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«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
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Я робот(Пользователи)
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«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 11:36
5 марта житель Костаная Алексей ПЛЯСКОВСКИЙ опубликовал на своей странице в Facebook видео с призывом к казахстанцам выйти 6 марта на площади перед акиматами в поддержку мирной акции против войны в Украине. Административный и областной суды признали его виновным в нарушении закона о проведении мирных собраний.
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«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:14
Цитата:
Дело не в этом.
Просто такого даже говорить нельзя, мол Ани убили столько то, почему и мы не можем.
И да, ты сказал что Европа должна овечать.
То есть немцы.
Они одни там натворили много зла.
Я тебе просто сказал сарказмом, готов ли ты лично отвечать?
Ты же сам сказал что Цитата:
elektron:
Германия рассчиталась по всем долгам, кроме евреев вроде
Германия рассчиталась по всем долгам, кроме евреев вроде
Дело не в этом.
Просто такого даже говорить нельзя, мол Ани убили столько то, почему и мы не можем.
И да, ты сказал что Европа должна овечать.
То есть немцы.
Они одни там натворили много зла.
Я тебе просто сказал сарказмом, готов ли ты лично отвечать?
Ты же сам сказал что Цитата:
elektron:
нужно бы и за свои (Европе с США) действия - нести ответ
нужно бы и за свои (Европе с США) действия - нести ответ
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:16
Цитата:
А статистика, такое дело.
Это не эмоции, а чистая математика.
Не думал не гадал?
Don Julio:
и кто-то вчера пытался математически вычислять среднемесячное количество
и кто-то вчера пытался математически вычислять среднемесячное количество
А статистика, такое дело.
Это не эмоции, а чистая математика.
Не думал не гадал?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 940
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:18
Цитата:
Это сейчас здесь, светочь демократии, нацию несущих мир во всём мире-омериканцев, вы назвали убийцами!?
Однако, какая смелость!
Цитата:
Ну ты наивен, как институтка, на первом курсе. Ну конечно можно, если это американцы. Им всё можно!
Это ж светочь мысли, этож светые люди, им всё можно, и атомные бомбы на детей сбрасывать, и напалмом детей жечь...
Ты как первый день замужем, не знаешь типа чёрный почём?
У кухарки своей хотяб проконсультируйся..
юля елиссева:
То есть если убийца говорит,
То есть если убийца говорит,
Это сейчас здесь, светочь демократии, нацию несущих мир во всём мире-омериканцев, вы назвали убийцами!?
Однако, какая смелость!
Цитата:
111:
То что немцы убивали, значит можно и другим?
То что немцы убивали, значит можно и другим?
Ну ты наивен, как институтка, на первом курсе. Ну конечно можно, если это американцы. Им всё можно!
Это ж светочь мысли, этож светые люди, им всё можно, и атомные бомбы на детей сбрасывать, и напалмом детей жечь...
Ты как первый день замужем, не знаешь типа чёрный почём?
У кухарки своей хотяб проконсультируйся..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9130
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:19
Цитата:
А что немцы? Если про Югославию, то да. Они совместно с НАТО и США разбомбили Югославию. До сих пор восстанавливают.
А вот Ирак США без немцев и мандата ООН бомбили. И там и там погибло тысячи мирных не в чём не повинных жителей, в том числе и детей. Но это как то никто не осуждает, вот ведь как бывает. И никого не интересует. Впрочем, как и на Донбассе.
[Исправлено: elektron, 06.04.2022 - 16:20]
111:
То есть немцы.
То есть немцы.
А что немцы? Если про Югославию, то да. Они совместно с НАТО и США разбомбили Югославию. До сих пор восстанавливают.
А вот Ирак США без немцев и мандата ООН бомбили. И там и там погибло тысячи мирных не в чём не повинных жителей, в том числе и детей. Но это как то никто не осуждает, вот ведь как бывает. И никого не интересует. Впрочем, как и на Донбассе.
[Исправлено: elektron, 06.04.2022 - 16:20]
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:27
Цитата:
Ты не говорил про Югославию, ты сказал что ваши страны должны нести ответственность.
Это и понятно, за погибших во вторую мировую.
Только простой откуп тут не поможет.
Ну и за Югославию, немцы тоже бомбили ее..
Ты очень критично относишься к своей Родине.
Молодец.
elektron:
что немцы? Если про Югославию, то да. Они совместно с НАТО и США разбомбили
что немцы? Если про Югославию, то да. Они совместно с НАТО и США разбомбили
Ты не говорил про Югославию, ты сказал что ваши страны должны нести ответственность.
Это и понятно, за погибших во вторую мировую.
Только простой откуп тут не поможет.
Ну и за Югославию, немцы тоже бомбили ее..
Ты очень критично относишься к своей Родине.
Молодец.
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:28
Цитата:
То значит можно бомбить братский народ, я правильно понял?
Ну если амереканцы бомбят там Хуссейна..
Don Julio:
если это американцы. Им
если это американцы. Им
То значит можно бомбить братский народ, я правильно понял?
Ну если амереканцы бомбят там Хуссейна..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9130
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:35
Цитата:
Зачем мне про Югославию, стесняюсь спросить - говорить? Юля ответила на комментарий Маркса, я лишь дополнил. Это уже по второму или третьему кругу. Зачем лезть в дискуссию, если за ней не следишь?
111:
Ты не говорил про Югославию, т
Ты не говорил про Югославию, т
Зачем мне про Югославию, стесняюсь спросить - говорить? Юля ответила на комментарий Маркса, я лишь дополнил. Это уже по второму или третьему кругу. Зачем лезть в дискуссию, если за ней не следишь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 940
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:40
Цитата:
А!
А я то, наивный, думал ты за детишек переживаешь. А ты математик, однако!?
Цитата:
Так Хусейна, или детишек, беззащитных? Таки бомбят или несут им освобождение и демократию?
Цитата:
То есть, у американцев, братьев, нету? Я правильно понял, то есть если, американцы, по братски, разбомбили бы твой дом и семью, ты бы что бы сделал?
111:
А статистика, такое дело. Это не эмоции, а чистая математика. Не думал не гадал?
А статистика, такое дело. Это не эмоции, а чистая математика. Не думал не гадал?
А!
А я то, наивный, думал ты за детишек переживаешь. А ты математик, однако!?
Цитата:
111:
Ну если амереканцы бомбят там Хуссейна..
Ну если амереканцы бомбят там Хуссейна..
Так Хусейна, или детишек, беззащитных? Таки бомбят или несут им освобождение и демократию?
Цитата:
111:
То значит можно бомбить братский народ, я правильно понял?
То значит можно бомбить братский народ, я правильно понял?
То есть, у американцев, братьев, нету? Я правильно понял, то есть если, американцы, по братски, разбомбили бы твой дом и семью, ты бы что бы сделал?
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:40
Цитата:
Ты сказал что ваши страны должны ответить за это..
Ничего такого.
Просто спросил, готов ли ты лично?
Значит не готов?
Вот с этого и надо начинать, а не критиковать свою Родину..
Ибо тот, кто любит ее, достоин уважения даже от врага..
elektron:
Зачем мне про Югославию, стесняюсь спросить -
Зачем мне про Югославию, стесняюсь спросить -
Ты сказал что ваши страны должны ответить за это..
Ничего такого.
Просто спросил, готов ли ты лично?
Значит не готов?
Вот с этого и надо начинать, а не критиковать свою Родину..
Ибо тот, кто любит ее, достоин уважения даже от врага..
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:41
Цитата:
В статистике не место эмоциям.
Это же математика.
Don Julio:
наивный, думал ты за детишек переживаешь
наивный, думал ты за детишек переживаешь
В статистике не место эмоциям.
Это же математика.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 940
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:42
Цитата:
Кстати, расшифруй поподробнее, что ты имел ввиду. Логический ход твоих, ммм... умозаключений, ты сейчас про что?
111:
То значит можно бомбить братский народ, я правильно понял?
То значит можно бомбить братский народ, я правильно понял?
Кстати, расшифруй поподробнее, что ты имел ввиду. Логический ход твоих, ммм... умозаключений, ты сейчас про что?
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:45
Цитата:
Хм..
СССР и Америка жили в одной стране?
Мы вместе с американцами за одной рартой сидели, вместе ходили в садик и в школу?
Они жили с нами в деревнях и городах?
Что ты такое выдумываешь?
Don Julio:
американцы, по братски
американцы, по братски
Хм..
СССР и Америка жили в одной стране?
Мы вместе с американцами за одной рартой сидели, вместе ходили в садик и в школу?
Они жили с нами в деревнях и городах?
Что ты такое выдумываешь?
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:46
Цитата:
Что расшифровать?
Что я тебя правильно понял?
Don Julio:
Кстати, расшифруй поподробнее,
Кстати, расшифруй поподробнее,
Что расшифровать?
Что я тебя правильно понял?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 940
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:47
Цитата:
Хм, вопрос, а ты кого больше любишь, свою родину или семью?
Готов чем из них пожертвовать?
Хотя, да, тыж бессемейный, у тебя из семьи, кухарка...
Вопрос снимаю...
Цитата:
Так а ты тут за детишек переживал. Я то думал, что ты вправду, искренне. Ну а если нет то нет!
Тогда там где ты в комменте пишешь что переживаешь за детишек, это стал быть, просто, новая бутылка пива, тобой почата, я правильно понимаю?
111:
Ибо тот, кто любит ее, достоин уважения даже от врага..
Ибо тот, кто любит ее, достоин уважения даже от врага..
Хм, вопрос, а ты кого больше любишь, свою родину или семью?
Готов чем из них пожертвовать?
Хотя, да, тыж бессемейный, у тебя из семьи, кухарка...
Вопрос снимаю...
Цитата:
111:
В статистике не место эмоциям. Это же математика.
В статистике не место эмоциям. Это же математика.
Так а ты тут за детишек переживал. Я то думал, что ты вправду, искренне. Ну а если нет то нет!
Тогда там где ты в комменте пишешь что переживаешь за детишек, это стал быть, просто, новая бутылка пива, тобой почата, я правильно понимаю?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9130
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:49
Цитата:
Ну да, инче "фабрика" двойных стандартов получается.
Цитата:
А я и плачу лично, налогами.Цитата:
Я не критикую, я за справедливость.
111:
Ты сказал что ваши страны должны ответить за это..
Ты сказал что ваши страны должны ответить за это..
Ну да, инче "фабрика" двойных стандартов получается.
Цитата:
111:
Просто спросил, готов ли ты лично? Значит не готов?
Просто спросил, готов ли ты лично? Значит не готов?
А я и плачу лично, налогами.Цитата:
111:
Вот с этого и надо начинать, а не критиковать свою Родину..
Вот с этого и надо начинать, а не критиковать свою Родину..
Я не критикую, я за справедливость.
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