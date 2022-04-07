Кто-то назовет это текучкой, кто-то - кузницей кадров, но факт есть факт: за 20 лет через редакцию «НГ» прошли десятки журналистов. Уходили от нас в другие СМИ или даже в другие профессии, но работали на совесть, оставили о себе добрую память, да и сами вспоминают те времена по-доброму: до сих пор общаются друг с другом и с редакцией в WhatsApp-чате, название которого мы использовали в заголовке этой статьи - «НГ» (как это было). В нем и предложили идею - принять участие в юбилейном номере, а гонорары передать в фонд проекта «Нужные деньги». Мы эту идею с радостью поддержали, сформулировав три прямых вопроса. Читать статью
Victor Yang: Это вопросы непроверяемые. Обычный гражданин не может проверить их на подлинность
Любой обыватель не может проверить на подлинность вопросы озвученные в СМИ особенно в гос СМИ когда Путин отчитывается о успехах Для этого и есть редакции которые берут на себя ответственность в объективной подаче информации только вот гос СМИ дают инфу которую им приказали дать а независимые ищут инфу сами опрашивая людей Цитата:
Victor Yang: Кроме того - там писалось ТОЛЬКО о проблемах, а значит об объективности речи идти не может - обычная пропаганда с другой стороны.
В Гос СМИ пишут только о успехах это вы считаете за норму А когда пишут только о проблемах то это плохо? Цитата:
Маркс: Именно демократический запад и скатился к фашизму
Если демократический запад скатился к фашизму то что тогда в России? Мордор? Цитата:
Маркс: не допускает у себя никаких мнений, кроме тех, которые считает выгодными для себя.
Открою секрет но на западе вполне легально есть движения правых которые выступают против мигрантов и к примеру ислама,левых которые выступают за мигрантов и толерантность и центристов которые за традиционные ценности Вполне легально существуют организации националистов,коммунистов,либералов Рисуются карикатуры на всё подряд от пророков до катастроф В США в президенты прошел человек который пытался построить стену с Мексикой и ничего, досидел весь свой срок Это вот не допускают никаких мнений? Цитата:
Маркс: Годами врали и мутили воду на радость врагам, вносили раскол и мечтали ввергнуть страну в пучину хаоса.
Тоесть наше нг занимается тем же самым сейчас и его надо закрыть?
Ответ: Тебя бы не было. Тема статьи - "Как это было". Заставляет задумываться о том, как бы это было, если изменить какие-то условия. Было бы все точно так же или нет? Что заставляет людей идти именно по этому жизненному пути. И тут в думы вклинился ты с Северной Кореей. А зная, что ты очень любишь математику, пришлось построить модель твоего поведения с параметрами Северной Кореи. Так что ты еще остался должен за сеанс моделирования.
abaika95: Если демократический запад скатился к фашизму то что тогда в России?
Ну это как весы, если в одной части перевешивает фашизм, то в другой зреют антифашистские настроения. Закон природы. Цитата:
abaika95: Вполне легально существуют организации националистов,коммунистов,либералов
Только российский RT не допускают? Это ли не яркий признак национализма? Цитата:
abaika95: В США в президенты прошел человек который пытался построить стену с Мексикой и ничего, досидел весь свой срок
А потом его демократично забанили в твиттере. Цитата:
abaika95: Тоесть наше нг занимается тем же самым сейчас и его надо закрыть?
Пока их материалы читают пара десятков человек, можно поиграть в демократию. А как только выйдет на значимый для разложения общества уровень, закроют не моргнув глазом. Поэтому НГ и нужно балансировать на лезвии бритвы, как это было при Колоколовой. Есть много нерешенных областных вопросов, не стоит лезть глубоко в политические вопросы, если заказчик не заставляет. Такие новости лучше подавать беспристрастно, не агитируя, не обещая, лишь комментируя и сообщая.
Раньше помню на днях рождениях газеты, никто не говорил что она умерла, что такие газеты врут, что кто то уже устал от нее и хочет в очередной десятый раз уйти.. Раньше были Поздравления, Пожелания, в удаче, в успехах, в дальнейшей работе и тд и тп.. Даже меня позвали наконцерт и диск вручили как то, такие вот хорошие времена были, у газеты с нами.. Понимали друг друга.. Сейчас, с некоторых что ли маски слетели от старости, не то что не могут преломить себя, пожелать чего то например, а не могут воздержаться от едкого укуса, от язвительных каких то обвинений в сторону Нашей Газеты.. Жаль конечно.. Хотелось сказать не мы такие-жизнь такая, но... Мы прежде такие и эту жизнь мы сами делаем таковой, доброй или обозленной..
Маркс: Ну это как весы, если в одной части перевешивает фашизм, то в другой зреют антифашистские настроения. Закон природы. Цитата:
По этой логике в Китае и северной Корее антифашизм раз в демократическом западе фашизм А Россия ни туда ни сюда
Цитата:
Маркс: Только российский RT не допускают? Это ли не яркий признак национализма?
Да только вы упорно забываете следствие и причину Рт заблокировали после объявления иноагентов в России и закрытии редакций ббс и радио свободы или до?Цитата:
Маркс: А потом его демократично забанили в твиттере
За то что он призывал свергать законно избранную власть В России его бы отравили ещё к тому же да и вообще до выборов не допустили Потомучто в России 22 года сидит один дед и это скрепы а не фашизм да?)) Цитата:
Маркс: Пока их материалы читают пара десятков человек, можно поиграть в демократию. А как только выйдет на значимый для разложения общества уровень, закроют не моргнув глазом.
Уральскую неделю не закрывают,ратель пытались закрыть но открыли всеровно,азттык работает да и НГ с вами поспорят насчёт пару десятков читателей
Ну и кто первый начал? и когда там ббс и радио свободы закрыли? В марте этого года? Может, кое-кто продолжает считать читателей форума за идиотов с памятью как у рыбки? Это не здесь такие забывчивые, а намного западнее.
Друзья, по любому время идёт. Конечно 10 лет назад всё было по другому. Потом после ухода главного редактора, всё вроде кажется по другому. Но ведь люди работают. Пишут, стараются . И мы тут же всегда, которые им не дают расслабится. )
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