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«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43957
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 01:49
Кто-то назовет это текучкой, кто-то - кузницей кадров, но факт есть факт: за 20 лет через редакцию «НГ» прошли десятки журналистов. Уходили от нас в другие СМИ или даже в другие профессии, но работали на совесть, оставили о себе добрую память, да и сами вспоминают те времена по-доброму: до сих пор общаются друг с другом и с редакцией в WhatsApp-чате, название которого мы использовали в заголовке этой статьи - «НГ» (как это было). В нем и предложили идею - принять участие в юбилейном номере, а гонорары передать в фонд проекта «Нужные деньги». Мы эту идею с радостью поддержали, сформулировав три прямых вопроса.
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Re: «Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 12:28
Цитата:
Понятие "свободы и гласности" абсолютно не тождественно понятию "общественной справедливости". Скорее всего, эти понятия носят антагонистический характер. Чем меньше проявлений индивидуальной свободы и гласности, тем больше справедливость, которая все-таки определяется общественным большинством.
Ведь если рупор гласности изолировать от общества, то понятие общественной справедливости для него исчезнет, и наоборот, если отнять проявления индивидуальности (читай свободы и гласности), то общество превратится в типичный механизм без надежды на развитие. Поэтому в жизни, как всегда, необходима своеобразная ходьба по лезвию бритвы между этими понятиями, чтобы сбалансировать проявления свободы и справедливости.
111:
У нас с этим как то по свободнее что ли..
У нас с этим как то по свободнее что ли..
Понятие "свободы и гласности" абсолютно не тождественно понятию "общественной справедливости". Скорее всего, эти понятия носят антагонистический характер. Чем меньше проявлений индивидуальной свободы и гласности, тем больше справедливость, которая все-таки определяется общественным большинством.
Ведь если рупор гласности изолировать от общества, то понятие общественной справедливости для него исчезнет, и наоборот, если отнять проявления индивидуальности (читай свободы и гласности), то общество превратится в типичный механизм без надежды на развитие. Поэтому в жизни, как всегда, необходима своеобразная ходьба по лезвию бритвы между этими понятиями, чтобы сбалансировать проявления свободы и справедливости.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12196
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 13:11
Цитата:
Тоже странно ведь Россия только правду вешает сутками,Россия же фейки не распростроняет в отличии от Украины и США чего России боятся каких-то мелких провокационных газет? Ан нет,закрыли подозрительно быстро
Больше того закрыли даже эхо Москвы которое Газпром финансировал
Цитата:
Тоесть российское нг писала о проблемах не решаемых? К примеру о пытках в колониях,о пропаганде,о воровстве,о убийствах мигрантов,о вторжении в Украину....да согласен такие проблемы не решить потому надо было закрыть газету
111:
Там всем СМИ позакрывали рты, кто хоть каплю критиковал братоубийственную войну.. Это вообще не входит ни в какие рамки.. У нас с этим как то по свободнее что ли..
Там всем СМИ позакрывали рты, кто хоть каплю критиковал братоубийственную войну.. Это вообще не входит ни в какие рамки.. У нас с этим как то по свободнее что ли..
Тоже странно ведь Россия только правду вешает сутками,Россия же фейки не распростроняет в отличии от Украины и США чего России боятся каких-то мелких провокационных газет? Ан нет,закрыли подозрительно быстро
Больше того закрыли даже эхо Москвы которое Газпром финансировал
Цитата:
Victor Yang:
пишет не только о том какая плохая страна, и проблемы поднимаются вполне решаемые.
пишет не только о том какая плохая страна, и проблемы поднимаются вполне решаемые.
Тоесть российское нг писала о проблемах не решаемых? К примеру о пытках в колониях,о пропаганде,о воровстве,о убийствах мигрантов,о вторжении в Украину....да согласен такие проблемы не решить потому надо было закрыть газету
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4778
Re: «Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 13:16
Цитата:
вы точно исправили?
Rexyn:
Спасибо, исправили.
Спасибо, исправили.
вы точно исправили?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12196
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 13:17
Цитата:
Маркс по всей видимости сам уже не понимает что пишет лишь бы написать что нибудь в защиту фашисткой власти РФ которая закрыла все свободные СМИ,потравила всех видных оппозиционеров,и теперь может свободно воровать,убивать и насиловать.....
Современное государство если оно хочет придерживаться демократических институтов должно терпеть мучаться но держать в стране независимые от государства СМИ,оппозицию и развитое гражданское общество,это все называется системой сдержек и противовесов от скатывания к фашизму
Маркс:
Понятие "свободы и гласности" абсолютно не тождественно понятию "общественной справедливости". Скорее всего, эти понятия носят антагонистический характер. Чем меньше проявлений индивидуальной свободы и гласности, тем больше справедливость, которая все-таки определяется общественным большинством. Ведь если рупор гласности изолировать от общества, то понятие общественной справедливости для него исчезнет, и наоборот, если отнять проявления индивидуальности (читай свободы и гласности), то общество превратится в типичный механизм без надежды на развитие. Поэтому в жизни, как всегда, необходима своеобразная ходьба по лезвию бритвы между этими понятиями, чтобы сбалансировать проявления свободы и справедливости.
Понятие "свободы и гласности" абсолютно не тождественно понятию "общественной справедливости". Скорее всего, эти понятия носят антагонистический характер. Чем меньше проявлений индивидуальной свободы и гласности, тем больше справедливость, которая все-таки определяется общественным большинством. Ведь если рупор гласности изолировать от общества, то понятие общественной справедливости для него исчезнет, и наоборот, если отнять проявления индивидуальности (читай свободы и гласности), то общество превратится в типичный механизм без надежды на развитие. Поэтому в жизни, как всегда, необходима своеобразная ходьба по лезвию бритвы между этими понятиями, чтобы сбалансировать проявления свободы и справедливости.
Маркс по всей видимости сам уже не понимает что пишет лишь бы написать что нибудь в защиту фашисткой власти РФ которая закрыла все свободные СМИ,потравила всех видных оппозиционеров,и теперь может свободно воровать,убивать и насиловать.....
Современное государство если оно хочет придерживаться демократических институтов должно терпеть мучаться но держать в стране независимые от государства СМИ,оппозицию и развитое гражданское общество,это все называется системой сдержек и противовесов от скатывания к фашизму
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8580
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 13:19
Цитата:
У нас во время январских событий,не стали заморачиваться,просто вырубили всем интернет да и всё.
Ютуб кстати то же не церемониться,блокирует Российские СМИ,вот такая она демократия в одну сторону.
111:
Это вообще не входит ни в какие рамки.. У нас с этим как то по свободнее что ли..
Это вообще не входит ни в какие рамки.. У нас с этим как то по свободнее что ли..
У нас во время январских событий,не стали заморачиваться,просто вырубили всем интернет да и всё.
Ютуб кстати то же не церемониться,блокирует Российские СМИ,вот такая она демократия в одну сторону.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12196
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 13:43
Цитата:
Да только тогда официально по всей стране действовал режим ЧП и отключили инет для пресечения обмена данными в ватсап и телеграмм но не запретили ни одно оппозиционное СМИ
Мы с вами тут в самый разгар на нг ещё дискутировать умудрялись и вы как-то не против разгона толпы тут выступали
И сейчас радио свободы спокойно вещает о нарушениях властей при разгоне демонстраций в январе
В России же официально нет ни войны ни чп
Сейчас в России официально мир
Но оппозицию разогнали,СМИ независимые закрыли,Свободомыслящих людей выдавливают из страны
Не потомучто власти боятся что эти оппозиционеры И журналисты будут рассказывать народу правду о войне
А потомучто эти журналисты годами рассказывали народу о воровстве и преступлениях российской власти
И вот воры решили под шумок избавится от надоедливых писак
По той же логике если у нас к власти придут фашисты как в кремле и начнут какую-нибудь войнушку для отвлечения внимания от внутренних проблем и под этим предлогом закроют нг как провокацинное сми то вы не будете против?
Добринцофф:
У нас во время январских событий,не стали заморачиваться,просто вырубили всем интернет да и всё.
У нас во время январских событий,не стали заморачиваться,просто вырубили всем интернет да и всё.
Да только тогда официально по всей стране действовал режим ЧП и отключили инет для пресечения обмена данными в ватсап и телеграмм но не запретили ни одно оппозиционное СМИ
Мы с вами тут в самый разгар на нг ещё дискутировать умудрялись и вы как-то не против разгона толпы тут выступали
И сейчас радио свободы спокойно вещает о нарушениях властей при разгоне демонстраций в январе
В России же официально нет ни войны ни чп
Сейчас в России официально мир
Но оппозицию разогнали,СМИ независимые закрыли,Свободомыслящих людей выдавливают из страны
Не потомучто власти боятся что эти оппозиционеры И журналисты будут рассказывать народу правду о войне
А потомучто эти журналисты годами рассказывали народу о воровстве и преступлениях российской власти
И вот воры решили под шумок избавится от надоедливых писак
По той же логике если у нас к власти придут фашисты как в кремле и начнут какую-нибудь войнушку для отвлечения внимания от внутренних проблем и под этим предлогом закроют нг как провокацинное сми то вы не будете против?
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 13:45
Цитата:
Разные истории.
У нас была зачистка.
В России нигде на территории ее нет.
Добринцофф:
нас во время январских событий,не стали
нас во время январских событий,не стали
Разные истории.
У нас была зачистка.
В России нигде на территории ее нет.
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 14:09
Цитата:
А, ты про северную Корею?
Маркс:
Чем меньше проявлений индивидуальной свободы и гласности, тем больше справедливость, которая все-таки определяется общественным большинством.
Чем меньше проявлений индивидуальной свободы и гласности, тем больше справедливость, которая все-таки определяется общественным большинством.
А, ты про северную Корею?
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 14:11
Цитата:
У этих газет абсолютно разные задачи..
Victor Yang:
Не надо сравнивать нашу НГ с той помойкой.
Не надо сравнивать нашу НГ с той помойкой.
У этих газет абсолютно разные задачи..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12196
Re: «Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 14:17
Цитата:
Никогда не понимал в чем смысл жаловаться на то что государство выделяет средства на освещение тех или иных публикаций через местные СМИ
Подкупом это называют цензурой, когда как это обычная всеми любимая советская информационная практика,публиковать материалы о колосящихся полях и комсомольских стройках обходя при этом чернуху,ну иногда конечно выпуская ту или иную обличительню статью о безолаберности ЖКХ
Ну вон нг без нашего государства вполне себе живёт и пишет все что захочет,беря деньги с рекламы и бюджета другого государства
Кто мешает остальным нашим СМИ отказаться от госденег и писать все что душе угодно? Ан нет,хотят и рыбку съесть и....и всё остальное
Логика какая-то паразитская получается
Вы государство нам не мешайте! Мы "Свободные" журналисты пишем что хотим! Но денег нам дайте! Иначе мы сами не выживем!
Так не работает,либо ты работаешь на государство либо работаешь сам на себя получая финансы от НКО,какого-нибудь дяди который будет тебя содержать и писать можно все что угодно только обходя стороной фигуру своего мецената)
Кроме того, если не давлением, то «подкупом» государство пытается управлять информационным полем, ежегодно тратя впустую бюджетные 45-50 млрд тенге на инфорполитику. Медиаисполнители ориентированы не на конкуренцию, не на читателей, а на исполнение госзаказа. Это приводит к ослаблению конкуренции и всего медиапространства в целом
Никогда не понимал в чем смысл жаловаться на то что государство выделяет средства на освещение тех или иных публикаций через местные СМИ
Подкупом это называют цензурой, когда как это обычная всеми любимая советская информационная практика,публиковать материалы о колосящихся полях и комсомольских стройках обходя при этом чернуху,ну иногда конечно выпуская ту или иную обличительню статью о безолаберности ЖКХ
Ну вон нг без нашего государства вполне себе живёт и пишет все что захочет,беря деньги с рекламы и бюджета другого государства
Кто мешает остальным нашим СМИ отказаться от госденег и писать все что душе угодно? Ан нет,хотят и рыбку съесть и....и всё остальное
Логика какая-то паразитская получается
Вы государство нам не мешайте! Мы "Свободные" журналисты пишем что хотим! Но денег нам дайте! Иначе мы сами не выживем!
Так не работает,либо ты работаешь на государство либо работаешь сам на себя получая финансы от НКО,какого-нибудь дяди который будет тебя содержать и писать можно все что угодно только обходя стороной фигуру своего мецената)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15172
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 15:31
Цитата:
Это вопросы непроверяемые. Обычный гражданин не может проверить их на подлинность. Кроме того - там писалось ТОЛЬКО о проблемах, а значит об объективности речи идти не может - обычная пропаганда с другой стороны.
abaika95:
Тоесть российское нг писала о проблемах не решаемых? К примеру о пытках в колониях,о пропаганде,о воровстве,о убийствах мигрантов
Тоесть российское нг писала о проблемах не решаемых? К примеру о пытках в колониях,о пропаганде,о воровстве,о убийствах мигрантов
Это вопросы непроверяемые. Обычный гражданин не может проверить их на подлинность. Кроме того - там писалось ТОЛЬКО о проблемах, а значит об объективности речи идти не может - обычная пропаганда с другой стороны.
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 15:45
Цитата:
Именно демократический запад и скатился к фашизму, потому что не допускает у себя никаких мнений, кроме тех, которые считает выгодными для себя.
abaika95:
Современное государство если оно хочет придерживаться демократических институтов должно терпеть мучаться но держать в стране независимые от государства СМИ,оппозицию и развитое гражданское общество,это все называется системой сдержек и противовесов от скатывания к фашизму
Современное государство если оно хочет придерживаться демократических институтов должно терпеть мучаться но держать в стране независимые от государства СМИ,оппозицию и развитое гражданское общество,это все называется системой сдержек и противовесов от скатывания к фашизму
Именно демократический запад и скатился к фашизму, потому что не допускает у себя никаких мнений, кроме тех, которые считает выгодными для себя.
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 15:52
Цитата:
А что ты имеешь против Северной Кореи? Если бы тебя поставили в такие условия, обложив санкциями и отгородили от всего мира, то ты и одного дня бы не продержался. Уже ревел бы во весь голос, размазывая толстыми пальчиками по лицу сопли и слезы, стоя на коленях у американского посольства с протянутой рукой и целовал ботинки американским дипломатам.
111:
А, ты про северную Корею?
А, ты про северную Корею?
А что ты имеешь против Северной Кореи? Если бы тебя поставили в такие условия, обложив санкциями и отгородили от всего мира, то ты и одного дня бы не продержался. Уже ревел бы во весь голос, размазывая толстыми пальчиками по лицу сопли и слезы, стоя на коленях у американского посольства с протянутой рукой и целовал ботинки американским дипломатам.
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 15:55
Цитата:
Годами врали и мутили воду на радость врагам, вносили раскол и мечтали ввергнуть страну в пучину хаоса.
abaika95:
А потомучто эти журналисты годами рассказывали народу о воровстве и преступлениях российской власти
А потомучто эти журналисты годами рассказывали народу о воровстве и преступлениях российской власти
Годами врали и мутили воду на радость врагам, вносили раскол и мечтали ввергнуть страну в пучину хаоса.
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