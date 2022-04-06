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≡ «Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43951
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 11:36
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5 марта житель Костаная Алексей ПЛЯСКОВСКИЙ опубликовал на своей странице в Facebook видео с призывом к казахстанцам выйти 6 марта на площади перед акиматами в поддержку мирной акции против войны в Украине. Административный и областной суды признали его виновным в нарушении закона о проведении мирных собраний.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10515
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:14
#60
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Цитата:
elektron:
Германия рассчиталась по всем долгам, кроме евреев вроде

Дело не в этом.
Просто такого даже говорить нельзя, мол Ани убили столько то, почему и мы не можем.
И да, ты сказал что Европа должна овечать.
То есть немцы.
Они одни там натворили много зла.
Я тебе просто сказал сарказмом, готов ли ты лично отвечать?
Ты же сам сказал что Цитата:
elektron:
нужно бы и за свои (Европе с США) действия - нести ответ
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10515
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:16
#61
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Цитата:
Don Julio:
и кто-то вчера пытался математически вычислять среднемесячное количество

А статистика, такое дело.
Это не эмоции, а чистая математика.
Не думал не гадал?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
940
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:18
#62
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Цитата:
юля елиссева:
То есть если убийца говорит,

Это сейчас здесь, светочь демократии, нацию несущих мир во всём мире-омериканцев, вы назвали убийцами!?
Однако, какая смелость!
:-o
Цитата:
111:
То что немцы убивали, значит можно и другим?

Ну ты наивен, как институтка, на первом курсе. Ну конечно можно, если это американцы. Им всё можно!
Это ж светочь мысли, этож светые люди, им всё можно, и атомные бомбы на детей сбрасывать, и напалмом детей жечь...
Ты как первый день замужем, не знаешь типа чёрный почём?
У кухарки своей хотяб проконсультируйся..
:lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9130
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:19
#63
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Цитата:
111:
То есть немцы.

А что немцы? :lol: Если про Югославию, то да. Они совместно с НАТО и США разбомбили Югославию. До сих пор восстанавливают. :oops:
А вот Ирак США без немцев и мандата ООН бомбили. И там и там погибло тысячи мирных не в чём не повинных жителей, в том числе и детей. Но это как то никто не осуждает, вот ведь как бывает. И никого не интересует. Впрочем, как и на Донбассе.

[Исправлено: elektron, 06.04.2022 - 16:20]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10515
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:27
#64
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Цитата:
elektron:
что немцы? Если про Югославию, то да. Они совместно с НАТО и США разбомбили

Ты не говорил про Югославию, ты сказал что ваши страны должны нести ответственность.
Это и понятно, за погибших во вторую мировую.
Только простой откуп тут не поможет.
Ну и за Югославию, немцы тоже бомбили ее..
Ты очень критично относишься к своей Родине.
Молодец.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10515
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:28
#65
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Цитата:
Don Julio:
если это американцы. Им

То значит можно бомбить братский народ, я правильно понял?
Ну если амереканцы бомбят там Хуссейна..
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9130
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:35
#66
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Цитата:
111:
Ты не говорил про Югославию, т

Зачем мне про Югославию, стесняюсь спросить - говорить? Юля ответила на комментарий Маркса, я лишь дополнил. Это уже по второму или третьему кругу. Зачем лезть в дискуссию, если за ней не следишь? :-x
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
940
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:40
#67
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Цитата:
111:
А статистика, такое дело. Это не эмоции, а чистая математика. Не думал не гадал?

А!
А я то, наивный, думал ты за детишек переживаешь. А ты математик, однако!?
:lol:
Цитата:
111:
Ну если амереканцы бомбят там Хуссейна..

Так Хусейна, или детишек, беззащитных? Таки бомбят или несут им освобождение и демократию?
Цитата:
111:
То значит можно бомбить братский народ, я правильно понял?

То есть, у американцев, братьев, нету? Я правильно понял, то есть если, американцы, по братски, разбомбили бы твой дом и семью, ты бы что бы сделал?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10515
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:40
#68
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Цитата:
elektron:
Зачем мне про Югославию, стесняюсь спросить -

Ты сказал что ваши страны должны ответить за это..
Ничего такого.
Просто спросил, готов ли ты лично?
Значит не готов?
Вот с этого и надо начинать, а не критиковать свою Родину..
Ибо тот, кто любит ее, достоин уважения даже от врага..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10515
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:41
#69
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Цитата:
Don Julio:
наивный, думал ты за детишек переживаешь

В статистике не место эмоциям.
Это же математика.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
940
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:42
#70
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Цитата:
111:
То значит можно бомбить братский народ, я правильно понял?

Кстати, расшифруй поподробнее, что ты имел ввиду. Логический ход твоих, ммм... умозаключений, ты сейчас про что?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10515
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:45
#71
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Цитата:
Don Julio:
американцы, по братски

Хм..
СССР и Америка жили в одной стране?
Мы вместе с американцами за одной рартой сидели, вместе ходили в садик и в школу?
Они жили с нами в деревнях и городах?
Что ты такое выдумываешь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10515
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:46
#72
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Цитата:
Don Julio:
Кстати, расшифруй поподробнее,

Что расшифровать?
Что я тебя правильно понял?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
940
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:47
#73
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Цитата:
111:
Ибо тот, кто любит ее, достоин уважения даже от врага..

Хм, вопрос, а ты кого больше любишь, свою родину или семью?
Готов чем из них пожертвовать?
Хотя, да, тыж бессемейный, у тебя из семьи, кухарка...
Вопрос снимаю...
:-o
Цитата:
111:
В статистике не место эмоциям. Это же математика.

Так а ты тут за детишек переживал. Я то думал, что ты вправду, искренне. Ну а если нет то нет!
Тогда там где ты в комменте пишешь что переживаешь за детишек, это стал быть, просто, новая бутылка пива, тобой почата, я правильно понимаю?
:lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9130
«Чтобы не оставались в стороне» - Призывавший выйти на антивоенный митинг костанаец считает, что его осудили незаконно
Отправлено: 06.04.22 - 21:49
#74
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Цитата:
111:
Ты сказал что ваши страны должны ответить за это..

Ну да, инче "фабрика" двойных стандартов получается.

Цитата:
111:
Просто спросил, готов ли ты лично? Значит не готов?

А я и плачу лично, налогами.Цитата:
111:
Вот с этого и надо начинать, а не критиковать свою Родину..

Я не критикую, я за справедливость.
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