Стихи мои ... и хорошие

Отправлено: - 16:51

Ольга и червяк (Э. Суровый)



— Хочешь, я расскажу тебе песню? (c)



Со дна колодца, из тьмы кромешной, червяк занудный внезапно выполз наружу к свету.

Статью увидев от Ольги Ведлер, пытался вспомнить он свой учебник шестого класса,

Скурил который, от взрослых прячась за той же школой, балбес по жизни, лентяй отпетый,

Но неудачно, в мозгу лишь мысью ползла по древу одна мыслишка - хлебнуть пиваса.



А Ольга Ведлер, шагая смело и вдруг увидев червячье тельце, что с малолетства

Привыкло к мраку, взяла беднягу и опустила его обратно в глухой колодец, места родные,

Чтоб солнце полдня не выжгло гаду остатки знаний, непроизвольно застрявших с детства.

Таким, как Ольга, поем мы песню, а черви, если взлететь не могут, пусть уползают в свою стихию!