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≡ Укол красоты с последствиями - Число осложнений от косметологических процедур растет в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43956
Укол красоты с последствиями - Число осложнений от косметологических процедур растет в Костанайской области
Отправлено: 06.04.22 - 23:09
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Услуги в одном из костанайских косметологических салонов оказывали "незаявленные специалисты" - нарушение выявил департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Костанайской области.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
949
Re: Укол красоты с последствиями - Число осложнений от...
Отправлено: 06.04.22 - 23:09
#1
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А я думаю, что дамы хотящие обхитрить природу, должны быть наказаны.
Самым жестоким образом, вплоть до чтобы уколы им делали в подворотне, предварительно умакнув шприц в ближайшей луже, чтоп обеззаразить от микробов.
:lol:
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4777
Re: Укол красоты с последствиями - Число осложнений от...
Отправлено: 07.04.22 - 10:07
#2
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Цитата:
Don Julio:
дамы хотящие обхитрить природу, должны быть наказаны.

а вы добрый человек! А ничего что даже в нашем городке весьма немало представителей мужского полу посещают те же кабинеты(косметологические)(не факт что в нашем городе, в других) и делают себе укольчики красоты. Ваше пожелание и им тоже должно быть адресовано. А то как-т о нечестно!!
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