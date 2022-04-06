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≡ 2 млн штрафов за дефекты - Полиция начала обследование дорог Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43948
2 млн штрафов за дефекты - Полиция начала обследование дорог Костанайской области
Отправлено: 06.04.22 - 16:56
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Во время обследования дорог республиканского и областного значения полиция выявляет дефекты: ямы, выбоины, просадки, а также недостатки технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки, светофоры, разметка).
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1222
Re: 2 млн штрафов за дефекты - Полиция начала обследование дорог...
Отправлено: 06.04.22 - 16:56
#1
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Что толку эти штрафы. Надо уголовку вводить за некачественный ремонт, плохую приёмку, тем, кто роет дорогу, а потом заляпывает как попало. Дорог нету, от слова совсем.
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