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≡ Умер российский политик Владимир Жириновский
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43955
Умер российский политик Владимир Жириновский
Отправлено: 06.04.22 - 17:32
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9140
Умер российский политик Владимир Жириновский
Отправлено: 06.04.22 - 23:29
#15
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Да неординарный человек и политик был, земля пухом.
Цитата:
Skeptic:
Умнейший человек был. Сейчас таких мало...

Да вроде подобных и близко нет.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
314
Умер российский политик Владимир Жириновский
Отправлено: 06.04.22 - 23:59
#16
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Достойный и умный человек. Земля пухом!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
331
Re: Умер российский политик Владимир Жириновский
Отправлено: 06.04.22 - 23:59
#17
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Цитата:
alex_60:
в 1991 году слушал его в Москве

Я голосовал за него в 1991.Думаю тогда они победили.
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