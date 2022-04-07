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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16770
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 18:51
#7111
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мне зять по вацапу пересылает видосики, ну автоматом наверное, кто в контактах, сейчас все на тему..
вот последний, тележка стоит перед входом в с/м, написано"для украины", пустая, голос за кадром-
вот я презервативов купил, и бросает их в тележку.
продолжение следует.

[Исправлено: alex_60, 07.04.2022 - 18:52]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16770
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 19:51
#7112
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ну что, продолжение надо, или и так понятно?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24614
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 20:03
#7113
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Цитата:
alex_60:
ну что, продолжение надо, или и так понятно?

Давай, рассказывай - дальше... :lol: ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16770
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.22 - 20:07
#7114
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Цитата:
drakon:
рассказывай - дальше..


говорит, что бы больше они...
продолжение следует.
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