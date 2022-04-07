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≡ Казахстан снял ограничения на пересечение границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43955
Казахстан снял ограничения на пересечение границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном
Отправлено: 07.04.22 - 01:48
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При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19.
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§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
176
Казахстан снял ограничения на пересечение границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном
Отправлено: 07.04.22 - 01:48
#1
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Цитата:
Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы РК авиасообщением. При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.

Это только для авиасообщения правило?

[Исправлено: ladas, 07.04.2022 - 01:48]
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