Отправлено: - 17:17

Victor Yang:

Это вопросы непроверяемые. Обычный гражданин не может проверить их на подлинность

Victor Yang:

Кроме того - там писалось ТОЛЬКО о проблемах, а значит об объективности речи идти не может - обычная пропаганда с другой стороны.

Маркс:

Именно демократический запад и скатился к фашизму

Маркс:

не допускает у себя никаких мнений, кроме тех, которые считает выгодными для себя.

Маркс:

Годами врали и мутили воду на радость врагам, вносили раскол и мечтали ввергнуть страну в пучину хаоса.

Цитата:Любой обыватель не может проверить на подлинность вопросы озвученные в СМИ особенно в гос СМИ когда Путин отчитывается о успехахДля этого и есть редакции которые берут на себя ответственность в объективной подаче информации только вот гос СМИ дают инфу которую им приказали дать а независимые ищут инфу сами опрашивая людейЦитата:В Гос СМИ пишут только о успехах это вы считаете за нормуА когда пишут только о проблемах то это плохо?Цитата:Если демократический запад скатился к фашизму то что тогда в России? Мордор?Цитата:Открою секрет но на западе вполне легально есть движения правых которые выступают против мигрантов и к примеру ислама,левых которые выступают за мигрантов и толерантность и центристов которые за традиционные ценностиВполне легально существуют организации националистов,коммунистов,либераловРисуются карикатуры на всё подряд от пророков до катастрофВ США в президенты прошел человек который пытался построить стену с Мексикой и ничего, досидел весь свой срокЭто вот не допускают никаких мнений? Цитата:Тоесть наше нг занимается тем же самым сейчас и его надо закрыть?