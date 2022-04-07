Прогноз на 5 дней
ясно+5°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 65% влажность
  • Ю-ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан снял ограничения на пересечение границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43956
Казахстан снял ограничения на пересечение границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном
Отправлено: 07.04.22 - 01:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19.
Читать новость

l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
176
Казахстан снял ограничения на пересечение границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном
Отправлено: 07.04.22 - 01:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы РК авиасообщением. При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.

Это только для авиасообщения правило?

[Исправлено: ladas, 07.04.2022 - 01:48]
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
798
Re: Казахстан снял ограничения на пересечение границы с Россией,...
Отправлено: 07.04.22 - 09:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
Это только для авиасообщения правило?


Для особо одарённых тут пишут!

Цитата:
«Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации с 11 апреля текущего года принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами Государственной границы Республики Казахстан в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, Республиками Узбекистан и Кыргызстан», - сказано в сообщении.

Источник:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16734
Казахстан снял ограничения на пересечение границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном
Отправлено: 07.04.22 - 10:13
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Для особо одарённых тут пишут!


а попытаться вникнуть в суть вопроса пробовал?
похоже нет, лишь бы брякнуть как всегда..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: 111, yudjin, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS