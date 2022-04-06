Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Умер российский политик Владимир Жириновский
Умер российский политик Владимир Жириновский
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43956
Умер российский политик Владимир Жириновский
Отправлено: 06.04.22 - 17:32
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9140
Умер российский политик Владимир Жириновский
Отправлено: 06.04.22 - 23:29
Да неординарный человек и политик был, земля пухом.
Цитата:
Да вроде подобных и близко нет.
Цитата:
Skeptic:
Умнейший человек был. Сейчас таких мало...
Умнейший человек был. Сейчас таких мало...
Да вроде подобных и близко нет.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 314
Умер российский политик Владимир Жириновский
Отправлено: 06.04.22 - 23:59
Достойный и умный человек. Земля пухом!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 331
Re: Умер российский политик Владимир Жириновский
Отправлено: 06.04.22 - 23:59
Цитата:
Я голосовал за него в 1991.Думаю тогда они победили.
alex_60:
в 1991 году слушал его в Москве
в 1991 году слушал его в Москве
Я голосовал за него в 1991.Думаю тогда они победили.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 282
Re: Умер российский политик Владимир Жириновский
Отправлено: 07.04.22 - 08:48
Скончался Владимир Жириновский. Яркий, в высшей мере эпатажный политик, начинавший со своей ЛДПР ещё до того, как само понятие публичной политики в нашей стране стало общепринятым, в конце 80-х. Человек, которого приличная публика в 90-е воспринимала не иначе, как парламентского хулигана, за которого голосуют исключительно такие же, как он - маргиналы и сорви-головы. Причём имидж свой он поддерживал тщательно, устраивая публичные скандалы по любому поводу, лишь бы это пресса зафиксировала. А его хохмы, типа ответа на вопрос, кто он по национальности?! "Мама русская, отец юрист", - это же надо было такое придумать! В золотой фонд отечественного политического фольклора вошло, как и все фразы покойного Черномырдина... Мало кто знал при этом, что он не просто великолепно образован, но и чертовски умён. И его прогнозы, высказанные в самой хулиганской, отталкивающе базарной форме, сбывались куда чаще, чем у всех его конкурентов вместе взятых. Практически никто, в том числе в его собственной партии, не подозревал, что он действительно один из лучших в стране специалистов по Турции. А между тем, в ИСАА МГУ им искренне гордились, как одним из самых талантливых выпускников за всю историю этой почтенной школы советского и российского востоковедения. И уж совсем никто не знал, как много он сделал в самые трудные годы для отечественной оборонной промышленности, правоохранительных и силовых ведомств. Да, при жизни он себя не забывал и не был ни бессеребренником, ни даже просто бедным, но честным народным трибуном. Причём этого и не скрывал. Однако, по сравнению со всеми теми умными и благородными рыцарями перестройки и нового мышления, лидерами и кумирами демократического лагеря, на которых молилась и за которыми с закрытыми глазами шла образованная публика, он был ангелом во плоти. Вот уж там были воры, так воры. Только все как один со светлыми лицами и вели они страну исключительно к светлому будущему. Интересно, как она, идя за ними, в такое мрачное прошлое, как сейчас, угодила? Только спросить не у кого, все разбежались, и далеко не с пустыми карманами. Да и когда здесь были, столько грязи к ним прилипало и столько откровенных бандитов при них паслось... Уцелеет ли ЛДПР без Жириновского и сможет ли она с другим лидером сохранить свой электорат? Вряд ли. Партия эта - чисто вождистская. Таких много было и до сих пор есть в том же Израиле. Они возникают вокруг конкретного лидера, служат инструментом реализации его политических амбиций и подпитываются его харизмой и его имиджем. Без него они, как правило, быстро сходят на нет, тем более, что сильному и яркому лидеру другие такие же, как он, в партии не нужны. Там есть он - номер первый, и массовка. Во втором и третьем эшелоне этих партий находится не партер, а галёрка, а с неё вход в ложу бенуара крайне труден, если вообще возможен. Но это уже отдельная тема. Что до Жириновского - его искренне жаль. Без него российская политическая жизнь будет куда более тусклой, чем раньше, так что в истории страны он останется. Мир его памяти!
...
Сатановский Е.Я. /Армагеддоныч/
...
Сатановский Е.Я. /Армагеддоныч/
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 935
Re: Умер российский политик Владимир Жириновский
Отправлено: 07.04.22 - 11:12
Умнейший человек,политический бизнесмен,который был якобы оппозиционером,но в то же время получал награды из рук путина и в то же время был якобы прорицателем,который всё предвидит,но думаю,это было его заданием и власть сама говорила ему о своих планах и при помощи его "предсказаний" узнавала реакцию народа или просто предупреждала о своих действиях.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12189
Re: Умер российский политик Владимир Жириновский
Отправлено: 07.04.22 - 11:33
Профессиональный тролль и провокатор
Агент КГБ поддержавший ГКЧП и которому ниче за это небыло
Успешный эпатажник и Информационный "сливной бачок" который под видом пророчества и всезнайства просто сливал инфу ФСБ и АП о предстоящих событиях, делалось это для того чтобы проверить реакцию населения
30 лет выдавал себя за оппозицию клеймя в думе тех кого разрешалось
Тем самым он отбирал электорат у настоящей оппозиции
Всю жизнь свою Жирик не любил Россию и русских но они его всеровно боготворили а это надо уметь так))
Вообщем жалко что умер так рано а умер он ещё 2,5 месяца назад и просто его держали юридически в жизни пока сын бегал и оформлял все документы по имуществу папеньки на себя,поэтому и случился скандал 2 недели назад когда первый раз обьявили что жирик умер а сыночек начал орать что это не так))
Жаль жаль что Вольфыч не увидит уже крах своей работы по накачке агрессией и оболваниванию населения России и сам не предстанет перед судом
Даже тут умудрился уйти вовремя
Агент КГБ поддержавший ГКЧП и которому ниче за это небыло
Успешный эпатажник и Информационный "сливной бачок" который под видом пророчества и всезнайства просто сливал инфу ФСБ и АП о предстоящих событиях, делалось это для того чтобы проверить реакцию населения
30 лет выдавал себя за оппозицию клеймя в думе тех кого разрешалось
Тем самым он отбирал электорат у настоящей оппозиции
Всю жизнь свою Жирик не любил Россию и русских но они его всеровно боготворили а это надо уметь так))
Вообщем жалко что умер так рано а умер он ещё 2,5 месяца назад и просто его держали юридически в жизни пока сын бегал и оформлял все документы по имуществу папеньки на себя,поэтому и случился скандал 2 недели назад когда первый раз обьявили что жирик умер а сыночек начал орать что это не так))
Жаль жаль что Вольфыч не увидит уже крах своей работы по накачке агрессией и оболваниванию населения России и сам не предстанет перед судом
Даже тут умудрился уйти вовремя
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10528
Умер российский политик Владимир Жириновский
Отправлено: 07.04.22 - 11:35
Цитата:
Я думал что что то с партией там делают, переоформляют ее недвижимость по миру, денежные счета, банковские заначки, потому объявили официально 6 апреля.
abaika95:
себя,поэтому и случился скандал 2 недели назад когда первый раз обьявили что ж
себя,поэтому и случился скандал 2 недели назад когда первый раз обьявили что ж
Я думал что что то с партией там делают, переоформляют ее недвижимость по миру, денежные счета, банковские заначки, потому объявили официально 6 апреля.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: 111, yudjin, abaika95
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать