского телеканала РФ Russia Today Анастасия Печенюк 23:04, 02.02.22

Почему Facebook заблокировал Russia Today 18.02.2019 0 284

И что мы видим? 2016 год. 2019 год. 2 февраля этого года.
И это только в Британии, Германии и фейсбуке. Я ещё по другим странам и СМИ не смотрел.
Провокаторам это объяснять бесполезно.
Но провокаторы пытаются ввести в заблуждение и нормальных людей. У которых нет времени следить за новостями.

[Исправлено: serg kost, 07.04.2022 - 22:31]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12204
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 22:54
#49
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Цитата:
serg kost:
И что мы видим? 2016 год. 2019 год. 2 февраля этого года. И это только в Британии, Германии и фейсбуке. Я ещё по другим странам и СМИ не смотрел.

Вы смотрели просто не нашли)
Германия,Британия и Фейсбук это для вас олицетворение запада ?
Ладно не спорю
Для меня США,Испания и тик ток тогда)
Только вот почему в России все западные СМИ решили блокнуть 24 февраля а рашу (надеюсь не попаду под новые санкции по названиям стран) Тудей блокнули в мире только 3 марта?
И скажите мне причем тут веник из эха?) Он же вообще на гос бабках сидел)
Что Россия не выдержала потока правды?
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2160
Re: «Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 23:00
#50
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Желаю Нашей Газете оставаться какими вы есть, творческих успехов вам, филигранно обсуждать сегодняшнее сложное политическое время, и объективных материалов вам, чтобы у вас мы, читатели, были всегда с вами!

А на счёт "демократичности" некоторых изданий, хочу сказать на примере Радио Азатык, в статьях которого я оставлял комментарии, о экономической нецелесообразности некоторых решений касаемо новых путей транзита товаров из Китая в Европу, и мои комментарии они не пропускали. При этом это были мои субъективные оценки в понимании экономической нецелесообразности, но Азатык комментарии не пропускал, хотя другие комментарии с критикой нашей власти они пропускали без задержек и удалений:lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9143
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 23:02
#51
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Цитата:
abaika95:
Только вот почему в России все западные СМИ решили блокнуть 24 февраля а рашу (надеюсь не попаду под новые санкции по названиям стран) Тудей блокнули в мире только 3 марта?

Вы опять спрашиваете или утверждаете?
Дата 16.12.2021 - YouTube вновь заблокировал немецкоязычный канал RT - тут ;-)
2 февраля 2022 года - Германия запретила вещание канала RT на немецком языке - тут 8-)
Вы бы как бы если не по годам, то хотя бы в месяцах года не путались, я уж про числа не говорю. :lol:
ПС - переключил на кабель, раньше РТР Планета работал, тоже отключили.

[Исправлено: elektron, 07.04.2022 - 18:31]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1151
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 23:07
#52
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Он не спрашивает.
Видно же, что ему правда не нужна.
И даже больше. Он хочет всех убедить в своей неправде.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9143
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 23:12
#53
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Цитата:
Нурбанчик:
Желаю Нашей Газете оставаться какими вы есть, творческих успехов вам, филигранно обсуждать сегодняшнее сложное политическое время, и объективных материалов вам, чтобы у вас мы, читатели, были всегда с вами!

Полностью присоединяюсь. Как то упустил из виду в виду политизации... :oops: Долгих и успешных лет работы! :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12204
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 23:48
#54
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Цитата:
elektron:
Вы опять спрашиваете или утверждаете? Дата 16.12.2021 - YouTube вновь заблокировал немецкоязычный канал RT - тут 2 февраля 2022 года - Германия запретила вещание канала RT на немецком языке - тут Вы бы как бы если не по годам, то хотя бы в месяцах года не путались, я уж про числа не говорю. ПС - переключил на кабель, раньше РТР Планета работал, тоже отключили.

Германия это весь запад а весь запад Германия? Че там в Греции?
Цитата:
serg kost:
Он не спрашивает. Видно же, что ему правда не нужна.

Мне не нужна ваша кривая правда которую вы вешаете своему народу
Россия забанила все свои оппозиционные Каналы и СМИ чтобы народ не знал правду
Даже те кто был на довольстве у россии
Запад же забанил только помойку РТ и то в связи с войной
Война это весомая причина? Для запада да а вот в России войны нет так что странно почему забанили? Войнв то нет ))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12204
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 23:49
#55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
и мои комментарии они не пропускали

Ну а на НГ не пропускают коменты вашего земляка
Он тоже ноет везде об этом
Пишите в Гаагу)))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12204
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 23:51
#56
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На глав редактора НГ Муратова лауриата Нобелевской премии мира (новая газета) напали и облили ацетоном
Это Россия!
Ой фашизм фашизм
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