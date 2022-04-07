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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 791 из 792«1...789790791792»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10542
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:01
#11851
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Цитата:
alex_60:
Исправлено: 111, 07.04.2022 - 18:25] а ветке про газету. задним числом. некрасиво.

Хм..
Повторить чей то глупый коммент поддакивание это нарушение ваших собственных же правил.
По моему это просто дань вашему Уважению, тем , кто постоянно вносил изменения в правила, будь то постоянные жалобы или методы тыка.
Даже к тому, кто более полугода там что то предлагает ради себя..
Даже его..
Вы же сами этого хотели и теперь что, предлагаете нарушать собственные же правила?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10542
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:04
#11852
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Цитата:
alex_60:
боишься когда страшно, понимаю.

Насчет страха.
Вот ты сейчас кому написал?
Когда прижали правилами, ты стал, обращаясь ко мне, писать через кого то, и вот так как сейчас, не давая конкретного адресата, но понятно что мне.
Почему?
Да потому что знаешь, что сотрут, обратись ты лично.
Это страх?
И я, всегда обращаюсь к тому, к кому обращаюсь, указывая адресата.
Ну и кто из нас боится то нарушить правила?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16088
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:08
#11853
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Цитата:
abaika95:
maxsaf: Ну и где ссылка?
В интернете

Все с вами ясно...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:22
#11854
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Старики а помните нашего форумчана, Третьяка? Он же много лет на Донбассе был. Чет не слышно его. Жив ли он? Тем более сегодня очень активно идёт война. Может он с кем общается?
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
336
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:25
#11855
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Цитата:
Victor Yang:
Даже на том же Али купить при долларе по 80 или по 100 - большая разница.

Али 118.13 за $ сегодня.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:25
#11856
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Цитата:
maxsaf:
Все с вами ясно...


с вами..
это количество, или нет.
тут двое подходит.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:27
#11857
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Цитата:
111:


да ладно, струсил, чего оправдываться теперь.
хотя это твое..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10542
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:28
#11858
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Цитата:
Vit:
Может он с кем общается?

Последний раз мне отправил экстремисское фото.
Но потом, когда бежал с Донбасса, и сдал всех тех, говоря и жалуясь о том, как его заставляли идти воевать, думаю он долго не будет теперь нигде появляться..
Статья о нем была.
Бросил жену и ребенка ради приключений
Даже и говорить о нем стыдно за такое..
Да, вроде на Дальнем ошивался, скупал праворульки, мне тоже писал.

[Исправлено: 111, 07.04.2022 - 19:29]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:28
#11859
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Цитата:
YESNO:
Али 118.13 за $ сегодня.


ну они и 300 могут нарисовать.
и что из этого.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:30
#11860
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Цитата:
YESNO:


факт в том что если пойдете доллары снимать со счета, вам выдадут рублями по курсу 75.
значит это и есть курс.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10542
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:33
#11861
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Последнее авто, о котором мы с ним говорили, вроде Креста что ли, но не марк, еще какое то.
Жаль личку не могу посмотреть..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:37
#11862
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оказывается называют уже не математик.
а футболист.
на нурккз спрашивают-а когда футболист?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 19:57
#11863
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мрп с 1 апреля 3180.
чтобы типа пенсии пособия проиндексировать.
при этом все остальное поплывет, штрафы. услуги.
надо же чем то закрывать.
капец.

[Исправлено: alex_60, 07.04.2022 - 20:10]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 20:09
#11864
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японцы сказали что дипломатов
высылать не будут...
а то же наших тоже.
умные
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
336
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 20:11
#11865
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Цитата:
alex_60:
ну они и 300 могут нарисовать. и что из этого.

Из того что они так конвертируют рубль. Если покупаешь за рубли. Как я понимаю. Сайт так конвертирует рубль.
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