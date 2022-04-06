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«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
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