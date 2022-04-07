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≡ «Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43958
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 01:49
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Кто-то назовет это текучкой, кто-то - кузницей кадров, но факт есть факт: за 20 лет через редакцию «НГ» прошли десятки журналистов. Уходили от нас в другие СМИ или даже в другие профессии, но работали на совесть, оставили о себе добрую память, да и сами вспоминают те времена по-доброму: до сих пор общаются друг с другом и с редакцией в WhatsApp-чате, название которого мы использовали в заголовке этой статьи - «НГ» (как это было). В нем и предложили идею - принять участие в юбилейном номере, а гонорары передать в фонд проекта «Нужные деньги». Мы эту идею с радостью поддержали, сформулировав три прямых вопроса.
Читать статью

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10542
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 16:22
#30
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Цитата:
Маркс:
что ты имеешь против Северной Кореи?

Хм..
В твоем голосе какие то эмоции..
Чтобы прочитать новости о северной Корее, надо иметь что то против?
О чем ты вообще?Цитата:
Маркс:
Уже ревел бы

А это что у тебя за эмоции и неопределенность?
Это от слова- "Если бы", что ли у тебя это?
Если бы.
Да, если бы бабушка была дедушкой..
Ты привел пример.
Я сказал где это.
Всё.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12198
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 17:17
#31
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Цитата:
Victor Yang:
Это вопросы непроверяемые. Обычный гражданин не может проверить их на подлинность

Любой обыватель не может проверить на подлинность вопросы озвученные в СМИ особенно в гос СМИ когда Путин отчитывается о успехах
Для этого и есть редакции которые берут на себя ответственность в объективной подаче информации только вот гос СМИ дают инфу которую им приказали дать а независимые ищут инфу сами опрашивая людей
Цитата:
Victor Yang:
Кроме того - там писалось ТОЛЬКО о проблемах, а значит об объективности речи идти не может - обычная пропаганда с другой стороны.

В Гос СМИ пишут только о успехах это вы считаете за норму
А когда пишут только о проблемах то это плохо?
Цитата:
Маркс:
Именно демократический запад и скатился к фашизму

Если демократический запад скатился к фашизму то что тогда в России? Мордор?
Цитата:
Маркс:
не допускает у себя никаких мнений, кроме тех, которые считает выгодными для себя.

Открою секрет но на западе вполне легально есть движения правых которые выступают против мигрантов и к примеру ислама,левых которые выступают за мигрантов и толерантность и центристов которые за традиционные ценности
Вполне легально существуют организации националистов,коммунистов,либералов
Рисуются карикатуры на всё подряд от пророков до катастроф
В США в президенты прошел человек который пытался построить стену с Мексикой и ничего, досидел весь свой срок
Это вот не допускают никаких мнений? Цитата:
Маркс:
Годами врали и мутили воду на радость врагам, вносили раскол и мечтали ввергнуть страну в пучину хаоса.

Тоесть наше нг занимается тем же самым сейчас и его надо закрыть?
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1959
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 17:24
#32
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///
Цитата:
111:
Если бы.
Да, если бы бабушка была дедушкой..

Ответ: Тебя бы не было.
Тема статьи - "Как это было". Заставляет задумываться о том, как бы это было, если изменить какие-то условия. Было бы все точно так же или нет? Что заставляет людей идти именно по этому жизненному пути. И тут в думы вклинился ты с Северной Кореей. А зная, что ты очень любишь математику, пришлось построить модель твоего поведения с параметрами Северной Кореи. Так что ты еще остался должен за сеанс моделирования.

[Исправлено: Iney, 07.04.2022 - 18:16]
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
465
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 17:28
#33
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Цитата:
abaika95:
Гос СМИ пишут только о успехах это вы считаете за норму А когда пишут только о проблемах то это плохо?

Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1959
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 17:40
#34
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Цитата:
abaika95:
Если демократический запад скатился к фашизму то что тогда в России?

Ну это как весы, если в одной части перевешивает фашизм, то в другой зреют антифашистские настроения. Закон природы.
Цитата:
abaika95:
Вполне легально существуют организации националистов,коммунистов,либералов

Только российский RT не допускают? Это ли не яркий признак национализма?
Цитата:
abaika95:
В США в президенты прошел человек который пытался построить стену с Мексикой и ничего, досидел весь свой срок

А потом его демократично забанили в твиттере.
Цитата:
abaika95:
Тоесть наше нг занимается тем же самым сейчас и его надо закрыть?

Пока их материалы читают пара десятков человек, можно поиграть в демократию. А как только выйдет на значимый для разложения общества уровень, закроют не моргнув глазом. Поэтому НГ и нужно балансировать на лезвии бритвы, как это было при Колоколовой. Есть много нерешенных областных вопросов, не стоит лезть глубоко в политические вопросы, если заказчик не заставляет. Такие новости лучше подавать беспристрастно, не агитируя, не обещая, лишь комментируя и сообщая.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16770
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 18:00
#35
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10542
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 18:01
#36
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Раньше помню на днях рождениях газеты, никто не говорил что она умерла, что такие газеты врут, что кто то уже устал от нее и хочет в очередной десятый раз уйти..
Раньше были Поздравления, Пожелания, в удаче, в успехах, в дальнейшей работе и тд и тп..
Даже меня позвали наконцерт и диск вручили как то, такие вот хорошие времена были, у газеты с нами..
Понимали друг друга..
Сейчас, с некоторых что ли маски слетели от старости, не то что не могут преломить себя, пожелать чего то например, а не могут воздержаться от едкого укуса, от язвительных каких то обвинений в сторону Нашей Газеты..
Жаль конечно..
Хотелось сказать не мы такие-жизнь такая, но... Мы прежде такие и эту жизнь мы сами делаем таковой, доброй или обозленной..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10542
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 18:06
#37
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Цитата:
alex_60:
смотрю

Именно!
Теперь под пожеланиями к Юбилею идут какие то мелкие, мнительные разборки..
И что интересно, с требованием в этой же газете, сделать им плюсики, чтобы было чему радоваться при обвинении..

[Исправлено: 111, 07.04.2022 - 18:25]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15173
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 18:10
#38
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Цитата:
abaika95:
В Гос СМИ пишут только о успехах это вы считаете за норму А когда пишут только о проблемах то это плохо?

Плохо и то, и другое, но если СМИ называет себя "свободным" - оно должно писать объективно. Иначе - это тоже рупор пропаганды, ничем не лучше гос.СМИ. Хотя очевидные вещи в гос. СМИ не скрывают.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12198
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 18:29
#39
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Цитата:
Маркс:
Ну это как весы, если в одной части перевешивает фашизм, то в другой зреют антифашистские настроения. Закон природы. Цитата:

По этой логике в Китае и северной Корее антифашизм раз в демократическом западе фашизм
А Россия ни туда ни сюда

Цитата:
Маркс:
Только российский RT не допускают? Это ли не яркий признак национализма?

Да только вы упорно забываете следствие и причину
Рт заблокировали после объявления иноагентов в России и закрытии редакций ббс и радио свободы или до?Цитата:
Маркс:
А потом его демократично забанили в твиттере

За то что он призывал свергать законно избранную власть
В России его бы отравили ещё к тому же да и вообще до выборов не допустили
Потомучто в России 22 года сидит один дед и это скрепы а не фашизм да?))
Цитата:
Маркс:
Пока их материалы читают пара десятков человек, можно поиграть в демократию. А как только выйдет на значимый для разложения общества уровень, закроют не моргнув глазом.

Уральскую неделю не закрывают,ратель пытались закрыть но открыли всеровно,азттык работает да и НГ с вами поспорят насчёт пару десятков читателей
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1148
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 19:36
#40
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Цитата:
abaika95:
Рт заблокировали после объявления иноагентов в России и закрытии редакций ббс и радио свободы или до?


28 сентября 2017 года руководство министерства юстиции США обязало компанию T&R Productions LLC, которая занимается обслуживанием телеканала RT America в США, зарегистрироваться в качестве иностранного агента в рамках «Закона о регистрации иностранных агентов», обязывающего предоставлять информацию об источниках финансирования, составе руководства, копии всех печатных, электронных и видео-материалов. Руководство телеканала посчитало требование ущемлением свободы слова. 9 октября от министерства юстиции России направили американским «Голосу Америки», «Радио Свобода» и его проектам в России письмо с предупреждением о возможном ограничении их деятельности, ссылаясь на федеральный закон «О средствах массовой информации», предусматривающий возможность ответных мер при ограничении деятельности российских СМИ за рубежом.

Ответный шаг России:

25 ноября 2017 года ↓ Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным и вступил в силу. Согласно новой редакции закона о СМИ, Минюст может признать «иногентом» любое иностранное СМИ, которое получает финансирование или имущество от иностранных органов или граждан.

Ну и кто первый начал? и когда там ббс и радио свободы закрыли? В марте этого года?
Может, кое-кто продолжает считать читателей форума за идиотов с памятью как у рыбки? Это не здесь такие забывчивые, а намного западнее.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16770
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 19:40
#41
Комментарий удален модератором.
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
465
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 19:41
#42
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8581
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 20:06
#43
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Цитата:
abaika95:
Да только тогда официально по всей стране действовал режим ЧП и отключили инет для пресечения обмена данными в ватсап и телеграмм но не запретили ни одно оппозиционное СМИ

Разве в США, Германии ,или где то ещё в европе режим ЧП,почему они блокируют Российские СМИ,где эта хвалённая демократия?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10972
Re: «Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 20:13
#44
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Друзья, по любому время идёт. Конечно 10 лет назад всё было по другому. Потом после ухода главного редактора, всё вроде кажется по другому. Но ведь люди работают. Пишут, стараются . И мы тут же всегда, которые им не дают расслабится. )
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