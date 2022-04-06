Отправлено: - 21:14

elektron:

Германия рассчиталась по всем долгам, кроме евреев вроде

elektron:

нужно бы и за свои (Европе с США) действия - нести ответ

Цитата:Дело не в этом.Просто такого даже говорить нельзя, мол Ани убили столько то, почему и мы не можем.И да, ты сказал что Европа должна овечать.То есть немцы.Они одни там натворили много зла.Я тебе просто сказал сарказмом, готов ли ты лично отвечать?Ты же сам сказал что Цитата: