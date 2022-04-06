Re: Умер российский политик Владимир Жириновский

Отправлено: - 08:48

Скончался Владимир Жириновский. Яркий, в высшей мере эпатажный политик, начинавший со своей ЛДПР ещё до того, как само понятие публичной политики в нашей стране стало общепринятым, в конце 80-х. Человек, которого приличная публика в 90-е воспринимала не иначе, как парламентского хулигана, за которого голосуют исключительно такие же, как он - маргиналы и сорви-головы. Причём имидж свой он поддерживал тщательно, устраивая публичные скандалы по любому поводу, лишь бы это пресса зафиксировала. А его хохмы, типа ответа на вопрос, кто он по национальности?! "Мама русская, отец юрист", - это же надо было такое придумать! В золотой фонд отечественного политического фольклора вошло, как и все фразы покойного Черномырдина... Мало кто знал при этом, что он не просто великолепно образован, но и чертовски умён. И его прогнозы, высказанные в самой хулиганской, отталкивающе базарной форме, сбывались куда чаще, чем у всех его конкурентов вместе взятых. Практически никто, в том числе в его собственной партии, не подозревал, что он действительно один из лучших в стране специалистов по Турции. А между тем, в ИСАА МГУ им искренне гордились, как одним из самых талантливых выпускников за всю историю этой почтенной школы советского и российского востоковедения. И уж совсем никто не знал, как много он сделал в самые трудные годы для отечественной оборонной промышленности, правоохранительных и силовых ведомств. Да, при жизни он себя не забывал и не был ни бессеребренником, ни даже просто бедным, но честным народным трибуном. Причём этого и не скрывал. Однако, по сравнению со всеми теми умными и благородными рыцарями перестройки и нового мышления, лидерами и кумирами демократического лагеря, на которых молилась и за которыми с закрытыми глазами шла образованная публика, он был ангелом во плоти. Вот уж там были воры, так воры. Только все как один со светлыми лицами и вели они страну исключительно к светлому будущему. Интересно, как она, идя за ними, в такое мрачное прошлое, как сейчас, угодила? Только спросить не у кого, все разбежались, и далеко не с пустыми карманами. Да и когда здесь были, столько грязи к ним прилипало и столько откровенных бандитов при них паслось... Уцелеет ли ЛДПР без Жириновского и сможет ли она с другим лидером сохранить свой электорат? Вряд ли. Партия эта - чисто вождистская. Таких много было и до сих пор есть в том же Израиле. Они возникают вокруг конкретного лидера, служат инструментом реализации его политических амбиций и подпитываются его харизмой и его имиджем. Без него они, как правило, быстро сходят на нет, тем более, что сильному и яркому лидеру другие такие же, как он, в партии не нужны. Там есть он - номер первый, и массовка. Во втором и третьем эшелоне этих партий находится не партер, а галёрка, а с неё вход в ложу бенуара крайне труден, если вообще возможен. Но это уже отдельная тема. Что до Жириновского - его искренне жаль. Без него российская политическая жизнь будет куда более тусклой, чем раньше, так что в истории страны он останется. Мир его памяти!

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Сатановский Е.Я. /Армагеддоныч/