Отправлено: - 19:04

alex_60:

боишься когда страшно, понимаю.

Цитата:Насчет страха.Вот ты сейчас кому написал?Когда прижали правилами, ты стал, обращаясь ко мне, писать через кого то, и вот так как сейчас, не давая конкретного адресата, но понятно что мне.Почему?Да потому что знаешь, что сотрут, обратись ты лично.Это страх?И я, всегда обращаюсь к тому, к кому обращаюсь, указывая адресата.Ну и кто из нас боится то нарушить правила?