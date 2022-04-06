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≡ «Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43951
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 11:36
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5 марта житель Костаная Алексей ПЛЯСКОВСКИЙ опубликовал на своей странице в Facebook видео с призывом к казахстанцам выйти 6 марта на площади перед акиматами в поддержку мирной акции против войны в Украине. Административный и областной суды признали его виновным в нарушении закона о проведении мирных собраний.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
940
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:53
#75
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Цитата:
111:
Что расшифровать? Что я тебя правильно понял?

Я намекал, на то что ты мысль свою расшифруешь, но за отсутствии оной в комментарии, вопрос снимаю.
Не напрягайся моск!
Лучше можешь сбегать за очередным пивом из гамазина.
Цитата:
111:
Хм.. СССР и Америка жили в одной стране? Мы вместе с американцами за одной рартой сидели, вместе ходили в садик и в школу? Они жили с нами в деревнях и городах? Что ты такое выдумываешь?

Это счас, что за поток сознания было?
СССР и Омерика, это страны такие. Посмотри и найди их на глобусе Казахстана.
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10515
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:58
#76
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Цитата:
Don Julio:
Хм, вопрос, а ты кого больше любишь, свою родину

За Родину мой дед воевал, потому что у него тут была семья..
Делай сам выводы, большой малшык..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10515
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 22:02
#77
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Цитата:
elektron:
Я не критикую, я за справедливость

Нет брат.
Это твоя Родина, какая никакая, и продавать ты ее не должен, говорить что она должна там кому то что то заплатить, понести ответственность.
Критика по экономике и еще чему то там, это другое.
Вот украинский народ любит своб Родину, а потому дерётся, без артилелии, самолетов и кораблей, голыми руками.
За Родину, на которую напали
Они например достойны Уважения.
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