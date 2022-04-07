мишели, боррели,ляйены решили вспомнить арифметику ///«Мы дали Украине почти €1 млрд. Это может показаться много, но €1 млрд — это то, что мы платим России каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала конфликта мы заплатили России €35 млрд по сравнению с €1 млрд, который мы дали Украине на вооружение»//
рубль сегодня 76,3/доллар, 83/евро все вернулось, 1 февраля 2022 курсы были 77 и 86. а вот тенге к рублю тоже вернулось 5,8, а вот к доллару (почему то) нет. было в начале февраля 435, а сейчас 462. видать в банковском деле у нас супер профессионалы работают. зато быстренько в бюджете цифру 430 исправили на 460. и тенге в стране стала стало море .
рс. уже к курсам октября прошлого года упали доллар и евро к рублю.
Американский телеканал CNN пригласил в эфир ветерана американской дипломатии Джека Мэтлока, однако не решился выложить видео, так как ответы бывшего посла США в СССР явно не соответствовали "методичке". Для начала Мэтлок поправил ведущую, которая назвала его бывшим послом в России. Дипломат сказал, что был послом в СССР, частью которого была Украина. Бывший посол высказал совершенно крамольную для США мысль: "На мой взгляд, самая главная цель сейчас – это закончить конфликт на Украине, а добиться этого можно только с помощью дипломатии". Ведущая попыталась его перебить, но Мэтлок продолжил. Во-первых, мы точно не знаем, что на самом деле произошло в Буче, а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва. По мнению Мэтлока, украинцам необходимо заключить сделку с Россией, чтобы она могла оставить себе Крым, где большинство населения – русские, и где расположена российская военно-морская база. "Это видео так и не появилось на сайте CNN, куда Мэтлока теперь долго (а может и вообще уже никогда) не позовут.,
//Итальянский журналист назвал обоснованными действия России на Украине . Франко Батталья поддержал президента России Владимира Путина, назвав обоснованными действия России на Украине. Он указал, что ракеты НАТО в 600 километрах от Москвы являются явной угрозой для России. А после месяца специальной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил, что понял, что Украина не может вступить в альянс. В связи с этим следует вопрос, не предотвратил ли Путин таким образом будущий мировой конфликт. «Если бы меня приставили к стене и заставили выбрать, то я вам скажу: я с Путиным», — резюмировал журналист.//
на самом деле Россия сейчас ведет боевые действия не с Украиной, а с НАТО,идет третья мировая война. пока на таком уровне какой есть. нацистами руководят штабы и генералы нато, вооружение нато, накачка вооружением и деньгами- нато, все решения по зверским провокациям со стороны украинских нацистов принимаются нато.
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