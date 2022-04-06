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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 23:14
Цитата:
США главный жандарм пока на финансовой войне. Пока... Да Спекуляции с деривативами рисковое дело.
elektron:
Да барыги, я тоже вот тоже потерял энную сумму, хотя Московская биржа работает, а вот США не запускают (ADR). Странно...
Да барыги, я тоже вот тоже потерял энную сумму, хотя Московская биржа работает, а вот США не запускают (ADR). Странно...
США главный жандарм пока на финансовой войне. Пока... Да Спекуляции с деривативами рисковое дело.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 23:15
Цитата:
Можно ещё написать в "дорогую передачу"
Don Julio:
Вопросы для редакции, надо задавать в специальном разделе. Между Наполеоном и Прокурором.
Вопросы для редакции, надо задавать в специальном разделе. Между Наполеоном и Прокурором.
Можно ещё написать в "дорогую передачу"
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 23:26
Цитата:
По ситуации в Буче с двух сторон
Цитата:
Вот что характерно. Загадка прям
[Исправлено: YESNO, 06.04.2022 - 23:27]
Ломают копия ломают луки
По ситуации в Буче с двух сторон
Цитата:
на четверть бывший наш народ
Вот что характерно. Загадка прям
[Исправлено: YESNO, 06.04.2022 - 23:27]
(Уважаемые пользователи)
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- 24613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 23:27
Цитата:
Он только на Шнобелевскую - тянет...
elektron:
Пора нобелевскую премию выдавать
Пора нобелевскую премию выдавать
Он только на Шнобелевскую - тянет...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 23:27
Цитата:
Не вижу препятствий!
YESNO:
Можно ещё написать в "дорогую передачу"
Можно ещё написать в "дорогую передачу"
Не вижу препятствий!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 00:06
Хроники пикирующего бомбардировшика
Цитата:
Цитата:
Володин предрек крах монополии доллара из-за санкций против России
«Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги»
«Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги»
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 00:14
Цитата:
Пусть даже не надеется
elektron:
раз русскоязычный - россиянин
раз русскоязычный - россиянин
Пусть даже не надеется
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 00:17
Цитата:
Любой кто хранит пенсионные накопления в тенге... ну короче вы поняли
YESNO:
Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги
Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги
Любой кто хранит пенсионные накопления в тенге... ну короче вы поняли
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 00:27
Цитата:
Вот интересно куда инвестируют фонды ? С такими деньгами давно уже можно было листинг на бинанс для хомячков устроить.
maxsaf:
Любой кто хранит пенсионные накопления в тенге
Любой кто хранит пенсионные накопления в тенге
Вот интересно куда инвестируют фонды ? С такими деньгами давно уже можно было листинг на бинанс для хомячков устроить.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 00:46
Цитата:
Наверное в один главный фонд...эээ... забыл как называется
YESNO:
Вот интересно куда инвестируют фонды ?
Вот интересно куда инвестируют фонды ?
Наверное в один главный фонд...эээ... забыл как называется
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 15168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 01:02
Цитата:
Если без шуток, то я мониторил свой счет, когда собирался забирать свои пенсионные - они росли примерно 7% в год, ежемесячно сумма увеличивалась. На тот момент это было больше чем депозит в РФ и я не спешил забирать.
[Исправлено: Victor Yang, 07.04.2022 - 01:02]
maxsaf:
Наверное в один главный фонд...эээ... забыл как называется
Наверное в один главный фонд...эээ... забыл как называется
Если без шуток, то я мониторил свой счет, когда собирался забирать свои пенсионные - они росли примерно 7% в год, ежемесячно сумма увеличивалась. На тот момент это было больше чем депозит в РФ и я не спешил забирать.
[Исправлено: Victor Yang, 07.04.2022 - 01:02]
(Пользователи)
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- Сообщений:
- 2102
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 01:24
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
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- Краснодар
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- 06.07.18
- Сообщений:
- 4693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 01:27
Цитата:
---Извините , даже не знаю , как спросить - а вам это зачем ?? Вроде тенге в стране , а вы все про рубли ?? -- Уже 79,7
[Исправлено: Гога, 06.04.2022 - 22:55]
alex_60:
На 15:54 курс доллара показал падение на 2,2 рубля до 81,2 рубля. Евро в то же время снизился на 3,05 рубл
На 15:54 курс доллара показал падение на 2,2 рубля до 81,2 рубля. Евро в то же время снизился на 3,05 рубл
---Извините , даже не знаю , как спросить - а вам это зачем ?? Вроде тенге в стране , а вы все про рубли ?? -- Уже 79,7
[Исправлено: Гога, 06.04.2022 - 22:55]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.04.22 - 02:09
Цитата:
Пересчитайте в доллары по курсу на момент внесения на счет
У меня там было полтора ляма когда доллар был еще по 70.
[Исправлено: maxsaf, 07.04.2022 - 02:12]
Victor Yang:
Если без шуток, то я мониторил свой счет, когда собирался забирать свои пенсионные - они росли примерно 7% в год, ежемесячно сумма увеличивалась.
Если без шуток, то я мониторил свой счет, когда собирался забирать свои пенсионные - они росли примерно 7% в год, ежемесячно сумма увеличивалась.
Пересчитайте в доллары по курсу на момент внесения на счет
У меня там было полтора ляма когда доллар был еще по 70.
[Исправлено: maxsaf, 07.04.2022 - 02:12]
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