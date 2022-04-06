Отправлено: - 23:14

elektron:

Да барыги, я тоже вот тоже потерял энную сумму, хотя Московская биржа работает, а вот США не запускают (ADR). Странно...

Цитата:США главный жандарм пока на финансовой войне. Пока... Да Спекуляции с деривативами рисковое дело.