Отправлено: - 10:07

Don Julio:

дамы хотящие обхитрить природу, должны быть наказаны.

Цитата:а вы добрый человек! А ничего что даже в нашем городке весьма немало представителей мужского полу посещают те же кабинеты(косметологические)(не факт что в нашем городе, в других) и делают себе укольчики красоты. Ваше пожелание и им тоже должно быть адресовано. А то как-т о нечестно!!