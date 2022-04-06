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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 788 из 788«1...786787788
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
331
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 23:14
#11806
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Цитата:
elektron:
Да барыги, я тоже вот тоже потерял энную сумму, хотя Московская биржа работает, а вот США не запускают (ADR). Странно...

США главный жандарм пока на финансовой войне. Пока... Да Спекуляции с деривативами рисковое дело.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
331
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 23:15
#11807
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Цитата:
Don Julio:
Вопросы для редакции, надо задавать в специальном разделе. Между Наполеоном и Прокурором.

Можно ещё написать в "дорогую передачу" :-) :-) :-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
331
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 23:26
#11808
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Цитата:
Ломают копия ломают луки

По ситуации в Буче с двух сторон
Цитата:
на четверть бывший наш народ


Вот что характерно. Загадка прям

[Исправлено: YESNO, 06.04.2022 - 23:27]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 23:27
#11809
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Цитата:
elektron:
Пора нобелевскую премию выдавать :lol:

Он только на Шнобелевскую - тянет... :lol: ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
949
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 23:27
#11810
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Цитата:
YESNO:
Можно ещё написать в "дорогую передачу"

Не вижу препятствий!
:lol: :lol: :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
331
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 00:06
#11811
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Хроники пикирующего бомбардировшика

Цитата:
Володин предрек крах монополии доллара из-за санкций против России
«Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги»
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 00:14
#11812
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Цитата:
elektron:
раз русскоязычный - россиянин

Пусть даже не надеется :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 00:17
#11813
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Цитата:
YESNO:
Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги

Любой кто хранит пенсионные накопления в тенге... ну короче вы поняли ;-) :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
331
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 00:27
#11814
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Цитата:
maxsaf:
Любой кто хранит пенсионные накопления в тенге

Вот интересно куда инвестируют фонды ? С такими деньгами давно уже можно было листинг на бинанс для хомячков устроить.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 00:46
#11815
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Цитата:
YESNO:
Вот интересно куда инвестируют фонды ?

Наверное в один главный фонд...эээ... забыл как называется :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 01:02
#11816
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Цитата:
maxsaf:
Наверное в один главный фонд...эээ... забыл как называется

Если без шуток, то я мониторил свой счет, когда собирался забирать свои пенсионные - они росли примерно 7% в год, ежемесячно сумма увеличивалась. На тот момент это было больше чем депозит в РФ и я не спешил забирать.

[Исправлено: Victor Yang, 07.04.2022 - 01:02]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2102
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 01:24
#11817
Комментарий проходит проверку.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 01:27
#11818
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Цитата:
alex_60:
На 15:54 курс доллара показал падение на 2,2 рубля до 81,2 рубля. Евро в то же время снизился на 3,05 рубл

---Извините , даже не знаю , как спросить - а вам это зачем ?? Вроде тенге в стране , а вы все про рубли ?? -- Уже 79,7

[Исправлено: Гога, 06.04.2022 - 22:55]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 02:09
#11819
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Цитата:
Victor Yang:
Если без шуток, то я мониторил свой счет, когда собирался забирать свои пенсионные - они росли примерно 7% в год, ежемесячно сумма увеличивалась.

Пересчитайте в доллары по курсу на момент внесения на счет ;-)
У меня там было полтора ляма когда доллар был еще по 70.

[Исправлено: maxsaf, 07.04.2022 - 02:12]
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