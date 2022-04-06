Отправлено: - 21:53

111:

Что расшифровать? Что я тебя правильно понял?

111:

Хм.. СССР и Америка жили в одной стране? Мы вместе с американцами за одной рартой сидели, вместе ходили в садик и в школу? Они жили с нами в деревнях и городах? Что ты такое выдумываешь?

Цитата:Я намекал, на то что ты мысль свою расшифруешь, но за отсутствии оной в комментарии, вопрос снимаю.Не напрягайся моск!Лучше можешь сбегать за очередным пивом из гамазина.Цитата:Это счас, что за поток сознания было?СССР и Омерика, это страны такие. Посмотри и найди их на глобусе Казахстана.