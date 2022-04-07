Прогноз на 5 дней
ясно+5°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 65% влажность
  • Ю-ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43956
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 01:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то назовет это текучкой, кто-то - кузницей кадров, но факт есть факт: за 20 лет через редакцию «НГ» прошли десятки журналистов. Уходили от нас в другие СМИ или даже в другие профессии, но работали на совесть, оставили о себе добрую память, да и сами вспоминают те времена по-доброму: до сих пор общаются друг с другом и с редакцией в WhatsApp-чате, название которого мы использовали в заголовке этой статьи - «НГ» (как это было). В нем и предложили идею - принять участие в юбилейном номере, а гонорары передать в фонд проекта «Нужные деньги». Мы эту идею с радостью поддержали, сформулировав три прямых вопроса.
Читать статью

Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2102
Re: «Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 01:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для меня "НГ" умерла. Поэтому - "или хорошо, или ничего".
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10528
Re: «Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 07:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, классно..
Все молодцы.
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8416
Re: «Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 09:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ноябрь 2003 года. Корреспнденты «НГ» Руслан Ильясов и Булут Мустафин вступили во все партии сразу

Подписи под фото исправьте

Цитата:
Люди, работавшие в редакции в разные годы,

Некоторые до сих пор из образов не вышли и могут на форуме ответить на 3 вопроса.
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
412
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 09:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Подписи под фото исправьте

Спасибо, исправили.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16734
Re: «Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 09:20
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
исправили.


не все.
В декабре 2003 года участники «Засады» ловили рыбу в канализации.
фото про сбор елок.
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
412
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 09:23
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не все. В декабре 2003 года участники «Засады» ловили рыбу в канализации. фото про сбор елок.

Спасибо, и это тоже поправили
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
512
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 09:36
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Булат Мустафин:
Да, быть корреспондентов «НГ» было сложно

а еще поправьте, пожалуйста, опечаточку в 4м абзаце у Булата Мустафина - корреспондентоМ

[Исправлено: lavprof, 07.04.2022 - 09:37]
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
412
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 09:43
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
а еще поправьте, пожалуйста, опечаточку в 4м абзаце у Булата Мустафина - корреспондентоМ

И вам тоже спасибо. И эту опечатку исправили)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10528
Re: «Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 11:11
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой небольшой коллектив, а как то жестко и помогают, и освещают события и везде успевают..
Не представляю, как можно с утра до ночи где то бегать, доставать информацию, готовить ее..
Я бы там сразу похудел бы, только от нервов...
Профайл
С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
935
«Нашей Газете» - 20 лет. Как это было
Отправлено: 07.04.22 - 11:17
#10
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: 111, yudjin, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS