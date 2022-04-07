Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 14:29

Американский телеканал CNN пригласил в эфир ветерана

американской дипломатии Джека Мэтлока,

однако не решился выложить видео,

так как ответы бывшего посла США в СССР явно не соответствовали "методичке".

Для начала Мэтлок поправил ведущую, которая назвала его бывшим послом в России.

Дипломат сказал, что был послом в СССР, частью которого была Украина.

Бывший посол высказал совершенно крамольную для США мысль:

"На мой взгляд, самая главная цель сейчас – это закончить конфликт на Украине,

а добиться этого можно только с помощью дипломатии".

Ведущая попыталась его перебить, но Мэтлок продолжил.

Во-первых, мы точно не знаем, что на самом деле произошло в Буче,

а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва.

По мнению Мэтлока, украинцам необходимо заключить сделку с Россией,

чтобы она могла оставить себе Крым,

где большинство населения – русские, и где расположена российская военно-морская база.

"Это видео так и не появилось на сайте CNN, куда Мэтлока теперь долго

(а может и вообще уже никогда) не позовут.,