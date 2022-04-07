Отправлено: - 12:28

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У нас с этим как то по свободнее что ли..

Цитата:Понятие "свободы и гласности" абсолютно не тождественно понятию "общественной справедливости". Скорее всего, эти понятия носят антагонистический характер. Чем меньше проявлений индивидуальной свободы и гласности, тем больше справедливость, которая все-таки определяется общественным большинством.Ведь если рупор гласности изолировать от общества, то понятие общественной справедливости для него исчезнет, и наоборот, если отнять проявления индивидуальности (читай свободы и гласности), то общество превратится в типичный механизм без надежды на развитие. Поэтому в жизни, как всегда, необходима своеобразная ходьба по лезвию бритвы между этими понятиями, чтобы сбалансировать проявления свободы и справедливости.