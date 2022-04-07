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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12196
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 12:01
#11821
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Твой коллега в канаве лошадь доедает.

Получается 111 солдат? Раз ему коллеги бойцы РФ которые сейчас в Украине лошадей доедают т.к. их пайки просрочены?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2103
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 12:21
#11822
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 13:31
#11823
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мишели, боррели,ляйены решили
вспомнить арифметику
///«Мы дали Украине почти €1 млрд.
Это может показаться много, но €1 млрд — это то,
что мы платим России каждый день за энергию,
которую он нам поставляет.
С начала конфликта мы заплатили России €35 млрд по
сравнению с €1 млрд, который мы дали Украине на вооружение»//
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 13:41
#11824
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рубль сегодня 76,3/доллар, 83/евро
все вернулось, 1 февраля 2022 курсы были 77 и 86.
а вот тенге к рублю тоже вернулось 5,8,
а вот к доллару (почему то) нет.
было в начале февраля 435, а сейчас 462.
видать в банковском деле у нас супер профессионалы работают.
зато быстренько в бюджете цифру 430 исправили на 460.
и тенге в стране стала стало море .

рс. уже к курсам октября прошлого года упали доллар и евро к рублю.

[Исправлено: alex_60, 07.04.2022 - 14:00]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1147
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 13:47
#11825
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Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE провело опрос граждан на тему «Вторжение российских войск в Украину».

Очень интересные результаты, скажу я вам.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 13:55
#11826
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Цитата:
serg kost:
Очень интересные результаты, скажу я вам.


да, большинство адекватно оценивает положение дел.

[Исправлено: alex_60, 07.04.2022 - 14:08]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 14:19
#11827
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на YouTube заблокировали брифинг Захаровой.
потому что она рассказывала о зверской провокации украинских
нацистов .
свобода слова,демократия, нет не слышали.

[Исправлено: alex_60, 07.04.2022 - 14:20]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1147
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 14:24
#11828
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У них своя свобода слова. На днях Дейли Миррор напечатала обращение к россиянам:

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 14:29
#11829
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Американский телеканал CNN пригласил в эфир ветерана
американской дипломатии Джека Мэтлока,
однако не решился выложить видео,
так как ответы бывшего посла США в СССР явно не соответствовали "методичке".
Для начала Мэтлок поправил ведущую, которая назвала его бывшим послом в России.
Дипломат сказал, что был послом в СССР, частью которого была Украина.
Бывший посол высказал совершенно крамольную для США мысль:
"На мой взгляд, самая главная цель сейчас – это закончить конфликт на Украине,
а добиться этого можно только с помощью дипломатии".
Ведущая попыталась его перебить, но Мэтлок продолжил.
Во-первых, мы точно не знаем, что на самом деле произошло в Буче,
а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва.
По мнению Мэтлока, украинцам необходимо заключить сделку с Россией,
чтобы она могла оставить себе Крым,
где большинство населения – русские, и где расположена российская военно-морская база.
"Это видео так и не появилось на сайте CNN, куда Мэтлока теперь долго
(а может и вообще уже никогда) не позовут.,
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 14:32
#11830
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//Итальянский журналист назвал обоснованными действия России на Украине .
Франко Батталья поддержал президента России Владимира Путина, назвав
обоснованными действия России на Украине.
Он указал, что ракеты НАТО в 600 километрах от Москвы
являются явной угрозой для России.
А после месяца специальной операции президент Украины Владимир Зеленский
объявил, что понял, что Украина не может вступить в альянс.
В связи с этим следует вопрос, не предотвратил ли Путин таким образом
будущий мировой конфликт. «Если бы меня приставили к стене
и заставили выбрать, то я вам скажу: я с Путиным», — резюмировал журналист.//
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 14:37
#11831
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на самом деле Россия сейчас ведет боевые действия не с Украиной,
а с НАТО,идет третья мировая война. пока на таком уровне какой есть.
нацистами руководят штабы и генералы нато, вооружение нато,
накачка вооружением и деньгами- нато,
все решения по зверским провокациям со стороны украинских
нацистов принимаются нато.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 14:38
#11832
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смотрю за день уже два акима областных "ушли",
еще не вечер.

[Исправлено: alex_60, 07.04.2022 - 14:42]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
333
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 15:08
#11833
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Вот так рисуют курс сейчас $
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15172
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 15:19
#11834
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Цитата:
YESNO:
Вот так рисуют курс сейчас $

Почему рисуют? Иди и покупай - никто не запрещает.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
333
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 15:25
#11835
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Цитата:
Victor Yang:
Почему рисуют? Иди и покупай - никто не запрещает.

Рынок наличной валюты
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