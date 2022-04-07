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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:01
Цитата:
Хм..
Повторить чей то глупый коммент поддакивание это нарушение ваших собственных же правил.
По моему это просто дань вашему Уважению, тем , кто постоянно вносил изменения в правила, будь то постоянные жалобы или методы тыка.
Даже к тому, кто более полугода там что то предлагает ради себя..
Даже его..
Вы же сами этого хотели и теперь что, предлагаете нарушать собственные же правила?
alex_60:
Исправлено: 111, 07.04.2022 - 18:25] а ветке про газету. задним числом. некрасиво.
Исправлено: 111, 07.04.2022 - 18:25] а ветке про газету. задним числом. некрасиво.
Хм..
Повторить чей то глупый коммент поддакивание это нарушение ваших собственных же правил.
По моему это просто дань вашему Уважению, тем , кто постоянно вносил изменения в правила, будь то постоянные жалобы или методы тыка.
Даже к тому, кто более полугода там что то предлагает ради себя..
Даже его..
Вы же сами этого хотели и теперь что, предлагаете нарушать собственные же правила?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:04
Цитата:
Насчет страха.
Вот ты сейчас кому написал?
Когда прижали правилами, ты стал, обращаясь ко мне, писать через кого то, и вот так как сейчас, не давая конкретного адресата, но понятно что мне.
Почему?
Да потому что знаешь, что сотрут, обратись ты лично.
Это страх?
И я, всегда обращаюсь к тому, к кому обращаюсь, указывая адресата.
Ну и кто из нас боится то нарушить правила?
alex_60:
боишься когда страшно, понимаю.
боишься когда страшно, понимаю.
Насчет страха.
Вот ты сейчас кому написал?
Когда прижали правилами, ты стал, обращаясь ко мне, писать через кого то, и вот так как сейчас, не давая конкретного адресата, но понятно что мне.
Почему?
Да потому что знаешь, что сотрут, обратись ты лично.
Это страх?
И я, всегда обращаюсь к тому, к кому обращаюсь, указывая адресата.
Ну и кто из нас боится то нарушить правила?
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 16088
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:08
Цитата:
Все с вами ясно...
abaika95:
maxsaf: Ну и где ссылка?
В интернете
maxsaf: Ну и где ссылка?
В интернете
Все с вами ясно...
(Полноправные пользователи)
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- 10972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:22
Старики а помните нашего форумчана, Третьяка? Он же много лет на Донбассе был. Чет не слышно его. Жив ли он? Тем более сегодня очень активно идёт война. Может он с кем общается?
Y
(Полноправные пользователи)
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- 336
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:25
Цитата:
Али 118.13 за $ сегодня.
Victor Yang:
Даже на том же Али купить при долларе по 80 или по 100 - большая разница.
Даже на том же Али купить при долларе по 80 или по 100 - большая разница.
Али 118.13 за $ сегодня.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:25
Цитата:
с вами..
это количество, или нет.
тут двое подходит.
maxsaf:
Все с вами ясно...
Все с вами ясно...
с вами..
это количество, или нет.
тут двое подходит.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:27
Цитата:
да ладно, струсил, чего оправдываться теперь.
хотя это твое..
111:
да ладно, струсил, чего оправдываться теперь.
хотя это твое..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:28
Цитата:
Последний раз мне отправил экстремисское фото.
Но потом, когда бежал с Донбасса, и сдал всех тех, говоря и жалуясь о том, как его заставляли идти воевать, думаю он долго не будет теперь нигде появляться..
Статья о нем была.
Бросил жену и ребенка ради приключений
Даже и говорить о нем стыдно за такое..
Да, вроде на Дальнем ошивался, скупал праворульки, мне тоже писал.
[Исправлено: 111, 07.04.2022 - 19:29]
Vit:
Может он с кем общается?
Может он с кем общается?
Последний раз мне отправил экстремисское фото.
Но потом, когда бежал с Донбасса, и сдал всех тех, говоря и жалуясь о том, как его заставляли идти воевать, думаю он долго не будет теперь нигде появляться..
Статья о нем была.
Бросил жену и ребенка ради приключений
Даже и говорить о нем стыдно за такое..
Да, вроде на Дальнем ошивался, скупал праворульки, мне тоже писал.
[Исправлено: 111, 07.04.2022 - 19:29]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:28
Цитата:
ну они и 300 могут нарисовать.
и что из этого.
YESNO:
Али 118.13 за $ сегодня.
Али 118.13 за $ сегодня.
ну они и 300 могут нарисовать.
и что из этого.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:30
Цитата:
факт в том что если пойдете доллары снимать со счета, вам выдадут рублями по курсу 75.
значит это и есть курс.
YESNO:
факт в том что если пойдете доллары снимать со счета, вам выдадут рублями по курсу 75.
значит это и есть курс.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:33
Последнее авто, о котором мы с ним говорили, вроде Креста что ли, но не марк, еще какое то.
Жаль личку не могу посмотреть..
Жаль личку не могу посмотреть..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:37
оказывается называют уже не математик.
а футболист.
на нурккз спрашивают-а когда футболист?
а футболист.
на нурккз спрашивают-а когда футболист?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:57
мрп с 1 апреля 3180.
чтобы типа пенсии пособия проиндексировать.
при этом все остальное поплывет, штрафы. услуги.
надо же чем то закрывать.
капец.
[Исправлено: alex_60, 07.04.2022 - 20:10]
чтобы типа пенсии пособия проиндексировать.
при этом все остальное поплывет, штрафы. услуги.
надо же чем то закрывать.
капец.
[Исправлено: alex_60, 07.04.2022 - 20:10]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 20:09
японцы сказали что дипломатов
высылать не будут...
а то же наших тоже.
умные
высылать не будут...
а то же наших тоже.
умные
Y
(Полноправные пользователи)
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- 22.05.12
- Сообщений:
- 336
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 20:11
Цитата:
Из того что они так конвертируют рубль. Если покупаешь за рубли. Как я понимаю. Сайт так конвертирует рубль.
alex_60:
ну они и 300 могут нарисовать. и что из этого.
ну они и 300 могут нарисовать. и что из этого.
Из того что они так конвертируют рубль. Если покупаешь за рубли. Как я понимаю. Сайт так конвертирует рубль.
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